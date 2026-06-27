«Мой папа — Коля Деревянный»: дочь криминального авторитета рассказала о реальной жизни в 90-е

Быть дочерью криминального авторитета — вовсе не значит купаться в роскоши Источник: Мария Романова / V1.RU

«Папу мы очень боялись и очень уважали. Он никогда нас не бил и даже не повышал голос. Но одного взгляда было достаточно, хоть он не старался быть грозным. Авторитетность от него мы всегда ощущали, хотя в то время даже и не осознавали почему. Для нас он был просто любимым папой, к которому все обращались за помощью. Но в школе все знали, что наш отец — Коля Деревянный».

Период перестройки был одним из самых тяжелых в истории новой России. Новая власть, новые законы и новые условия, в которых людям приходилось учиться жить. Сейчас про «лихие 90-е» говорят, как о полузабытом криминальном сериале или городской легенде. А мы предлагаем посмотреть на то время глазами тех, чьи близкие держали в страхе целые города.

Рассказать свою историю журналисту V1.RU согласилась Наталья Горшенева — младшая дочь одного из крупнейших авторитетных бизнесменов Волгограда середины 90-х, известного как Коля Деревянный. Каким Николая видела его семья и как его дела меняли жизнь города — в нашем эксклюзивном материале.

Кто такой Коля Деревянный? Николай Горшенев (он же Коля Деревянный, или просто Дядя Коля) — профессиональный спортсмен, выпускник ВГАФК, мастер спорта по боксу в тяжелом весе и вице-президент Волгоградской областной федерации бокса. В начале и середине 90-х он входил в число крупнейших авторитетных предпринимателей Волгограда. Вместе с другими боксерами из академии он занимался рыболовным, а затем и охранным бизнесом — за отдельную плату защищал мелких предпринимателей и другие группы от проблем с криминальными элементами. Особое влияние он имел в Краснооктябрьском районе, где владел небезызвестным в городе «Птичьим рынком». Рядом с ним и погиб — в 1997 году его застрелил из автомата неизвестный киллер. Убийцу не нашли до сих пор.

«Мы всегда жили небогато»

Для Натальи конец 80-х и начало 90-х — время, когда за папой она была как за каменной стеной Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Сколько помню детство, мы всегда жили небогато. Мое первое воспоминание — старый бабушкин дом и маленькая комнатушка, где мы ютились всей семьей. В доме было три комнаты: просторный зал и две маленькие в шесть квадратов. Как хозяева, бабушка с дядей жили в гостиной. Ну а мы в маленькой комнате. Там стоял старый диван, который был всегда разложен, рядом шкаф для одежды, а на полу валялись матрасы. В доме даже не было воды. Чтобы помыться, постирать вещи или хотя бы приготовить покушать, приходилось бегать к колонке с водой.

Николай Горшенев переехал в Волгоград из Воронежской области. Сам он родом из маленькой деревни Большие Алабухи. Рос в семье, где было еще четверо детей, а после 10-го класса перебрался в Волгоград — следом за старшим братом. Как рассказывали родственники, здесь он окончил технический колледж, ушел в армию на два года, а после возвращения устроился на металлургический завод «Красный Октябрь», в паросиловой цех. Примерно в то же время он познакомился со своей первой женой. «Я училась на втором курсе техникума. В моем доме на первом этаже была обувная мастерская. Я возвращалась к себе, а он нес ботинки на ремонт. Увидел меня, остановился, догнал, сказал пару слов и назначил свидание. Мы пришли туда с подругой, и он сначала ей предложил встречаться, и только потом уже мне. Говорил, что знал, что никуда я от него не денусь», — вспоминает жена Николая.

Николай Горшенев на службе в армии Источник: из личного архива Натальи Горшеневой Николай любил заниматься охотой и рыбалкой Источник: из личного архива Натальи Горшеневой

Почему именно Деревянный? Узнать Происхождение прозвища Николая Горшенева принято объяснять красивой легендой. Тянется за ним она якобы еще из воронежской деревни, где ему во время драки ударили по голове бутылкой от шампанского. Николай не только стойко выдержал этот удар, но и даже победил в поединке, «словно били по дереву, а не по голове». Но в полную достоверность этой истории не до конца верит даже первая супруга Деревянного. «Как он из деревни приехал, его всегда звали Коля-Николя. А про Деревянного впервые услышала только когда забеременела дочерью в 1978-м. Мы как-то раз по рынку шли коляску выбирать, а ему пацаны кричат в спину: „Деревянный“. Он отошел к ним на пару минут, вернулся и говорит: „Деревянный — моя кличка“. А я еще наивная была, посмеялась: „Ты что, бандит? Клички только собакам и бандитам дают“. Ну он и рассказал эту историю. А уж насколько она правдивая, сказать не могу».

«Папа выбил входную дверь, и мы стали там жить»

Нас в семье было шестеро: мама с папой, старшая сестра Оксана, я и два младших брата — двойняшки Витя и Вася. Помню, как мы с отцом ездили к маме в роддом, когда она их родила. Это было где-то в начале 80-х, мы приехали туда ближе к ночи. Папа перевязал веревкой большую банку с супом, а мама поднимала ее наверх, к себе на второй этаж.

Папа с нами редко ночевал. У него была комната от завода в мужском общежитии на Поддубного, 5. Мы к нему с семьей периодически приходили. Все мужчины там относились к нему с большим уважением. В подвале они устроили спортзал: там стояли боксерские груши, стол для настольного тенниса и «шведские стенки». Он всегда был против употребления алкоголя, особенно при нас. Настаивал, чтобы все занимались спортом.

Общежитие, в котором жил Николай Горшенев, сейчас в плачевном состоянии Источник: Константин Завриков / V1.RU

Всё детство мы с ним «боролись». Он руку поставит, а мы на него вчетвером. Всё равно нас перебарывал. Помню его большие руки со сбитыми костяшками. И палец один, который не сгибался. Видимо, сухожилия где-то подбил. Но нам не рассказывал, как.

Параллельно с работой на заводе Николай Горшенев заочно учился в физкультурной академии (она же ВГАФК). Там он завел знакомство с другими спортсменами, некоторые из которых в будущем стали его командой или бригадой.

Родители как многодетные долго стояли в очереди за квартирой. Отец нас всей семьей отправлял в администрацию, чтобы мы упрашивали их выдать нам жилье. А однажды ночью пришел к нам домой и говорит: «Мы переезжаем». Это был конец 80-х, я как раз в первый класс уже ходила. Мы собрали какие-то вещи, сели в машину и поехали на Инициативную. Там был двухэтажный дом, где жила одинокая бабушка, которая недавно умерла. А так как родных у нее не осталось, квартира должна была отойти государству. И, видимо, папе об этом кто-то рассказал из друзей. Мы приехали, он выбил входную дверь, и мы стали там жить.

Николай Горшенев с супругой Источник: из личного архива Натальи Горшеневой

Квартира была не очень большая, всего 50 квадратов и две комнаты. Но после маленькой комнатушки это был рай. Время от времени к нам приходили милиционеры. Угрожали посадить маму в тюрьму, а нас отправить в детдом. Это продолжалось где-то год, пока нам не выделили наконец свою трехкомнатную квартиру, и мы переехали туда. Сначала жили на подселении с каким-то дедушкой. А когда он умер, заняли и его комнату.

Мы очень сильно любили эту квартиру, особенно папа. Мама хотела продать ее, уже когда папа с нами не жил, но он не разрешал. Видимо, надеялся, что еще вернется. Он по характеру был собственником. Даже когда жил с другой женщиной, запретил матери с кем-то встречаться. Сказал, что теперь она принадлежит ему до конца жизни.

«Смотрел на меня каждый раз как удав на кролика»

Наш дом всегда был как проходной двор. У нас всегда было много незнакомых мужчин. Приходишь из школы — они за столом сидят, а мама на кухне суетится, готовит. Мы, дети, тогда не знали о его делах. Знали, что спортсмен, что «Птичьим рынком» управляет. Но проблем с его конкурентами у нас никогда не было. И рыбка дома была всегда.

Авторитет его был настолько высок, что руку на нас поднимать никто не смел. Наталья Горшенева младшая дочь Коли Деревянного

С нами папа бывал редко. Но очень сильно любил природу. Мы с ним периодически куда-то ездили. Чаще всего на Волгу. Уплывали на другой берег на моторной лодке, и отец начинал готовить. Всё время то шашлыки из осетрины с мужиками жарили, то шулюм варили. Даже на «Птичьем рынке» у него был кулинарный уголочек. Ножом резать не любил. Мы с сестрой придем, он колбасу разламывал на всех поровну.

По словам родственников, в государственную рыбоохрану Деревянный устроился примерно в 1982 году. Затем, как писали в газетах того времени, Николай Горшенев стал местным лидером по рыболовному промыслу на севере Волгограда, в том числе контролируя незаконный вылов осетровых. «Работал на заводе, денег надо, жрать дома нечего, — цитирует издание одного из бывших волгоградских боксеров. — Поехали мы вниз [на Волгу]. Деревянный там начальником [был]. Он мне говорит: „Ты че, работаешь, дурак? Иди лови! И на караваны сдавай. Вас никто не будет [трогать]“. Инспектора едут, видят, что лодка наша, — не подъезжают».

Он вообще очень щедрый был, особенно на угощения. Как-то раз лежала в больнице, так он привез целый багажник арбузов. Куда мне столько? А он говорит: «Это на всех, пускай остальные угощаются». И так всегда было. Из Москвы как-то приехал, привез тортов киевских и ящик мороженого. Зовет детвору со двора на помощь, разгрузить. Они ему помогают, а он им всем мороженое раздает. Я к этому очень ревностно относилась, мне всегда жалко было. А он делиться любил, да и нас всегда учил этому.

Николай Горшенев был влиятельной фигурой в 90-е Источник: из личного архива Натальи Горшеневой Николай Горшенев на природе Источник: из личного архива Натальи Горшеневой

Учил он нас говорить правду, никогда не врать и не лукавить. Хотя получалось сложно. К примеру, дали мне как-то большую стеклянную банку, послали за молоком. Отец его очень любил, мог в день по три литра выпивать. А тогда по дворам разъезжали молочные цистерны, как сейчас стоят с квасом, — к ним кто с бидонами, кто с бутылками ходили молоко покупать. А у меня банка была. Я с ней обратно поднимаюсь, а она из рук выскользнула и упала. Вся лестница была в молоке и осколках. Прихожу домой, он меня спрашивает про молоко. Я говорю: «Не было, кончилось» — и бегу в комнату. Он в подъезд вышел, увидел картину, возвращается ко мне и начинает допрос.

— Тебя отец когда-нибудь обманывал?

— Нет.

— А почему ты врешь? Ты же знаешь, что обманывать нельзя?

— Я больше не буду.

В школе я на отлично училась, но однажды мне поставили жирную красную двойку. И что делать? Как родителям дневник показать? Начала эту двойку ластиком тереть, чуть дыру не протерла. Отец дневник открывает, видит это и опять начинает разговор. Смотрел на меня каждый раз как удав на кролика.

На фото — Николай с дочерью Натальей Источник: из личного архива Натальи Горшеневой

Еще один любимый урок был — пунктуальность. К примеру, хотела я себе что-то из одежды прикупить. У мамы лишних денег не было никогда. Значит, надо идти к папе на «птичку». У него там офис был, рядом баня, а внутри, как в фильмах, — бильярдный стол. Приходишь, а он говорит: «Возвращайся завтра в 9, я тебе дам денег». На следующий день опять к нему:

— Че, за деньгами пришла?

— Да.

— А время сколько?

— Ну 09:09.

— Ты опоздала. Приходи завтра, в 9.

Я на следующий день уже со всех ног к нему, чтобы не опоздать. Прихожу в 08:45, а он меня опять разворачивает: слишком рано пришла. Уже на третий раз, когда я по часам ровно в 9 вошла, он мне уже дал денег.

«Он учил, что деньги просить нельзя»

О том, что Советского Союза не стало, мы узнали в школе. Я была сначала октябренком, потом пионером. Мы всегда ходили в форме: носили фартуки, пришивали манжетки. А как Союз распался, нам пришли и сказали: ходите в чем хотите. Этого «в чем хотите» у нас не было, поэтому надевали что попало. Кто-то был в джинсах, кто-то в кофтах. Тогда у нас модными были свитшоты с надписью BOYS, а у мальчиков спортивные костюмы.

Отец мне говорил: «Неважно, как человек выглядит. Главное, чтобы человеком оставался всегда». Наталья Горшенева младшая дочь Коли Деревянного

Папа ушел из семьи, когда мне было 12 лет. Начал жить с другой женщиной. Я уже ходила в шестой класс. Говорил нам: «Вы дети мои, я вас не бросаю. Когда вырастете, поймете меня». А я до конца не хотела верить в это. Очень сильно переживала. Мечтала о том, чтобы со мной что-то ужасное случилось. Тогда меня положат в больницу, родители ко мне приедут и обязательно помирятся.

На «Птичий рынок» к папе я тогда ходила чуть ли не каждый день. Мне его очень не хватало. Искала глазами его машину возле «Баварии», где он с друзьями часто собирался. А он никогда не прогонял. Обнимет своей тяжелой рукой, посадит на колени… Хотя сильной ласки от него не было никогда. Даже, наоборот, чувствовалась какая-то жесткость. Хоть я и не осознавала до конца почему.

Кафе «Металлург» (оно же «Бавария», или «Гелидор») — одно из культовых мест Краснооктябрьского района. В то время оно было популярно не только у простых рабочих «Красного Октября», но и у авторитетных бизнесменов и их коллег по спорту и жизни. Время от времени «Бавария» попадала и в криминальные сводки. Летом 2018 года рядом с рестораном зарезали Юрия Иванова — правую руку авторитетного бизнесмена и вице-президента Федерации бокса Владимира Кадина. А весной 2019-го здесь нашли тело Юрия Голова, также входившего в окружение этого известного бизнесмена.

Сейчас здание бывшего кафе «Металлург» выкупила семья бизнесмена Александра Малашкина Источник: Константин Завриков / V1.RU

Особенно тяжело было маме. Оно осталась одна с четырьмя детьми. Работала на двух работах: днем — смену на «Красном Октябре», а ночью в киоске торговала. Она работала в небольшом продуктовом киоске. Может быть, папа и его охранял. Одну или две ночи только мы видели маму дома.

Она нас за деньгами к отцу постоянно отправляла. А он учил, что просить их нельзя. Вот вообще. Приходилось придумывать всевозможные истории: то я в очереди стою, и мне денег не хватает, то на проезд нужно. Отец помогал, конечно, время от времени. Но всё время возмущался, куда мы эти деньги деваем. А мы их банально проедали. Всё на еду уходило.

И работать я пошла рано, в свои 15 лет. Дядя предложил пойти к нему продавцом на Северный рынок, мясом торговать. Я согласилась охотно. А через пару недель, когда в процесс влилась, попросилась в долю, 50 на 50, если я на мясо добавлю. Пошла к папе, взяла у него в долг 1,5 миллиона на корову, какое-то время мы вместе поработали, а потом я одна осталась: дядя пил много.

«Залили всё бензином и дверь снаружи заперли, чтобы никто не выбрался»

Мне казалось, что в то время все жили одинаково. Одинаково бедно. Даже когда мы переехали в квартиру, а папа стал дарить золотые украшения, мы никогда не шиковали. Даже помню, когда ремонт делали, на покупку мебели мы брали ссуду. Папа немного денег добавил, а остальное всё своими силами с мамой.

Я больше всего ждала дней, когда на «Красном Октябре» давали зарплату. Тогда все на рынок массово шли за продуктами и продажи были хорошие. Отец всего раз приехал на меня посмотреть, чем занимаюсь, одобрил. У меня на рынке проблем не было, и денег за места с меня не брали. Хотя вокруг случалось всякое. Как-то раз у женщины прям из уха выдернули серьгу, вместе с мочкой. Вокруг всё в крови было. Или мальчишки бегают, шапки ворованные пытаются продать.

Северный рынок до сих пор работает Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Однажды и с меня так содрали. Я очень мечтала о норковой шапке, но денег не было. У папиной сожительницы она была, и я ему прямо говорила, что хочу такую же, и он подарил. Только от него вышла, довольная, надела ее. А на улице как раз дождь прошел ледяной, и я шла потихоньку, чтобы не поскользнуться. И тут ко мне подбегают два школьника, лет по 15, один меня под руки схватил, второй шапку сорвал, и побежали. Потом вижу: один мальчишка второго одергивает, что-то говорит ему, а тот глаза вытаращил, шапку бросил, и они умчались.

В школе все знали, что мой папа — Деревянный. А я думала, что он помогать любит. Все к нему шли, а он вроде как безотказный. Наталья Горшенева младшая дочь Коли Деревянного

Николай Горшенев (крайний слева) с коллегами по спорту и бизнесу: второй слева — Владимир Кадин (убит в 2011 году), крайний справа — Станислав Галкин (убит в 2009 году) Источник: архив Виктора Лукина

У нас в Краснооктябрьском регулярно грабили квартиры. А затем, чтобы замести следы, поджигали. Например, у папы был друг по кличке Мультик. Он сам киосками владел, а отец, судя по всему, их охранял. И у Мультика была дочка примерно моего возраста, очень неспокойная. По малолетке сидела за гоп-стоп и часто из дома сбегала. Пришла она так однажды к нам. Меня в ту ночь дома не было, мама на работе. Были только сестра и братья, братья уже спали. Сестра ее встретила, накормила, чай вместе попили, и она спать легла. А девочка эта позвала подельников, и квартиру они нашу обнесли. Отец как раз из Иерусалима подарков привез: магнитофон, две шубы, кожаные плащи… А чтобы улик не оставлять, залили всё бензином и дверь снаружи заперли, чтобы никто не выбрался. Первыми проснулись от огня мальчишки. Открывают дверь в зал, а там всё в пламени. Кое-как сестру разбудили, а потом держали ее: она от страха хотела с четвертого этажа выброситься. Накрылись одеялами, стали сами тушить, и тут как раз пожарные подъехали.

«Птичий рынок» в 90-х был местом, где можно было купить или продать всё или почти всё Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

В протоколе было написано «Неосторожное обращение с огнем». Потом уже узнали, что сестре в чай перед этим подсыпали снотворное. Папа мой, конечно, об этом прознал. Не знаю, как они вопрос решали, но Мультик с себя золотую цепь снял и ремонт в квартире оплатил. А дочь свою где-то за границей спрятал. Хотя, насколько знаю, в тюрьме она за кражу потом всё равно отсидела.

«Коли больше нет»

Николая Горшенева расстреляли на улице Вершинина, рядом со входом на рынок Источник: Константин Завриков / V1.RU

Незадолго до трагедии у нас умерла бабушка. Ее похороны мы переживали тяжело, особенно мама. Мне кажется, папа чувствовал, что скоро умрет. За день до этого весь день ходил подавленный. Как ни спросишь у него, что случилось, отвечал: «Всё нормально».

3 сентября 1997 года. ИТАР-ТАСС: «Убит директор рынка» «В Волгограде убит директор рынка Краснооктябрьского района города Николай Горшенев. Неизвестные преступники расстреляли его на пороге офиса из автомата с глушителем. По милицейским данным, Горшенев был лидером одной из преступных группировок и имел кличку Дядя Коля Деревянный. Он пользовался в преступном мире Волгограда большим влиянием, и его люди контролировали Краснооктябрьский район города, а также браконьеров, занимавшихся незаконной ловлей осетровых рыб на Волге».

На следующий день, 3 сентября, у меня был первый день занятий в колледже. Первая пара, и тут стук в аудиторию. Забегают какие-то парни, отпрашивают меня с уроков. Говорят, что-то срочное. Я занервничала, но с лекции меня не отпустили. Уже в коридоре они меня встретили и всё рассказали. Мы сразу же поехали к сожительнице. Она сразу дверь открыла, вся заплаканная, и говорит: «Коли больше нет».

Возле места убийства Деревянного у «Птичьего рынка» до сих пор лежит мемориальная плита Источник: Константин Завриков / V1.RU

6 сентября 1997 года. «Коммерсантъ»: «В Волгограде началась бандитская война» В разных районах Волгограда практически одновременно совершены покушения на двух преступных «авторитетов» — Владимира Кадина и Николая Горшенева. Горшенев был убит. Кадин же не пострадал. «В городе началась бандитская война», — говорят милиционеры. Убийцы подкараулили Горшенева на пересечении улиц Вершинина и Таращанцев. Увидев свою жертву, они открыли огонь из автомата, а отстрелявшись, скрылись на автомобиле «Жигули». Горшенев получил пять ранений и умер в больнице. Буквально через несколько часов стреляли в Кадина. Преступник также воспользовался автоматом. Он расстрелял несколько десятков патронов, но ни разу не попал. Впрочем, Кадину везло и раньше. За три последних года он пережил пять покушений.

Помню, что за день до похорон был жуткий ураган. Очень холодно, и ветер сумасшедший. Людей собралось тогда много. Друзья его нас успокаивали, говорили: «Не переживайте, мы вас поддержим». Не поддержали. Лишь один папин друг нам сразу купил стиральную машинку, а второй вернул долг, который занимал у отца. Его друзья хотели, чтобы эти деньги в группу пошли, а он принципиально всё нам, семье и детям, отдал.

Первый месяц я перестала ходить в колледж. Директор папу знал хорошо. В кабинет меня вызвал, говорил: «Папа был бы рад, если бы ты учебу окончила, понимаешь? Жизнь продолжается, и жить надо дальше». И мы учились. Учились жить без него. От отца нам досталась квартира, несколько гаражей и недостроенный частный дом. Всё остальное отошло сожительнице отца. Гаражи мы продали, дом так и стоит недостроенным, а в квартире до сих пор живем.

На могиле Николая Горшенева воздвигнут огромный памятник авторитетному спортсмену Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Как сложилась жизнь детей Коли Деревянного? Узнать Я после колледжа поступила в юридический институт. Справедливости ради, папины друзья оплатили третий год обучения, когда у меня денег не было. Диплом получила, но по специальности работала недолго: зарплата была меньше квартплаты. Сейчас замужем, трое детей. Я с ними дома сижу, занимаюсь маникюром. У мужа свое дело. Сестра моя работает главным бухгалтером. У нее есть сын и недавно родилась внучка. Первый брат работает под Курском, строит атомную станцию, тоже есть жена и дочка. А второй брат в Петербурге, на заводе работает. У него есть сын Коля, назвал в честь папы. Получился полный тезка — Николай Горшенев.

«Для нас он всегда был просто любимым папой»

Весь этот криминал 90-х нас особо не коснулся. Да, было тяжело. Когда приходилось по два дня стоять в очереди за томатной пастой, а маме на заводе выдавали зарплату кастрюлями — «как хотите, так и справляйтесь». Но сейчас это уже как-то забылось. Другое время, другой период.

И про папу ничего плохого сказать не могу. Семьи его дела никак не касались. Только авторитет: когда можно было решить вопрос, сказав, что ты дочка Деревянного. А для нас он всегда был просто любимым папой. В 17–18 лет, когда нам хотелось папиной поддержки, его рядом с нами уже не было. И сейчас нам, конечно, его очень не хватает.