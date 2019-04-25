Задержали прямо у дома: в Ярославле поймали подозреваемого, укравшего с почты больше миллиона рублей

Полицейские задержали подозреваемого в ограблении отделения «Почты России» на улице 1905 года. Об этом сообщил источник 76.RU.



Напомним, в октябре прошлого года на почту ворвался мужчина и, угрожая предметом, похожим на пистолет, забрал 1,3 миллиона рублей. Очевидцы запомнили нападавшего и смогли составить его фоторобот.

Как сообщил источник 76.RU, подозреваемого задержали вчера утром.

— 35-летнего мужчину задержали на Московском проспекте, рядом с домом, где он живёт. Его арестовали на двое суток. Завтра суд вынесет решение — оставить его под стражей на время следствия или нет, — рассказал источник 76.RU.