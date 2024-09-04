Ярославцы поспорили из-за нового логотипа Волковского театра. Сравниваем «до» и «после»

Театр им. Волкова решил к юбилею поменять свой логотип Источник: Александра Мамонтова











У театра имени Федора Волкова сменилась эмблема. Он будет использоваться во всех материалах театра: социальных сетях и на сайте, печатной продукции, билетах. Это вызвало дискуссию в Сети.

— Новый логотип. В знаке отображен фасад театра в перспективе в геометрическом стиле. Перспективное движение символизирует непрерывное развитие театра, центральная арка создает образ гостеприимства, как бы приглашая ознакомиться с репертуаром. Логотип слегка выходит за пределы арки и отражает концепцию «Волковский больше, чем театр», — написали в группе Вконтакте Волковского театра.

Театр разработал новый логотип Источник: Волковский театр \ Vk.com











Теперь под логотипом написано «Волковский театр, Первый русский». В театре добавили, что изменились и цвета эмблемы.

— Золотистый приглушенный оттенок говорит о солидной истории и статусе театра. Синий — контрастный, глубокий, как Волга, — добавили в Первом русском.

Старый логотип Источник: Сайт Волковского театра Новый логотип Источник: Волковский театр \ Vk.com

Люди в соцсетях отреагировали на смену стиля неоднозначно. Одним из первых новость прокомментировал бывший директор Волковского и нынешний руководитель Нижегородского театра оперы и балета Айрат Тухватуллин:

— Молодцы! Очень красиво!

Также о дизайнерских изменениях высказалась градозащитница Ольга Мазанова:

— Мне только билеты понравились.

— Непривычно, но свежо, — написал Илья Вдовиченко.

Одна из комментаторов подметила сходство логотипа с фасада конного двора в усадьбе Кузьминки в Москве:

— Волковский театр объявил о смене логотипа и цветовой концепции. Убрали Федора Волкова как портрет из логотипа, так и имя из названия театра. Просто театр Волкова. Какого Волкова — бывшего мэра? Еще. Если кто-то не в курсе — существующий фасад театра повторяет фасад конюшни усадьбы Кузьминки в Москве.

Это фасад в усадьбе в Кузьминках, которое ярославцы упомянули в обсуждении Источник: Digr, лицензия Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International (изменений в файл не вносилось)











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