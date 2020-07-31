В Ярославле нашли тело мужчины: появилась первая информация о случившемся

Сегодня в Ярославле, в районе Липовой горы, нашли тело 25-летнего мужчины.

— Проводится доследственная проверка по факту обнаружения сегодня днём возле одного из домов, расположенных в поселке Октябрьский тела 25-летнего мужчины, — сообщили в Следственном отделе по Фрунзенскому району города Ярославля следственного управления СК России по Ярославской области. — По предварительным данным потерпевший выпал из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже.

Из-за чего мужчина упал, пока точно неизвестно - следователи проводят проверочные мероприятия, назначили судебные экспертизы и опрашивают очевидцев. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

