«Потерять можно больше, чем заработать»: сибирских строителей судят за махинации с жильем в ДНР — к чему приведет скандал

Предприниматели не впервые получают сигнал о рисках работы с госконтрактами Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Суд рассматривает уголовное дело двоих предпринимателей, которых обвиняют в похищении почти 200 миллионов на восстановлении поврежденных зданий в Мариуполе. Следствие вменяет фигурантам превышение полномочий, особо крупное мошенничество и отмывание денег. Оба предпринимателя находятся в СИЗО уже больше года, и это не первый случай, когда совместные проекты бизнеса и власти в столь чувствительной сфере приводят к уголовным делам. В чем обвиняют строителей и как скандал может сказаться на партнерстве государства и коммерсантов — в материале NGS.RU.

Дело строителей

С весны 2026 года Центральный районный суд Новосибирска рассматривает уголовное дело Алексея Мананкина и Эдуарда Солдатенкова. Оба фигуранта — предприниматели, занимающиеся строительством жилья. Алексей Мананкин, по данным Rusprofile, с 2014 года руководит строительной компанией «Бетор» и организацией по торговле мебелью «ТД Алания-Сибирь». В 2025 году юрлица не отчитывались о финансах, а в 2024-м их суммарная прибыль составила чуть больше 200 тысяч рублей.

Помимо собственных компаний, Алексей Мананкин два месяца (с сентября по ноябрь 2022 года) руководил ООО «ВНР» — строительной организацией, которую в 2022 году учредили Агентство развития жилищного строительства и Корпорация развития Новосибирской области. Выручка компании по итогам года составила 174 миллиона рублей, а убыток — 9 миллионов.

Эти два месяца работы предпринимателя в «ВНР» и заинтересовали следователей. В январе прошлого года бизнесмена задержали и отправили в СИЗО. Ему предъявили обвинение по двум эпизодам особо крупного мошенничества (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Сначала Алексея Мананкина обвиняли в мошенничестве, но позже дело переквалифицировали — теперь ему вменяют превышение полномочий Источник: Алексей Мананкин / Vk.com

По данным судебного департамента, Алексей Мананкин взял на себя обязательства по восстановлению разрушенных домов в ДНР и ЛНР, но не собирался их исполнять. Оперативники ФСБ установили, что он заключал договоры с организациями, не имеющими возможности выполнить работы. Следствие оценило ущерб в 102 миллиона рублей по первому эпизоду и в 82,7 миллиона — по второму.

Тогда же задержали и бизнес-партнера предпринимателя Эдуарда Солдатенкова. По данным Rusprofile, уроженец Свердловской области руководит московской строительной компанией «Славяне» (не отчитывается о финансах последние пять лет). Ему вменяют один эпизод мошенничества и легализацию денег (пункт «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ).

Следствие считает, что обвиняемый в сговоре с Алексеем Мананкиным обманул учредителей ООО «ВНР», чтобы похитить бюджетные деньги, выделенные на восстановление домов в зоне проведения СВО. Эдуарду Солдатенкову вменяют хищение только 102 миллионов рублей — второй эпизод, видимо, произошел без его участия. Кроме того, его также обвиняют в обмане ООО «РКС-НР» — еще одной строительной компании, которая восстанавливает дома в ДНР и ЛНР, подчиняясь напрямую Минстрою России.

По версии следствия, почти 22 миллиона похищенных денег Эдуард Солдатенков легализовал через финансовые операции.

Фронт работ

Расследование дела завершили в марте 2026 года, первое судебное заседание прошло в апреле. К этому моменту обвинение Алексею Мананкину переквалифицировали на превышение должностных полномочий с тяжкими последствиями (пункты «в», «е» части 3 статьи 286 УК РФ). Это более тяжкая статья, потому что у нее, в отличие от 159-й, есть минимальный порог наказания: от трех лет лишения свободы. Адвокат Сергей Гудков, защищающий фигурантов, отказался комментировать НГС рассмотрение дела.

По данным администрации городского округа Мариуполь, ООО «ВНР» во главе с Алексеем Мананкиным работало в подшефном Новосибирской области регионе с осени 2022 года. Гендиректор компании в октябре рассказывал, что специалисты обследовали 18 домов, из которых 13 решили восстановить, а оставшиеся пять снести. В первую очередь в программу восстановления попали «сталинки» на проспекте Победы, улицах Московской и Владимирской и бульваре 50 лет Октября. Позже ремонтировать решили 12 домов.

«У нас есть четкие сроки сдачи домов под ключ, поэтому усиленно работаем над выполнением поставленных задач», — говорил Алексей Мананкин в октябре 2022 года.

Новосибирская компания восстанавливала дома в Мариуполе с 2022 года Источник: АГО МАРИУПОЛЬ / t.me/nmrpl

Ремонт зданий проводили по поручению ППК «Единый заказчик в сфере строительства», а работы координировал Минстрой России. ООО «ВНР» выступало подрядчиком у московского «РКС-НР». Первые шесть домов, по данным администрации Мариуполя, восстановили к сентябрю 2023 года.

К тому моменту Алексея Мананкина уволили с должности гендиректора «ВНР», а сама компания стала обращаться с исками к субподрядчикам. В общей сложности ООО «ВНР» подала исков на 199 миллионов рублей. Детально изучить исковые требования невозможно, потому что суды рассматривают эти дела в закрытых заседаниях. Известно лишь, что сумма исковых требований близка к ущербу, который вменили фигурантам уголовного дела.

Единственным процессом, который проходил не в условиях строгой секретности, оказался иск Алексея Мананкина к «ВНР». За год до задержания он заявил, что ему при увольнении не выплатили компенсацию за служебные командировки в ДНР. Работодатель в свою защиту заявил, что Мананкин прогуливал работу, но суд встал на сторону уволенного сотрудника и постановил выплатить ему 340 тысяч рублей.

Большая стройка

По данным на конец 2025 года, в ДНР объем жилищного строительства вырос почти в четыре раза, до 269 тысяч квадратных метров, в ЛНР — почти в три раза, до 162 тысяч квадратов.

В целом Минстрой оценивал строительный рынок ДНР и ЛНР примерно в 800 миллиардов рублей и 17 миллионов квадратных метров жилья. В новых регионах также действует масштабная программа: с 2022 года там построили и восстановили около 23 тысяч объектов.

Инвестиции в регионы растут из года в год. Ещё в сентябре 2025-го вице-премьер Марат Хуснуллин говорил о плане в 300 миллиардов рублей.

«Инвесторы тоже заинтересованы работать на территории Донбасса и Новороссии. У нас более 400 участников свободной экономической зоны с 300 миллиардами планируемых инвестиций», — отмечал вице-премьер.

Отдельный район Мариуполя стал подшефным Новосибирской области — именно в нем и работали местные строители Источник: АГО МАРИУПОЛЬ / t.me/nmrpl

Всего в регионах работают не меньше 40 строительных компаний. Новые проекты также продолжают заходить в эти территории: в начале июня ГК «ЮгСтройИнвест» на Петербургском международном экономическом форуме подписала с властями ДНР соглашение о строительстве жилья. Общий объем инвестиций составит больше 100 миллиардов рублей.

Активность инвесторов понятна: с начала 2023 года Минстрой России пообещал обеспечивать застройщикам поддержку при работе в этих регионах. Девелоперам гарантировали «зеленый свет во всех направлениях».

«Мы готовы за руку провести и дать возможность строить качественное жилье в новых регионах», — говорил замминистра строительства Никита Стасишин.

В Корпорации развития Новосибирской области и АРЖС, которые владеют ООО «ВНР», от комментариев воздержались. Директор АРЖС Ашот Рафаелян объяснил НГС, что организации управляют компанией лишь формально, законодательство требует участия двух государственных учредителей. Фактически все решения принимало Министерство строительства региона.

В региональном Минстрое в ответе на запрос НГС лишь подтвердили, что среди новосибирских компаний восстановлением домов в новых регионах занималась компания «ВНР»: с 2022 по 2025 год организация отреставрировала запланированные 12 домов.

«В данный момент новосибирские компании не ведут работы по восстановлению жилых домов на территории ДНР и ЛНР», — добавили в министерстве.

Зона повышенного риска

Уголовное преследование строителей — не первый крупный скандал, связанный с государственными контрактами. Одновременно с ним суд рассматривает «дело Минпромторга», которое во многом с ним схоже. В обоих случаях речь идет о договорах на нужды СВО или территории, где она проводится.

Но более важно то, что в обоих делах речь идет о партнерстве властей и бизнеса, которое привело к нежелательным последствиям. Экс-министр Андрей Гончаров, подсудимый по «делу Минпромторга», обращал внимание, что такие процессы могут отбить у предпринимателей желание входить в подобные проекты.

«Мы, чиновники, априори, наверное, виноваты. А вот для коммерсантов, для бизнеса это такой очень плохой пример, когда любая закупка и любая помощь, при которой используются бюджетные деньги, априори считается преступлением. „Ребята, вы имейте в виду, мы придем к вам и будем делать всё, чтобы вы сели“», — объяснял бывший министр.

У уголовного дела, связанного с чиновниками областного Минпромторга, и делом строителей много общего Источник: Эмиль Фукс / NGS.RU

Директор информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни» Андрей Кузнецов в разговоре с NGS.RU добавил, что в зоне повышенного риска оказались почти все госзаказы. При этом предприниматели осознают риски и не отказываются от возможности заработать.

«Кто-то рассчитывает на свою способность исполнить контракт без претензий, кто-то рассчитывает на покровителей, кто-то надеется на авось», — сказал эксперт.

Андрей Кузнецов отметил, что у работы на новых территориях есть свои особенности. В частности, на первый взгляд, контроль за исполнением обязательств там мягче и требования не всегда обязательны. Это, по мнению собеседника, и приводит коммерсантов в ловушку.

«Это не значит, что правоохранительные органы дремлют. Опыт крупных госпроектов показывает, что подрядчикам часто дают возможность довести работу до конца или хотя бы до точки необратимости, а потом уже выкатывают претензии и возбуждают дела. Эта практика должна мобилизовывать бизнесменов, заставлять их максимально скрупулезно работать с рисками госзаказов», — объяснил он.

По мнению аналитика, риски для предпринимателей одинаковы как в сфере строительства, так и при поставках оборудования. Андрей Кузнецов утверждает, что среди коммерсантов распространилось мнение, что избежать всех рисков невозможно: если у следствия сложилось мнение о наличии нарушений, изменить его будет крайне трудно. Поэтому предпринимателям, нацеленным на госзаказы, следует помнить, что потерять можно больше, чем заработать, предупредил он.