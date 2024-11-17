Умер экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин

Умер бывший солист группы «На-На» Владимир Левкин. Об этом сообщает «Стархит» со ссылкой на жену артиста.
Причина смерти пока не называется. «Лети, мое солнышко…» — написала в соцсетях его супруга Маруся Левкина (Ичетовкина).
Владимир Левкин родился в Москве 6 июня 1967 года. Связал свою жизнь с музыкой, отучившись в Гнесинке, а затем в ГИТИСе. После службы в армии в 1988 году прошел кастинг в группу «На-На» Бари Алибасова и попал в первый состав российского бойз-бэнда вместе с Александром Запорожцем, Валерием Юриным и Мариной Хлебниковой.
— Я пришел, воткнул гитару, начал петь свою песню, спел куплет с припевом. И какой-то человек за пультом сказал: «Через два дня приезжайте — будет первая репетиция», — приводил воспоминания Левкина о появлении в группе «Московский комсомолец».
Покинул коллектив в 1998 году и начал выступать в составе группы «Кеды». Также занимался режиссурой. Более 15 лет прожил в браке с актрисой Мариной Ичетовкиной.
В 2003 году у артиста диагностировали рак. Как пишет «Газета.ру», певец пережил две пересадки костного мозга, курсы химиотерапии и сумел побороть болезнь. Выступал даже во время лечения. В 2012 году заболевание вернулось. Затем о проблемах со здоровьем слышно не было. Но в последнее время на публике артист появлялся в темных очках.
Звезды шоу-бизнеса выражают соболезнования супруге артиста.
— Сегодня не стало очень хорошего человека: доброго, открытого, творческого, настоящего. Не стало Владимира Левкина. Я приношу соболезнования его семье, его маме и старшей дочери… Мы виделись 10 ноября на премьере фильма «Азбука Морзе», совсем недавно. Ребята пришли меня поддержать, и я им очень за это благодарна. Володя был весел, рассказывал интересные истории о прошлом группы «На-На», участником которой он был много лет. Был рядом со своей любимой супругой — Марусей. Светился от счастья. Мы шутили, пили чай и делились впечатлениями о фильме. Как же так? Ему было всего 57 лет, — цитирует «Стархит» жену Игоря Николаева Юлию Проскурякову.