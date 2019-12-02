«Бросались с ножами на всех без разбора»: студенты устроили резню в кафе в Ярославской области

Посетители разбегались из кафе сломя голову Фото: Большое Село / Ok.ru

В Ярославской области в кафе «Адмирал» в Большом селе устроили поножовщину. Всё случилось 22 ноября вечером. По словам местного жителя Евгения, который живет недалеко от заведения, в кафе зашли двое мужчин. Посидели. И начали приставать к сидевшим в том же кафе девушкам. В этот момент в заведении находились четверо посетителей-мужчин, которые решили вступиться за дам. В этот момент и завязался конфликт. Разгоряченных посетителей выгнали. Но те угрожали, что вернутся — и не одни. — После того как этих двух выставили, они уехали, — рассказывает Евгений, — а через пару часов явились на четырех машинах с друзьями. У них были ножи.



Евгений рассказал, что приехавшие мужчины ворвались в кафе и начали резать всех без разбора.

— Было очень страшно, мы думали, что нас убьют! Это дикий ужас. Даже врагу бы такого не пожелала. Мне тоже попало, но не так существенно, — рассказала находившаяся в тот момент в кафе Екатерина Карпенко.

— Все удирали оттуда сломя голову, — говорят местные. — Парень из Вологды приехал на один день, пошел в кабак, стал убегать — его толкнули — с крутой лестницы слетел, лицом сильно стукнулся. На место вызвали полицию, нападавших задержали. Местные говорят, что теперь кафе работает не до пяти утра, как обычно, а до двух часов ночи. Со слов местных же, охраны в кафе нет и не было. Мы попытались связаться с администратором и директором заведения — руководство кафе уклонилось от комментариев и перестало отвечать на звонки. По данным портала 76.RU, на данный момент в больнице находятся трое пострадавших мужчин и одна раненая женщина.



В Большесельском суде 28 ноября избрали меру пресечения одному из нападавших.