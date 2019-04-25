Задержали прямо у дома: в Ярославле поймали подозреваемого, укравшего с почты больше миллиона рублей

Полицейские задержали подозреваемого в ограблении отделения «Почты России» на улице 1905 года. Об этом сообщил источник 76.RU.
Напомним, в октябре прошлого года на почту ворвался мужчина и, угрожая предметом, похожим на пистолет, забрал 1,3 миллиона рублей. Очевидцы запомнили нападавшего и смогли составить его фоторобот.
Как сообщил источник 76.RU, подозреваемого задержали вчера утром.
— 35-летнего мужчину задержали на Московском проспекте, рядом с домом, где он живёт. Его арестовали на двое суток. Завтра суд вынесет решение — оставить его под стражей на время следствия или нет, — рассказал источник 76.RU.
Мы запросили информацию о произошедшем в УМВД по Ярославской области, а также в пресс-службе «Почты России».
Несколько дней назад грабитель напал на бабушку-почтальона и отобрал у неё деньги, которые она разносила по квартирам.