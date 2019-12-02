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«Бросались с ножами на всех без разбора»: студенты устроили резню в кафе в Ярославской области

Жители говорят, что разборки начались из-за женщин

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Посетители разбегались из кафе сломя голову

Посетители разбегались из кафе сломя голову

В Ярославской области в кафе «Адмирал» в Большом селе устроили поножовщину. Всё случилось 22 ноября вечером. По словам местного жителя Евгения, который живет недалеко от заведения, в кафе зашли двое мужчин. Посидели. И начали приставать к сидевшим в том же кафе девушкам. В этот момент в заведении находились четверо посетителей-мужчин, которые решили вступиться за дам. В этот момент и завязался конфликт. Разгоряченных посетителей выгнали. Но те угрожали, что вернутся — и не одни. 

— После того как этих двух выставили, они уехали, — рассказывает Евгений, — а через пару часов явились на четырех машинах с друзьями. У них были ножи.

Евгений рассказал, что приехавшие мужчины ворвались в кафе и начали резать всех без разбора.

— Было очень страшно, мы думали, что нас убьют! Это дикий ужас. Даже врагу бы такого не пожелала. Мне тоже попало, но не так существенно, — рассказала находившаяся в тот момент в кафе Екатерина Карпенко.

— Все удирали оттуда сломя голову, — говорят местные. — Парень из Вологды приехал на один день, пошел в кабак, стал убегать — его толкнули — с крутой лестницы слетел, лицом сильно стукнулся.

На место вызвали полицию, нападавших задержали. 

Местные говорят, что теперь кафе работает не до пяти утра, как обычно, а до двух часов ночи. Со слов местных же, охраны в кафе нет и не было. Мы попытались связаться с администратором и директором заведения — руководство кафе уклонилось от комментариев и перестало отвечать на звонки.

По данным портала 76.RU, на данный момент в больнице находятся трое пострадавших мужчин и одна раненая женщина.

В Большесельском суде 28 ноября избрали меру пресечения одному из нападавших. 

— Самадову Рахимджону избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток до 24 января 2020 года, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), — рассказали в Ярославском областном суде (с ходатайством о заключении под стражу пока обратились только по одному нападавшему).

Прокомментировали ситуацию и в полиции:

— Следственным подразделением отделения МВД России по Большесельскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Один из них был задержан следствием, при участии сотрудников ОМОН регионального управления Росгвардии. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудниками полиции все участники конфликта установлены. Двое подозреваемых являются студентами одного из вузов Ярославля. Один из них был задержан следствием, судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Другому подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время расследование продолжается, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

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КОММЕНТАРИИ (22)

Серега
2 дек 2019 в 16:16

Самадову Рахимджону ...почему-то сразу так и подумал

НеравноДушный
2 дек 2019 в 16:44

А если бы один из посетителей достал огнестрел в целях самообороны с предсказуемым результатом, то посадили бы его, а горячие парни стали бы невинными жертвами "превышения пределов необходимой самообороны".

гость
2 дек 2019 в 16:34

у них тут всё схвачено,и первого выпустят,ждём продолжение резки где нибудь на кирова,прокатило в селе прокатит и в городе.Наш суд самый гуманный суд в мире,убеждаемся ещё раз.