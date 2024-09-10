«Очень любил денежки, которые с удовольствием считал». Первый продюсер Жени Белоусова рассказала, как из провинциального мальчика получился «артист-небожитель»

Женя Белоусов начал свой творческий путь на большой сцене с группы «Интеграл» Источник: Бахтиёр Абдуллаев / Wikimedia.org











10 сентября 1964 года родился популярный певец с поистине народной славой Женя Белоусов. В 90-х его хиты «Девчонка-девчоночка», «Подари мне вечерок», «Девочка моя синеглазая» звучали на всех дискотеках, что называется, «из каждого утюга». В этом году звезде перестроечной эстрады исполнилось бы 60 лет. Наши коллеги из MSK1.RU вспоминают историю артиста-сердцееда, кумира женщин со всего СССР.

«Я люблю тяжелый рок»

Родители Жени Белоусова были против его музыкальной карьеры и настояли на том, чтобы он получил «нормальную» профессию. Но молодой человек творчество не бросил и стал выступать вместе с курской группой в местных барах.

Первые шаги на большой сцене Белоусов сделал в рок-группе «Интеграл». Туда его позвал продюсер Бари Алибасов.

По словам брата знаменитого певца Александра, на тот момент Женя был одним из лучших бас-гитаристов в стране.

— Меня долго душили, не выпускали на экран, — вспоминал Белоусов.

Первым концертным директором кумира из 90-х был Николай Агутин (отец Леонида Агутина). По воспоминаниям Жени, дебютные гастроли прошли по Золотому кольцу. Тогда его сольные концерты состояли из трех песен. На так называемом разогреве у Белоусова выступали недорогие коллективы. Артист с иронией говорил о том, что люди недолго лицезрели своего кумира.

— Спасибо Виктору Дорохину за то, что он написал длинные проигрыши. Я уже допел третью песню, прямо на стадион, на площадку, где бегают спортсмены, выезжает Коля Агутин на красном «Москвиче». Я запрыгиваю в эту машину, когда уже песня заканчивается. Народ хватается за голову и кричит: «Обманули», — с улыбкой рассказывал Женя Белоусов.

Женя Белоусов выступает на «Новогодней ночи — 1992» с песней «Подари мне вечерок» Источник: Matvey Music / YouTube.com











На программе «Акулы пера» хит-артист вспомнил несколько забавных случаев из турне.

— Выхожу из гримерки и смотрю на стадион: значит, увидел женщину, которая вяжет. Очень много людей, которые вообще разговаривают, рассказывают друг другу анекдоты. Но больше всего меня убило, когда на стадионе такие скамейки, друг напротив друга сидят два мужика и играют в шахматы, — рассказал любимец эстрады.

Первые продюсеры и придуманная жизнь

Это вообще уже невозможно! Ну включаешь утюг дома погладить — и оттуда Белоусов со своей «Девочкой моей синеглазой»! Так нельзя! Товарищи Жени Белоусова

Люди, которым Женя обязан своей популярностью, — первые продюсеры артиста Виктор Дорохин и его супруга Любовь Воропаева. Именно они создали для Жени бессмертный хит «Девочка моя синеглазая». После этого за артистом окончательно закрепился образ сердцееда: каждая мечтала услышать от Жени Белоусова слова «Ты моя девчонка».

Со своими продюсерами артист познакомился благодаря роману с редактором программы «Утренняя почта» Мартой Могилевской. Когда группа «Интеграл» выступила в ее передаче с песней «Дальние материки», Марта заметила Женю и стала для него не только спутницей жизни, но и проводницей в мир всесоюзной популярности. Чтобы помочь певцу добиться славы, Могилевская свела артиста с Любовью Воропаевой.

— Однажды, приехав из командировки в Алушту, Марта позвонила мне и загадочным голосом произнесла: «Слушай, у меня сейчас дома пацан такой — сладкий-сладкий. Я вот что думаю: займитесь-ка вы им», — вспоминала поэтесса.

Роман с редактором «Утренней почты» закончился через год, а вот сотрудничество с Дорохиным и Воропаевой продолжалось несколько лет. За это время Женя выпустил два сольных альбома с хитами «Девочка моя синеглазая», «Ночное такси» и «Золотые купола».

Источник: Starhit.ru

Продюсеры активно разрабатывали для Жени пиар-стратегию задолго до того, как такое понятие вообще появилось. Любовь Воропаева буквально сочинила жизнь Жени заново. Чтобы молоденькие поклонницы влюблялись в Белоусова, артисту скостили несколько лет возраста: Женя всем говорил, что ему 18, хотя на самом деле цифра приближалась к 25 годам. Кроме того, все были уверены, что сердце артиста свободно. Но на самом деле у Жени была гражданская жена и маленькая дочка.

Воропаева писала для Жени ответы, которые он должен был давать на интервью. Например, артист говорил, что Дорохин и Воропаева привезли его из глубинки и что музыкального образования у него нет. Продюсеры лепили из Белоусова образ сладкоголосого беззаботного мальчика:

— Мы очень серьезно с ним занимались. Сначала он не знал, куда деть свои руки. Я ему записал массу кассет с ведущими эстрадными танцорами: Фредом Астером, Джеймсом Брауном, Майклом Джексоном. И надо отдать ему должное, он стал меняться. Осваиваться с новой манерой… Мы начали распространять разные слухи про Женю в СМИ. Это тоже подогревало к нему интерес у публики, — вспоминал Виктор Дорохин.

Смена имиджа

В 1991 году Женя Белоусов понял, что не может больше оставаться в образе, который для него придумали продюсеры. В реальной жизни артист не был похож на милого безобидного юнца: он любил рок, метал, оружие и мотоциклы. Однако продюсер Любовь Воропаева в разговоре с MSK1.RU отметила, что никакого внутреннего противоречия в связи со своим образом Женя не испытывал:

— Очень даже образом своим он гордился и очень любил денежки, которые с удовольствием считал. Это просто общепринято, все журналисты пишут, какой он бедный-несчастный, тяготился своим образом. На самом деле никто ничем не тяготился и образ создавался нами троими, с полным обсуждением каждого нюанса, каждой детали жизни. Мы не были диктаторами, мы были союзниками и единомышленниками, то есть полная синергия была.

Любовь Воропаева Источник: Любовь Воропаева / Vk.com

Белоусов начал злоупотреблять алкоголем. Воропаева и Дорохин пытались контролировать «звездную болезнь» артиста, но безуспешно.

— Когда начинается момент звездности, увы, не каждый человек с этим может справиться. Мы находились в Москве, Женя — постоянно на гастролях, после каждого концерта — возлияния… Все хотели посидеть с ним за одним столом и выпить. Тут Женькин характер и дал слабинку. Я его оправдывала — сложно после концерта успокоиться. Женя предпочел снимать стресс алкоголем. Это вылилось в то, что остановить его стало невозможно. Он, конечно, нам клялся, божился. Но потом это пристрастие победило настолько, что ему легче было отказаться от общения с нами, чем бросить пить, — делилась Любовь Воропаева.

В итоге Дорохин не выдержал постоянного безудержного пьянства Белоусова и решил разорвать с ним отношения.

— Дорохин разорвал отношения в связи с тем, что поведение Жени и его многочисленные обещания не бухать не нашли отклика. После этого несколько раз приезжали от Жени гонцы, начиная от директора и заканчивая близкими нашими общими друзьями. Но Дорохин был непреклонен, потому что ему было очень обидно, — рассказала Любовь Воропаева MSK1.RU.

Женя начал работать вместе с продюсером Игорем Матвиенко. Благодаря новому союзу появился шлягер «Девчонка-девчоночка». В 1991 году он звучал из всех магнитофонов страны и поднял Женю на новую волну популярности.

«Меня любят девчонки»

За Белоусовым ходила слава сердцееда. И действительно, романов у певца было немало. Его женой (правда, всего лишь 9 дней) была Наталья Ветлицкая. Недавно редакция MSK1.RU рассказывала, как артистка получила популярность и что о ней известно сейчас.

— По опросу национального хит-парада я занимаю первое место. Я популярен. Меня любят девчонки. Посмотрите: цветы, жизнь, какие-то статьи постоянно обо мне. Я чувствую себя популярным человеком. Я певец. Если в работе, в том, чем я занимаюсь, я буду терпеть фиаско, будут дела у меня идти плохо, я готов все деньги, которые я заработал и заработаю вперед… Я готов их отдать для того, чтобы вернуть себе это положение, — признавался певец.

Наталье Ветлицкой могли позавидовать все женщины СССР. В хит-параде он стал лучшим артистом года, заняв первые пять мест.

— Они с Ветлицкой расписались, а через девять дней любовь у них закончилась. После свадьбы Женька уехал на гастроли с «Интегралом», а, когда вернулся, Наталья уже была с известным телевизионным режиссером, — рассказывала Любовь Воропаева.

Наталья Ветлицкая Источник: Legion Media

Самые продолжительные отношения у певца были с Еленой Худик. Они долго жили в гражданском браке, и Елена даже родила Белоусову дочь Кристину. Но популярность и счастливый брак — редкое сочетание. Худик знала об изменах мужа и долго прощала ему всё. Белоусов оправдывал свои похождения тем, что это необходимо для его карьеры. Но в конце концов Елена не выдержала и сама попросила Женю уйти.

Свою последнюю любовь Женя встретил в 1994 году. Избранницей оказалась 18-летняя модель Елена Савина:

— В компании друзей он подсел ко мне и сказал: «Девушка, вы так похожи на мою первую жену Наталью Ветлицкую, поэтому, по-моему, я влюбился. Предлагаю вам руку и сердце, поехали со мной делать всё — и работать, и жить. Я, конечно, не поверила. Но через три месяца мы вновь случайно встретились в буфете. Он заявил, что предложение в силе, — рассказывала Савина.

С тех пор музыкант ни разу не изменил возлюбленной и всем представлял ее как свою жену.

После развала СССР образ и песни Жени Белоусова перестали быть актуальными. Доходы сильно упали, про артиста начали забывать. В 1997 году он попал в больницу с острым панкреатитом. Здоровье певца сильно подкосили алкогольная зависимость и диеты, с помощью которых артист пытался сбросить вес. Официальная причина смерти — кровоизлияние в мозг.

— Он весьма умный был человек и весьма ироничный. И с колоссальным чувством юмора. Да и мы все на юморе делали этот проект. И упор, плюс огромный труд, плюс наше здоровье, знания, — поделилась Любовь Воропаева с MSK1.RU.

Женя Белоусов умер на 33-м году жизни. Он похоронен на Кунцевском кладбище. Корреспондент MSK1.RU побывал на могиле звезды 90-х и рассказал, что там было много свежих цветов. Поклонники артиста не забывают о нем.