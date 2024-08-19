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Культура Весной у нее родилась дочь, мечтали с мужем о домике у моря. Что известно о погибшей звезде сериалов Екатерине Васильевой

Весной у нее родилась дочь, мечтали с мужем о домике у моря. Что известно о погибшей звезде сериалов Екатерине Васильевой

Артистка умерла в Москве «в результате несчастного случая»

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Актриса Малого театра погибла в Москве 15 августа

В Москве в здании Малого театра простятся с 37-летней актрисой Екатериной Васильевой. Церемония пройдет в 12:00 20 августа. Артистка ушла из жизни 15 августа в результате «несчастного случая». У нее остались пятимесячная дочь и муж. MSK1.RU рассказывает всё, что известно о жизни и трагической смерти Екатерины Васильевой.

Чем известна Екатерина Васильева

Екатерина Васильева родилась в Гомеле (город в Беларуси. — Прим. ред.) и переехала в Москву. Тогда еще начинающая актриса поступила на курс режиссера Юрия Соломина в Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина. После окончания учебы в 2011 году Екатерина поступила в труппу Малого театра, где Соломин был худруком.

Ее дебютом стала роль Миронихи в спектакле «Последний срок» (12+) по мотивам повести Валентина Распутина.

— Когда мы начали играть в Малом театре, конечно, мы беспокоились о том, чтобы нас всех было слышно. Но это оказалось не самым главным: если у тебя есть действие, то не важно, на какой сцене ты играешь, — тебя услышат, — рассказывала Васильева.

Екатерина Васильева большую часть жизни посвятила Малому театру и преподавала в Щепкинском училище

Актриса сыграла в Малом 15 ролей, в том числе Софью в «Недоросле» (6+) Дениса Фонвизина, Царицу в «Сказке о царе Салтане» (6+) Александра Пушкина и Марину во «Власти тьмы» (12+) Льва Толстого. Также с 2011 по 2013 год она преподавала в родном Щепкинском училище.

На театральной карьере Васильева не останавливалась, актриса снималась и в кино. Она исполняла роли в культовом сериале «След» (16+), «Выжить после» (18+), «Особый случай» (12+) и других. В свободное от работы время Екатерина любила заниматься конным спортом.

Мечтала о доме в Италии и воспитывала 5-месячную дочь

В 2015 году Екатерина вышла замуж за своего однокурсника по Щепкинскому училищу и актера «Театра Луны» Дмитрия Воронина. В марте 2024 года у пары родилась дочь. Через несколько дней после появления малышки на свет актриса выложила трогательное фото с пяточкой дочурки.

— Она была очень светлым, чистым человеком, самая настоящая! Всё мечтала когда-нибудь приобрести домик где-нибудь в Италии, чтобы там отдыхать. Еще очень любила горы. А я любил море. Разные мечты, но настоящие. Думали, как их воплотить вместе, — рассказывал супруг «МК».

Екатерина Васильева вышла замуж за актера Дмитрия Воронина
В марте 2024 года у пары родилась дочь

Что случилось с актрисой

Екатерина Васильева погибла в четверг, 15 августа. О ее смерти сообщили коллеги из Малого театра, указав, что это произошло «в результате несчастного случая».

Некоторые СМИ выдвинули версию, что актриса попала под поезд в метро. В тот день сообщалось, что на станции «Первомайская» Арбатско-Покровской линии женщина упала с платформы. Ее подняли с путей и доставили на скорой в больницу. Однако от тяжелых травм пострадавшая скончалась.

В интервью с журналистами муж Васильевой заявил, что не может говорить о том, что с ней случилось. Однако он подчеркнул, что ее смерть не связана с родами или каким-либо заболеванием.

— И даже не пойму, что ее нет. Всё в одночасье произошло. Был человек и нет… Всё, что пишут о якобы несчастном случае — не буду говорить и комментировать. Катя была полна жизни! — сказал Дмитрий Воронин.

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Екатерина Васильева Малый театр Смерть Прощание Актриса
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