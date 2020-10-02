Задержанного в Ярославле начальника тыла полиции отпустили домой
2 октября в Кировском районном суде Ярославля рассмотрели меру пресечения для задержанного накануне начальника тыла регионального УМВД Алексея Ключарева. Следователи ходатайствовали о заключении его под стражу. Однако суд принял другое решение.
— Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 27 ноября 2020 года, — прокомментировали в пресс-службе Ярославского областного суда.
Напомним, Ключарева подозревают в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2012–2013 годах он подписывал акты приемки выполненных работ без их фактического выполнения. Ущерб от этого составил более 51 миллиона рублей.