Умер экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин

Владимир Левкин был музыкантом, поэтом и продюсером Источник: vladimirlyovkin / Vk.com











Умер бывший солист группы «На-На» Владимир Левкин. Об этом сообщает «Стархит» со ссылкой на жену артиста.

Причина смерти пока не называется. «Лети, мое солнышко…» — написала в соцсетях его супруга Маруся Левкина (Ичетовкина).

Владимир Левкин родился в Москве 6 июня 1967 года. Связал свою жизнь с музыкой, отучившись в Гнесинке, а затем в ГИТИСе. После службы в армии в 1988 году прошел кастинг в группу «На-На» Бари Алибасова и попал в первый состав российского бойз-бэнда вместе с Александром Запорожцем, Валерием Юриным и Мариной Хлебниковой.

— Я пришел, воткнул гитару, начал петь свою песню, спел куплет с припевом. И какой-то человек за пультом сказал: «Через два дня приезжайте — будет первая репетиция», — приводил воспоминания Левкина о появлении в группе «Московский комсомолец».

Покинул коллектив в 1998 году и начал выступать в составе группы «Кеды». Также занимался режиссурой. Более 15 лет прожил в браке с актрисой Мариной Ичетовкиной.

В 2003 году у артиста диагностировали рак. Как пишет «Газета.ру», певец пережил две пересадки костного мозга, курсы химиотерапии и сумел побороть болезнь. Выступал даже во время лечения. В 2012 году заболевание вернулось. Затем о проблемах со здоровьем слышно не было. Но в последнее время на публике артист появлялся в темных очках.

Звезды шоу-бизнеса выражают соболезнования супруге артиста.