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  • 19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    10 апреля 2019

    Теперь можно комментировать всё и сразу!

    Друзья, мы сделали так, чтобы удобнее оставлять комментарии. Теперь в мобильной версии сайта плашка значок «Добавить комментарий» всплывает сразу, как только вы открываете новость. Так что давайте обсуждать, спорить, хвалить и ругаться!

    8 апреля 2019

    Соберем все адовые ямы!

    Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылайте свои фото нам на почту: 76@rugion.ru

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Криминал
Эксклюзив

Задержали прямо у дома: в Ярославле поймали подозреваемого, укравшего с почты больше миллиона рублей

Эксклюзивные подробности

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Мужчину задержали на двое суток

Фото: источник 76.RU

Полицейские задержали подозреваемого в ограблении отделения «Почты России» на улице 1905 года. Об этом сообщил источник 76.RU.

Напомним, в октябре прошлого года на почту ворвался мужчина и, угрожая предметом, похожим на пистолет, забрал 1,3 миллиона рублей. Очевидцы запомнили нападавшего и смогли составить его фоторобот.

Как сообщил источник 76.RU, подозреваемого задержали вчера утром.

— 35-летнего мужчину задержали на Московском проспекте, рядом с домом, где он живёт. Его арестовали на двое суток. Завтра суд вынесет решение — оставить его под стражей на время следствия или нет, — рассказал источник 76.RU.

Мы запросили информацию о произошедшем в УМВД по Ярославской области, а также в пресс-службе «Почты России».

Несколько дней назад грабитель напал на бабушку-почтальона и отобрал у неё деньги, которые она разносила по квартирам.

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Анна Лурье

ТЕГИ

Почта Россииограбление

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КОММЕНТАРИИ (2)

Ниттис
25 апр 2019 в 16:26

Непонятно, кого же всё-таки поймали : подозреваемого или укравшего ?

гость
25 апр 2019 в 15:34

С ноября прошлого года искали? Искали или сам по дурости попался? Похвастал собутыльнику наверное,а тот и донёс,обычная история.Обычно поиск,это по горячим следам нужно вести,а не на полки складывать.