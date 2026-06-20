«Одежда была в огне, он кричал от боли»: что стало с тремя братьями, которые подожгли инкассаторов ради сумки с деньгами

Три брата облили бензином инкассаторов, чтобы забрать сумку с деньгами Источник: МВД Башкирии

В мае 2016 года в Башкирии завершился суд по громкому уголовному делу: три брата подожгли инкассаторов ради сумки с деньгами. Прошло 10 лет, и UFA1.RU узнал, как сложилась их жизнь после оглашения приговора, а также выяснил новые подробности преступления.

«Будто случилась ядерная война»

Расследование и суд над братьями Шайнуровыми длились почти год. Айдар, Адип и Ирек напали на уфимских инкассаторов в августе 2015-го. Они изучили маршрут спецавтомобиля, а в качестве оружия решили использовать обычный бензин.

План незамысловатый: подкараулить инкассаторов у банкомата и под угрозой поджога забрать деньги. Договорились, что обольют горючим лишь пол перед охранниками, максимум — их ботинки, а подожгут только в случае попытки сопротивления. Во всяком случае, так они заявляли уже после налета, который на самом деле прошел совсем иначе.

Деньги в тот день по уфимским терминалам Сбербанка развозили Вячеслав С. и Руслан С. Очередной точкой на их пути был банкомат в магазине. По словам Руслана, едва он дошел до терминала, вокруг всё вспыхнуло огнем. Он даже не сразу увидел грабителей и никаких требований не слышал.

Вячеслав и Руслан Источник: сестра Вячеслава С. / Vk.com

«Как будто случилась ядерная война, мегавспышка, огонь начинался с ног и поднимался вверх. Пламя окутывало меня, пошло под брюки. Я запаниковал, чувствовал, что умираю, кинулся вглубь магазина, всё заволокло черным дымом, но я увидел, что мой напарник горит как свеча, его облили бензином полностью», — рассказывал Руслан.

Нападение проходило в середине выходного дня, в магазине было полно работников и посетителей. Они тоже говорили, что перед нападением не слышали никаких криков со стороны грабителей — всё произошло в считаные секунды. Спасаясь от огня и дыма, продавцы и покупатели побежали внутрь зала.

«Люди кричали, была паника, — рассказывал один из сотрудников торговой точки. — Я увидел, как один из инкассаторов бежит к выходу, одежда на нем была вся в огне, он кричал от боли. С помощью воды потушить пламя не получилось, тогда я схватил порошковый огнетушитель, но, когда погасил огонь, бронежилет и одежда инкассатора уже почти полностью сгорели, на его теле были страшные ожоги».

Камеры наблюдения в магазине зафиксировали ЧП, которое возникло во время налета Источник: UFA1.RU

Очень сильно пострадал Вячеслав, который первым оказался на пути грабителей. Третий инкассатор оставался снаружи в автомобиле. Он видел, что в магазине происходит что-то неладное, и даже наблюдал, как выбегают двое мужчин в медицинских масках, но покидать авто, согласно инструкции, не имел права. После на улицу вышел и Руслан.

«На его лице не было бровей и ресниц, с рук свисала обгоревшая кожа, — рассказывал водитель. — Сам он [Руслан] был в шоке, но рассказал, что произошло, я доложил об этом в дежурную службу. После этого он [Руслан] снова ушел за оружием [лежавшего в магазине Вячеслава] и вернулся еще и с сумкой».

Спасли только одного

Выяснилось, что баул с деньгами Шайнуровы забрать не смогли. Убежав из магазина, они запрыгнули в машину, где их ждал третий брат, и скрылись с места без добычи. При этом горе-грабители засветили свои лица и номер автомобиля перед случайными прохожими и видеорегистраторами.

Пострадавших инкассаторов успели еще живыми доставить в больницу, но спасти врачи смогли лишь Руслана. У его напарника 90% поверхности тела покрывали ожоги II и III степеней. При последней поражаются все слои кожи, что сопровождалось еще и шоком. Вячеслав скончался следующей ночью. Ему было 34 года.

Коллеги отмечали, что погибнуть мог и второй инкассатор, если бы старший напарник его не прикрыл. Руководитель банка Герман Греф лично поблагодарил семью покойного за его самоотверженность, а позже обоих по указу президента России наградили орденами Мужества.

Руслан С. вместе с женой и родственниками напарника на награждении Источник: сестра Вячеслава С. / Vk.com

«Имели положительные характеристики»

Шайнуровых задержали спустя неделю после налета. Они пытались заявить, что идея ограбления родилась спонтанно, и уверяли, что навредить никому не собирались. По версии защиты, бутылка с бензином просто выскользнула из рук младшего брата — 20-летнего Ирека, потому и случился взрыв, который привел к трагедии.

«Мы приняли решение об использовании бензина спонтанно, когда подъехали к магазину, и применили его только в качестве устрашения и способа для завладения деньгами, а не для убийства», — утверждал Шайнуров-старший.

Примечательно, что один из братьев на момент преступления учился на третьем курсе юридического факультета БашГУ, а старший окончил институт МВД и даже успел поработать в милиции (до 2011-го). Знакомые Шайнуровых были в полном недоумении, когда узнали, что те совершили налет. Побудившая их на это причина выяснилась во время следствия.

Шайнуровы жили в Балтачевском районе. Отец братьев работал бригадиром в колхозе, а мама — техничкой в школе. За два года до ограбления семья продала дом и перебралась в райцентр — Старобалтачево. Глава перевелся на вахтовый методы работы, а потом вместе с сыновьями стал разводить лошадей, ослов, мулов и лошаков. Еще Айдар и Адип открыли предприятие по торговле металлическими конструкциями.

«Все они имели положительные характеристики, занимались спортом. К совершению преступления их подтолкнула тяжелая финансовая ситуация: неудачи двух старших братьев в бизнесе и образовавшийся в связи с этим долг около миллиона рублей», — пояснили в следкоме Башкирии.

«Мы не хотели»

Следователи установили, что инкассаторов полностью окатили бензином из ведра, а спичку зажег старший брат — Айдар. Версия защиты со случайным падением бутылки оказалась несостоятельной. Айдара Верховный суд Башкирии приговорил к 23 годам исправительной колонии строгого режима, среднему — Адипу, который ждал в машине, — дали 15 лет, а Иреку — 22 года.

Их адвокаты называли приговор слишком суровым, настаивая, в частности, на исключении статьи об убийстве. Пытаясь оспорить наказание в Верховном суде России, осужденные жаловались, что во время расследования они давали показания под давлением, а их права были нарушены.

Снимок одного из Шайнуровых возле магазина — версии о спонтанности налета противоречило, в частности, наличие подходящей для бензина тары Источник: МВД Башкирии

Однако решение башкирского суда осталось неизменным. Кроме заключения, Айдара и Ирека Шайнуровых обязали выплатить родственникам погибшего инкассатора по 1,5 миллиона рублей, Адип должен был выплатить чуть меньше — 1,1 миллиона. Также за причиненный пожаром ущерб они оказались должны магазину больше 130 тысяч и еще 110 тысяч — Сбербанку.

В официальных аккаунтах администрации Балтачевского района UFA1.RU нашел упоминания о гибели полных тезок двух братьев Шайнуровых из их родной деревни. Как рассказали чиновники, Адип похоронен на родине в 2023-м, а спустя год там же в последний путь проводили Ирека.