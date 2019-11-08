Участникам ярославской банды ИГИЛ, которые планировали теракт, огласили приговоры

Сегодня военный суд огласил приговоры участникам созданной в Ярославской области ячейки «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ — международная террористическая организация, запрещенная на территории России).

— Суд приговорил участников террористической группы к лишению свободы на сроки от 9 до 14 лет с отбыванием в колонии строгого режима, — сообщили 76.RU во 2-м Западном окружном военном суде. — У осуждённых есть 10 дней на обжалование приговора.



Участников банды отправили в следственный изолятор «Коровники» в Ярославле. Там они будут дожидаться вступления приговора в законную силу.

