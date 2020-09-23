«Это подстава»: в Ярославле начался суд над экс-депутатом Павлом Дыбиным

Дыбину грозит до 12 лет лишения свободы.

— Это провокация. Это подстава. Все действия, которые были совершены правоохранительными органами с начала этого процесса, я считаю незаконными, — сказал экс-депутат в суде.

Напомним, заявление в органы на Павла Дыбина написал один из руководителей компании «Ярнет» Николай Подобедов. В органы Подобедов сообщил, что Дыбин, выступая как представитель фирмы «Электроник», заявлялся на аукцион «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» мэрии Ярославля. Фирма хотела заниматься установкой систем городского видеонаблюдения «Безопасный регион». А это сотни камер, через которые круглосуточно снимают улицы города.

Электронные торги на госзакупках выигрывает тот, кто предложил самую выгодную стоимость для выполнения контракта. Поэтому у конкурентов компании «Электроник», заявлявших реальную стоимость работ, шансов на победу не оставалось.

В материалах уголовного дела сказано, что за свои услуги Павел Дыбин получил 1,4 миллиона рублей.



— Я с первого дня признаю этот процесс. Те деньги, которые я получил, это законные действия. На тот момент я не был депутатом на полной основе. Я мог спокойно заниматься коммерческой деятельностью. Человек попросил меня оказать услугу, а я пошел навстречу. После этого мы обсудили, сколько денег за это заплатить. Я эти деньги спокойно получил, пересчитал и положил в сумку, никакие конверты не прятал. В этой ситуации считаю себя правым, — добавил Дыбин.



Ранее мы подробно рассказывали о том, кому мог перейти дорогу экс-депутат. Павел Дыбин из-за решётки обратился через портал 76.RU к ярославцам и уверил родных и друзей в своей порядочности.