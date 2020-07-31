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Криминал

В Ярославле нашли тело мужчины: появилась первая информация о случившемся

В Следственном комитете озвучили первую версию

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Тело мужчины нашли в кустах в посёлке Октябрьском в Ярославле

Тело мужчины нашли в кустах в посёлке Октябрьском в Ярославле

В Ярославле нашли тело 25-летнего мужчины

Сегодня в Ярославле, в районе Липовой горы, нашли тело 25-летнего мужчины.

— Проводится доследственная проверка по факту обнаружения сегодня днём возле одного из домов, расположенных в поселке Октябрьский тела 25-летнего мужчины, — сообщили в Следственном отделе по Фрунзенскому району города Ярославля следственного управления СК России по Ярославской области. — По предварительным данным потерпевший выпал из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже.

Из-за чего мужчина упал, пока точно неизвестно - следователи проводят проверочные мероприятия, назначили судебные экспертизы и опрашивают очевидцев. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Уважаемые читатели, если вы что-то знаете о случившемся, сообщите, пожалуйста, в редакцию через WhatsApp, Viber или Telegram об этом по номеру +7 905 133-55-11.

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криминалпроисшествия
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