Нерассказанная история «Смешариков»: как студенты придумали знаменитый мультик и после этого расстались

История семьи тесно связана с легендарным мультфильмом Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы











В истории уже культовых «Смешариков» (0+) есть эпизод, о котором мало кто знает. Около двух десятилетий назад Кроша, Лосяша, Нюшу и других всеми любимых персонажей мультсериала придумали студенты из Уфы. Вскоре они переехали в Санкт-Петербург, там поженились, а затем пути супругов, как и их взгляды на анимационный проект, разошлись. UFA1.RU раскрывает детали создания «Смешариков».

Все началось с конфет

Автором идеи мультипликационной франшизы обычно называют Салавата Шайхинурова — художника и аниматора, ныне арт-директора группы компаний по созданию мультфильмов «Рики». Детские годы он провел в башкирском Нефтекамске.

Салават родился 20 апреля 1970 года, образование получал в Уфимском училище искусств. Проходил курсы анимации, обучался архитектуре и иллюстрированию комиксов в Польше и Бельгии, упоминается в книге Марии Корниловой «Смешарики. История культовой Вселенной» (12+).

В конце 80-х начал работать в уфимских студиях комиксов и анимации. Первый проект появился в 1987 году — это были четыре журнала комиксов «Мистер Уфик» (0+) про гнома в смокинге и цилиндре, который жил в Уфе на обрыве реки Белой. В 18 лет Шайхинуров с друзьями создал на детской анимационной студии в Уфе короткометражку «Остров» (12+), которую впоследствии потеряли.

Салават Шайхинуров (слева) в нулевых Источник: Илья Попов / Vk.com











С Анной Мальгиновой художник познакомился во время учебы в Уфе, она была студенткой музыкального отделения училища искусств. Родила дочь, в дальнейшем получила там же второе образование — на художественном отделении.

— Я [снова пошла учиться], потому что поняла, что я еще и художник, — с улыбкой вспоминает она. — Это был поиск себя. В будущем это пригодилось в режиссерской работе.

Анна родилась 11 мая 1971 года в Уфе, в семье писателя-сатирика Евгения и математика Серафимы, в годы учебы, она стала известным человеком в местной «творческой тусовке». Об этом рассказывает подруга Анны публицист и драматург Зухра Буракаева.

Девушки познакомились в студенческом общежитии на дне рождении. Анна пришла с дочерью, по словам Зухры, «что-то сказала имениннику, посидела малость и ушла». Будущая подруга бросилась вслед за ней, хотелось поговорить — так и началась долгая дружба.

Они прошли, по словам Зухры, «беспросветные дни выживания». Отдушиной служило общение с творческой интеллигенцией Уфы: поэтом и композитором Анатолием Иващенко, поэтом и главредом газеты «Истоки» Айдаром Хусаиновым, рок-музыкантом и учителем Земфиры* Джалилем Мухаметшиным-Фарбер.

В 1994 году Салават поступил в Мухинское училище и перебрался в Петербург, где сменил несколько мест работы. Четыре года спустя туда же переехала и Анна, которая поступила в Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства на художника и скульптора театра.

Анна Мальгинова в начале десятых Источник: Анна Мальгинова / Facebook.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











В Северной столице пути Анны и Салавата вновь пересеклись, и они решили пожениться. Под конец девяностых Шайхинуров устроился на работу в компанию Fun Game, которая сыграет важную роль в истории «Смешариков».

Так, например, ее директор Илья Попов в будущем станет основателем и председателем совета директоров группы «Рики». Но в ту пору его бизнес буксовал — не было хороших, денежных проектов и надежных партнеров.

Как вспоминал Попов, в начале нулевых он искал «большой проект», который «выдернул бы бизнес из ямы». Он родился, когда директор заметил, что производители конфет начали делать упаковки, в которых было «много пустого пространства».

Попова осенило, что можно заполнить эту пустоту игрой, «своего рода фишками», и поручил Салавату придумать такую игру. Тот нарисовал в качестве демонстрации «почеркушку» — круглого кролика с ушами, первый известный дизайн будущего Кроша из «Смешариков».

Питерские выдумщики

Идею развила художница Fun Game Мария Колесникова, которая придумала нескольких других персонажей. В конечном итоге в компании создали дизайн 24 персонажей, которых назвали «сластенами». Все они задумывались как игровые герои.

Дизайны предложили кондитерской фабрике имени Крупской, но ответа не получили. А вот концерн «Бабаевский» идея Попова заинтересовала, с ним Fun Game выпустила серию игр, в том числе и знаменитых «Сластен». Они представляли собой плоские коробочки, в которых лежали шоколадные персонажи и игровое поле с нарисованной елочкой.

Впрочем, быстро стало понятно, что это не тот проект, который вытянет компанию со дна. В интервью нам Анна рассказала, что в тот момент им с Салаватом пришла в голову идея создать мультсериал, используя в качестве персонажей тех самых «сластен», так как ей очень понравились придуманные супругом герои.

— Он их принес, показал, я говорю: «Ой, жалко их [отдавать в] игру внутри коробки, такие симпатичные», — вспоминает она. — Он говорит: «А что [с ними еще сделать]?» Ну и начались вот эти [обсуждения], поток мыслей: «А это такие зверьки, они вот так живут, они вот то да се». Анимация меня всегда привлекала, и мы вместе решили, что про них должен быть сериал.

Впоследствии проработкой мультсериала занялась команда авторов Источник: Илья Попов / Vk.com











Супруги придумывали вселенную «Сластен» всю ночь, Салават все тщательно записывал, а потом принес наработки Илье. Тот сразу увидел в этом потенциал и загорелся идеей создания мультфильма.

Благо в Fun Game недавно пришли сотрудники закрывшегося филиала американской компании Animation Magic. Сам Попов упоминал о том, что его тогда очень вдохновлял успех Hello Kitty — игрушки, которая стала героем собственного сериала.

Для доработки вселенной и персонажей Шайхинуров и Мальгинова пригласили в Петербург из Уфы Зухру, так как она имела литературное образование. К этому моменту были уже придуманы герои и синопсисы для будущего сериала.

Зухра с маленькой дочерью поселилась в доме Анны и Салавата, включившись в сочинение историй и проработку характеров. Вместе подруги продолжили работу над набросками сценариев, сюжетов и даже написали целую отдельную книгу про «сластен».

— Перечитываю рукопись — да, многое уже ушло в «Смешарики», но как много там смешных деталей, образов, — рассказывала Зухра. — [Эту книгу в дальнейшем] руководители проекта давали читать всем будущим авторам и режиссерам, мол, ориентируйтесь на нее. А мы были наивные провинциалки, которых использовали коммерсанты от искусства.

Подруги вместе придумали больше 60 синопсисов и около 10 сценариев. Анна предложила идею мира без насилия и место действия — Ромашковую долину.

Как она пояснила нашему корреспонденту, задумка была в том, чтобы создать добрый мультик в противовес порою жестоким иностранным сериалам, которые, к ужасу Анны, смотрела по телевизору ее дочь.

Прототипами характеров «сластен» стали знакомые: например, Лосяша списали с поэта Айдара Хусаинова, а Буренка (будущая Нюша) была собирательным образом Анны и Зухры.

Зухра Буракаева в начале десятых Источник: Зухра Буракаева / Facebook.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Попов и Шайхинуров тем временем обивали пороги в поисках партнера. В какой-то момент они смогли вовлечь в проект продюсера студии «Пилот» Анатолия Прохорова. Он поначалу относился к идее со скепсисом.

Илья и Салават сразу рассматривали «Сластен» как медиафраншизу: с игрушками, футболками, книгами и так далее. Сделать планировали 200 серий мультфильма — невероятно много для времен, когда самым длинным сериалом оставался «Ну, погоди!» (0+).

Мультики и футболки

К 2003 году Прохоров окончательно втянулся в проект, создав вместе с партнерами из Fun Game студию «Петербург». Продюсер многое поменял — пустил под нож более десятка персонажей, корову Буренку сделали свиньей Нюшей, гуся Гусения — пингвином Пином, пса Буль-До — медведем Копатычем.

Прохорову не нравился элемент «сюрреализма», присущий ранним наработкам Мальгиновой и Буракаевой. Он считал их видение «слишком авторским», не подходящим для многосерийного мультфильма, и заявил, что с таким материалом работать ему неинтересно.

Анна вспоминает, что была не согласна со многими изменениями — в частности с превращением образцовой девочки Буренки, которая должна была «уравновешивать мальчиков», в капризную Нюшу. Помимо стилистических расхождений, непонимание Мальгиновой вызывал и крайне деловой подход создателей к будущему сериалу.

— Кто-то хочет мультики, кто-то хочет футболки, — констатирует она.

В ранний период работы над будущими «Смешариками» Мальгинова и Буракаева придумали вариант пилотной серии под названием «Звездопад». В ней персонажи собираются у Буренки на чай с блинами, начинают падать звезды, все загадывают желания, но Гусений не успевает и уходит расстроенным.

Блокнот, исписанный во время одного из «мозговых штурмов» создателей студии «Петербург» в начале нулевых Источник: Илья Попов / Vk.com











Тогда друзья находят в дупле старого дуба светлячков и приносят их гусю вместо звезд. Он, глядя на них, тут же придумывает решение изобретательской задачи, которая мучила его с начала истории, и его желание исполняется. В конце серии все катаются на построенных им качелях.

В книге «Смешарики. История культовой Вселенной» сказано, что для наработок Мальгиновой и Буракаевой была характерна «абсурдная буффонада»: например, Совунья никогда (ни зимой, ни летом, ни дома, ни на улице) не снимала лыжи, а у Лосяша над головой летало облачко, в котором в виде картинок отражались его мысли.

Все это, как и сценарий «Звездопада», в итоге отсеяли. Отказались и от названия «Сластены» в пользу более запоминающихся «Смешариков». Пилотной серией стала «Скамейка», которая покорила Прохорова. Постепенно вокруг сериала стал формироваться новый авторский коллектив из художников, композиторов, режиссеров.

Не без трудностей студии «Петербург» удалось получить господдержку на выпуск первых двадцати серий (а потом и последующих). Почти сразу по «Смешарикам» начали выпускать книги и другие товары, со временем партнеры стали платить компании за использование лицензии.

Бизнес шел в гору, сериал постепенно набрал грандиозную популярность, а сама студия «Петербург» в итоге разрослась до группы компаний «Рики», в портфолио которой вошли такие проекты, как «Фиксики» (0+), «Малышарики» (0+), «Тима и Тома» (0+) и другие.

— Думаю, что без той работы, которая была нами с Зухрой проделана, не было бы такого бурного успеха, потому что тот задел, та энергия, с которой мы работали, отразились на первых синопсисах, на ощущении этого сериала как живого существа, — говорит Анна. — Не было бы такой долгой жизни и успешности у этого сериала без множества идей, которые были прописаны и остались в этих героях.

Однако различия в видении будущего проекта подтолкнули Анну к уходу из студии в 2006 году. В этот же период распался и ее брак с Салаватом.

— То, что стало происходить с персонажами, мне не нравилось, — рассказывает Анна. — Этот бешеный ритм, нарезка кадров, выпученные глаза героев, когда они во весь экран говорят истерическим голосом. Мне кажется, что это неполезно для детей.

Кадр из второго авторского мультфильма Анны Мальгиновой «Сердце, бубен, самолет» Источник: Зухра Буракаева / Facebook.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











После ухода из «Петербурга» Анна вернулась в Уфу и почти десять лет не занималась анимацией.

— Только в 2014 году я вернулась к профессии через [продюсера] Александра Герасимова из «Мастер-фильма», — рассказывает она. — Я с ним случайно встретилась на фестивале, поговорила, показала свои сценарии, и мы пять фильмов сняли с его студией.

После «Смешариков» Анна выступала в качестве сценариста и режиссера в проектах «Решето-Сити» (6+), «Важнее не бывает» (6+), «Сердце, бубен, самолет» (6+), «Курица-помада. Считалочки» (6+), «Летим» (6+) и других. Все последние десять лет она работает с полностью уфимской командой.

Ее мультфильм «Слон и Тетя» (6+) осенью 2024 года был признан лучшим на фестивале семейного кино «Хрустальный нерпенок» (6+) в Бурятии. Также Анна преподает на кафедре дизайна и искусствоведения Уфимского государственного нефтяного технического университета.

Салават Шайхинуров по-прежнему арт-директор группы «Рики», следует из информации на ее официальном сайте. Он не отреагировал в мессенджере на просьбу нашего корреспондента об интервью для этого текста и не ответил на телефонные звонки.