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Культура истории «Ходил по улицам в обносках, без зубов»: о чём не говорил Георгий Вицин

«Ходил по улицам в обносках, без зубов»: о чём не говорил Георгий Вицин

Актер выбрал своим девизом «Проживи незаметно», но мы запомнили его навсегда

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Георгий Вицин до последнего был предан своей работе. Он выходил на сцену, даже несмотря на обострение хронических заболеваний

Знаменитый Трус из бесконечных «приключений Шурика», непутевый парикмахер из «Неисправимого лгуна» (0+), робкий чиновник из «Женитьбы Бальзаминова» (6+), сиплый Хмырь из «Джентльменов удачи» (6+) — любой образ Георгия Вицина прочно врезался в память каждому, кто хоть раз видел его на экране. Но в последние годы жизни заслуженный артист СССР изменился до неузнаваемости, превратившись в беззубого старика, гуляющего в арбатских переулках и кормящего собак и голубей. Рассказываем, что случилось с советским кумиром и о чём он не любил распространяться.

«Нос длинный, фигура тощая»

Родившийся в разгар революции 1917 года, Георгий Вицин с 12 лет увлекался театром и участвовал в школьных постановках. После поступил в театральное училище и долгое время играл в спектаклях. А вот кинокарьера актера складывалась с большим трудом — всё, как считал сам Георгий Михайлович, из-за непримечательной внешности.

<p>Георгий Вицин</p><p>Георгий Вицин</p>

Нос у меня длинный, фигура тощая да нескладная, поэтому режиссеры долго не замечали, да и к девушкам я всегда сам подходил.

В кино Вицин дебютировал только в 1944 году — в фильме Сергея Эйзенштейна﻿ «Иван Грозный»﻿ (12+) он сыграл опричника, но актера даже в титрах не указали. Как и в следующих трех работах. Дорога в большое кино перед Вициным открылась после того, как режиссеры разглядели в нем невероятное сходство с Николаем Гоголем. Знаменитого писателя артист впервые сыграл в фильме «Белинский» (0+) Григория Козинцева. Считается, что именно роль Гоголя стала для Вицина дебютом в большом кино.

Если бы Георгий Вицин и Николай Гоголь жили в одно время, их легко можно было бы спутать

«Жить, как говорится, хорошо»

Всенародная любовь и большая слава пришли к Георгию Вицину в 1961 году — вместе с выходом короткометражной комедии «Пес Барбос и необычный кросс» (0+)﻿ Леонида Гайдая. В великолепную троицу — Труса, Балбеса и Бывалого, которых сыграли Георгий Вицин, Юрий Никулин ﻿и Евгений Моргунов,﻿ — все влюбились с первого взгляда, а компания, известная как «ВиНиМора» (по первым буквам фамилий актеров), начала кочевать из одного фильма в другой, даря зрителям долгожданные встречи с любимыми героями и новые крылатые фразы в их исполнении. Цитаты из фильмов уходили в народ, киностудии получали сотни восторженных писем со всего Советского Союза, с портретами по истине народных героев делали кружки, футболки и другую атрибутику. Этот период в жизни героя Вицина можно описать словами его популярного героя — «Жить, как говорится, хорошо».

Вицин сыграл Труса семь раз, но вместе с востребованным амплуа и народной любовью к нему прилипла слава пьяницы. Многие стали думать, что актер не просто талантливо играет алкоголиков, но и сам любит выпить. Однако Георгий Михайлович в жизни придерживался исключительно здорового образа жизни: алкоголь не пил, табак не курил. Вы спросите, а как же сцена в «Кавказской пленнице» (6+), где Трус берет в руки кружку пива и делает быстрый глоток? Этого момента могло и не быть. Ведь Вицин наотрез отказывался пить алкогольный напиток — до такой степени, что ему наливали сироп шиповника, а пену заменяли ватой, но пить с такой бутафорией оказалось тяжело, и актеру пришлось сделать этот несчастный глоток пива.

Кажется, у Георгия Вицина даже цвет напитка отличается от того, что держат в руках Моргунов и Никулин

Позже Георгий Михайлович признавался, что хорошо пьяного сыграть в кино может только трезвенник.

«Он дьявольски талантлив»

Вместо вредных привычек главной страстью Георгия Вицина была йога. Коллеги актера вспоминали, что даже в 60 лет он мог стоять на голове в перерывах между съемками. Возможно, именно благодаря здоровому образу жизни и любви к спорту артист долгое время выглядел очень молодо, что позволяло ему играть роли разного возраста — например, в 37 лет он сыграл 18-летнего Васю Веснушкина в фильме «Запасной игрок» (0+).

А вы бы дали Георгию Вицину в этом фильме 37 лет?

Среди коллег Вицин прославился еще и импровизациями, которые исполнял чрезвычайно органично.

— Помните, в «Кавказской пленнице», когда Трус, Балбес и Бывалый решили стоять перед автомобилем насмерть, и Трус, зажатый в тиски, начинает биться в конвульсиях? Импровизация удалась — все смеются до сих пор, — вспоминал однажды Вицин.

К слову, и саму сцену «Стоять насмерть!» Гайдаю подсказал именно Георгий Михайлович.

Талантом актера восхищались и режиссеры, и другие артисты, которым повезло работать вместе с ним.

<p>Евгений Моргунов</p><p>Евгений Моргунов</p>

Ни я, ни Никулин ногтя Вицина не стоим. Он дьявольски талантлив! Он вам хоть дверную ручку сыграет.

В результате артист, которому пришлось буквально прорубать дорогу в мир кинематографа, за свою карьеру сыграл более чем в 100 фильмах. Кроме того, он озвучивал мультфильмы и художественные картины, играл в театре, писал картины, рисовал карикатуры. Об этом не часто говорят, но временами во время съемок Вицин делал дружеские шаржи на своих друзей и коллег, в частности на Моргунова и Никулина.

В компании Моргунова и Никулина Георгия Михайловича можно было увидеть не только в кино

«Меня выбрал он»

Секс-символом своего поколения Вицина было не назвать — он отличался совершенно другими сильными сторонами: женщин пленяли его учтивость и внимательность, поэтому на отсутствие поклонниц Георгий Михайлович не жаловался. Как вспоминали коллеги артиста, он по-рыцарски относился к дамам и никогда не заводил ни одной мимолетной интрижки — всего два брака, и оба по любви.

Впервые Вицин влюбился в 19 лет. Сердце артиста екнуло, когда он познакомился с Диной (Надеждой) Тополевой — женой собственного учителя, режиссера Николая Хмелева. Тополевой на тот момент было 35 лет, но приличная разница в возрасте не помешала паре построить долгие отношения. Их гражданский брак продлился около 20 лет. Кстати, дочь Вицина от второго брака, Наталья, потом рассказывала, что с Диной у Вицина была искренняя любовь — такая, что другие не испытывают и за всю жизнь.

Но однажды Вицин встретил в театре имени Ермоловой художницу Тамару Мичурину, племянницу знаменитого ученого-селекционера Ивана Мичурина. И всё как в первый раз: пришел, увидел, победил полюбил.

<p>Тамара Мичурина</p><p>Тамара Мичурина</p>

Я его не выбирала. Меня выбрал он. А я лишь ждала, когда это случится.

— В ту весну, на Пасху, пришла я из своей бутафорской в театр, — вспоминала Тамара Мичурина. — Подружки там мои собрались с куличами и пасхой. Вдруг открывается дверь и входит он с крашеным яйцом в руке. Говорит: «Девочки, я пришел похристосоваться». Вот мы трижды поцеловались, заглянули друг другу в глаза и познакомились. Главное произошло. А в двадцать девять я уже родила дочь Наташку.

Несмотря на новые отношения, бывшую гражданскую жену Георгий Вицин не забывал и всячески поддерживал Дину Тополеву до последних дней ее жизни. Да и сами женщины, Дина и Тамара, вскоре подружились, а Наташа скорее могла доверить какие-то девичьи секреты именно Дине, чем родной матери.

— Ум Надежды, ее обаяние, остроумие вызывали восхищение, — признавалась Наталья Вицина.

«Он просто жил как хотел»

С возрастом Георгий Вицин становился всё более замкнутым. В последние семь лет своей жизни он перестал сниматься в кино, больше был погружен в себя. И здесь снова сыграло роль прилипчивое амплуа выпивохи — многие стали говорить, что якобы кумир советских зрителей спился и умер в нищете и одиночестве. Но это не совсем так.

Еще с молодости Георгий Михайлович не любил собственной популярности. Он считал, что личную жизнь не должно выставлять на всеобщее обозрение. Его девизом было: «Проживи незаметно». Так он и жил. Достаточно скромно для всенародного артиста. Но не потому, что не смог озолотиться и забронзоветь, а из-за того, что такова была его жизненная философия. Вицин обладал всем, что нужно для настоящего счастья: любимая семья, собака и двухкомнатная квартирка. Этого ему было достаточно.

<p>Георгий Вицин</p><p>Георгий Вицин</p>

Человек приходит в эту жизнь без зубов. И без зубов должен уйти. Это его постулат. Раньше я ел мясо, а сейчас — кашку, кисель, компот. Зачем мне это нужно?

Так, в эфире программы «Судьба человека» (12+) Наталья Варлей рассказала, что совершенно не согласна с тем, что пишут про Георгия Вицина.

— Когда Вицин умер, многие говорили, что он жил в нищете. Да, он просто жил как хотел. Он был великим артистом, но при этом невероятно скромным. Он любил жену, дочь, свою собачку, и этого Вицину было достаточно, — рассказывала Наталья Варлей. — Ему было достаточно двухкомнатной квартиры, где он мог жить с семьей. Многие говорили, что Вицин в последние дни ходил по улицам в обносках, без зубов и просил мясные объедки. Да, он их просил, но для того, чтобы покормить уличных собак, кошек. Я спрашивала у него, почему бы не вставить зубы? А он отвечал, что раньше ел мясо, и зубы были нужны, а сейчас уже старый и ест каши, а значит, в зубах отпала необходимость. Он жил, как жил.

Действительно, в последние годы жизни Вицин обществу людей предпочитал компании собак, кошек и голубей. Бродячие собаки собирались возле его дома каждое утро, ждали, когда артист выйдет их покормить. Такова была его добрая натура.

Последние семь лет своей жизни Георгий Михайлович не снимался и появлялся перед зрителями только в юмористических концертах театра киноактера. Заключительным таким мероприятием для него стал концерт в сентябре 2001 года. Тогда 84-летний артист вышел на сцену, несмотря на обострение хронических заболеваний сердца и печени. Ему стало плохо во время выступления, но он довел начатое до конца и лишь после согласился поехать в больницу. Месяц спустя, 22 октября 2001 года, Георгия Вицина не стало.

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Комментарии
1
Гость
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Зато наследники получили миллионы
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