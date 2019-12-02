«Бросались с ножами на всех без разбора»: студенты устроили резню в кафе в Ярославской области

В Ярославской области в кафе «Адмирал» в Большом селе устроили поножовщину. Всё случилось 22 ноября вечером. По словам местного жителя Евгения, который живет недалеко от заведения, в кафе зашли двое мужчин. Посидели. И начали приставать к сидевшим в том же кафе девушкам. В этот момент в заведении находились четверо посетителей-мужчин, которые решили вступиться за дам. В этот момент и завязался конфликт. Разгоряченных посетителей выгнали. Но те угрожали, что вернутся — и не одни.
— После того как этих двух выставили, они уехали, — рассказывает Евгений, — а через пару часов явились на четырех машинах с друзьями. У них были ножи.
Евгений рассказал, что приехавшие мужчины ворвались в кафе и начали резать всех без разбора.
— Было очень страшно, мы думали, что нас убьют! Это дикий ужас. Даже врагу бы такого не пожелала. Мне тоже попало, но не так существенно, — рассказала находившаяся в тот момент в кафе Екатерина Карпенко.
— Все удирали оттуда сломя голову, — говорят местные. — Парень из Вологды приехал на один день, пошел в кабак, стал убегать — его толкнули — с крутой лестницы слетел, лицом сильно стукнулся.
На место вызвали полицию, нападавших задержали.
Местные говорят, что теперь кафе работает не до пяти утра, как обычно, а до двух часов ночи. Со слов местных же, охраны в кафе нет и не было. Мы попытались связаться с администратором и директором заведения — руководство кафе уклонилось от комментариев и перестало отвечать на звонки.
По данным портала 76.RU, на данный момент в больнице находятся трое пострадавших мужчин и одна раненая женщина.
В Большесельском суде 28 ноября избрали меру пресечения одному из нападавших.
— Самадову Рахимджону избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток до 24 января 2020 года, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), — рассказали в Ярославском областном суде (с ходатайством о заключении под стражу пока обратились только по одному нападавшему).
Прокомментировали ситуацию и в полиции:
— Следственным подразделением отделения МВД России по Большесельскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Один из них был задержан следствием, при участии сотрудников ОМОН регионального управления Росгвардии. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Сотрудниками полиции все участники конфликта установлены. Двое подозреваемых являются студентами одного из вузов Ярославля. Один из них был задержан следствием, судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Другому подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время расследование продолжается, — рассказали в УМВД по Ярославской области.