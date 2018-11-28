Полицейские советуют не оставлять в машине дорогие вещи. Особенно на виду

В Ярославле автомобилисты пострадали от рук серийного похитителя, который воровал из машин видеорегистраторы. Выбирал подороже — чтобы стоил не меньше десяти тысяч рублей.



— Во всех случаях злоумышленник выбивал у автомобилей стёкла, — сообщили в отделе информации управления МВД России по Ярославской области. — По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье «Кража».

Чтобы избежать подобных преступлений: не оставляйте в автомобиле сумки, документы, аппаратуру, другие ценные вещи, которые привлекают внимание преступников; оставляя автомашину, забирайте с собой все ценное; не оставляйте открытыми окна или двери, включайте сигнализацию, даже если вы выходите из машины ненадолго.



Преступника уже задержали. Им оказался 45-летний ярославец, который раньше уже привлекался к ответственности. Он уже дал признательные показания по пяти эпизодам. Все они произошли в Заволжском районе города. Полицейские говорят, что всё указывает на то, что пока известно не обо всех случаях.

