Задержанного в Ярославле начальника тыла полиции отпустили домой

2 октября в Кировском районном суде Ярославля рассмотрели меру пресечения для задержанного накануне начальника тыла регионального УМВД Алексея Ключарева. Следователи ходатайствовали о заключении его под стражу. Однако суд принял другое решение.



— Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 27 ноября 2020 года, — прокомментировали в пресс-службе Ярославского областного суда.

