Пасынок собрал толпу, чтобы покарать отчима, — всё закончилось смертельной поножовщиной

Мужчина считал себя пострадавшим, но оказался за решеткой Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU; предоставлено женой осужденного

Мужа екатеринбурженки Раисы отправили в колонию. Шахриёра осудили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего — но супруга уверена, что муж только оборонялся. Нападение произошло у нее на глазах.

Полтора года назад сын Раисы, которого супруг растил с 6 лет, решил отомстить отчиму за детские обиды. Ночью, выпив в сауне, он с друзьями приехал во двор. Втроем они стали громить машину Шахриёра. Сработала сигнализация, отчим вышел на улицу, и между ними завязалась драка.

Двое парней получили ножевые ранения, один из них позже скончался в больнице. Перед этим он успел дать показания и заявить, что к отчиму друга претензий не имеет. Нож был у Шахриёра, он взял его с кухни перед тем, как выбежать во двор. Раиса говорит, что ее муж хотел припугнуть дебоширов, а во время разборок случайно их ранил. Сам он тоже получил травмы.

Шахриёра приговорили к 5 с половиной годам колонии, но виновным он себя по-прежнему не считает. E1.RU рассказывает, что известно об этой криминальной истории, которая произошла в Екатеринбурге.

Что рассказал обвиняемый

В суде Шахриёр Базаров утверждал, что не хотел никого убить или ранить. В ночь на 23 сентября 2024 года он был дома с женой и дочкой, когда услышал, как сработала автомобильная сигнализация. Он подошел к окну и увидел, что его Hyundai громят трое мужчин. Тогда он еще не узнал в темноте своего 27-летнего пасынка.

«Я только вышел из подъезда, и внезапно меня очень сильно ударили прямо в область глаза, было очень сильно больно, из-за этого сломалась кость. Тут же сразу прилетел второй сильный нокаутирующий удар в голову, у меня потемнело в глазах», — вспоминал Шахриёр в суде этот день.

Раненый рассказал в суде, что по машине били, чтобы разбудить водителя Источник: предоставлено женой осужденного

Мужчина говорил, что пытался убежать от обидчиков, но они догоняли его и продолжали бить. Мысленно он уже прощался с жизнью. Позже Шахриёр узнал, что среди нападавших был парень, который занимался борьбой.

«Он в 2 раза моложе меня, весит 100–120 килограммов, применил ко мне бросок с прогибом, бросил меня на землю через свою голову. Держа меня, он кувыркнулся, затем упал на меня — думаю, в этот момент он и напоролся на нож. Он сел на меня и стал избивать. Нож в ходе этого избиения выпал из моей руки, — рассказывал в суде обвиняемый. — Они убили бы меня. Уверен, что только моя супруга с дочерью меня спасли от смерти».

Жена вспоминает, что бросилась на помощь мужу. Когда она увидела среди парней своего сына, то умоляла его остановиться и загораживала избитого супруга собой. Раиса говорит, что ей кое-как удалось затолкнуть его в подъезд и закрыть двери. Из дома они позвонили в полицию и сообщили о нападении — но на скамье подсудимых в итоге оказался сам Шахриёр.

Дебоширы избили мужчину и разбили стёкла его автомобиля Источник: предоставлено женой осужденного

Во время разборок двое парней получили ранения тем самым ножом, который мужчина прихватил с кухни. Одному лезвие попало в бедро, второму — в живот и насквозь прошло через кишки. Спустя двое суток раненый скончался в больнице. В заключении судмедэкспертов сказано, что причиной смерти стал перитонит.

В гибели 25-летнего Али и причинении вреда здоровью его приятелю обвинили Шахриёра.

«Эта ситуация для меня очень тяжелая, меня никогда не пытались забить до смерти, а потом выставить виноватым за то, чего я не делал», — сказал мужчина в суде.

Отомстил за детские обиды

Жена осужденного до сих пор не может смириться, что любимого супруга посадили из-за разборок, который устроил ее собственный сын. Эдгара она родила в первом браке. Его отец умер, а когда мальчику было 6 лет, женщина вышла замуж за другого.

По словам Раисы, Шахриёр приехал в Екатеринбург из Узбекистана, работал на стройке и содержал всю семью.

«Мы год просто жили вместе, а потом расписались. У нас двое общих детей. Среднему сыну 19, дочке — 14. Эдгара он растил как родного. Кормил, одевал, во всём помогал. Столько всего в жизни было! Эдгара и машина сбивала, он в коме лежал, был в тяжелом состоянии. Кто был рядом со мной всегда и поддерживал? Мой муж», — поделилась Раиса.

В компании друзей Эдгар совсем другими словами описывал свое детство. Говорил, что отчим бил его, заставлял спать в коридоре и обливал кипятком. Как раз об этом он рассказывал приятелям в сауне. Сам Шахриёр в суде подтвердил, что отношения с пасынком были непростыми.

«Эдгар был трудным подростком, стал пить и наркоманить, воровать деньги. Мы пытались его перевоспитать, ему это не нравилось. 5 лет назад он ушел от нас и стал жить отдельно. Мы много натерпелись из-за его наркомании, и это нападение, как я понял, спровоцировал именно он, вспомнив старые обиды», — рассказывал мужчина.

Я никогда его не обижал, не бил, не издевался. Всегда считал его своим сыном и воспитал как своего ребенка. Шахриёр осужденный

В последние годы Эдгар почти не общался с семьей, он женился и жил самостоятельно. После случившегося пасынок дал показания против отчима — как и его раненый друг. Они рассказали следователям, что первыми не нападали на мужчину, а только разбили его машину, он выбежал с ножом и сразу ударил Али. Сам пострадавший перед смертью успел изложить свою версию развития событий.

«Завязалась драка, в ходе которой я получил ножевое ранение. Кто именно начал драку, кто, кому, куда и в каком количестве наносил удары, я не помню. Момент нанесения мне удара ножом также не помню, но думаю, что нож был Базарова, так как у моих друзей ножа с собой не было. Претензий к Базарову я не имею», — рассказал следователям Али.

«Я не виноват!»

Жена Шахриёра потратила все семейные сбережения на адвоката. Она надеялась, что действия мужа признают самообороной и оправдают его. После нападения у мужчины зафиксировали переломы и раны, он перенес операцию на лице. Но виновным Базарова сначала признал Кировский суд Екатеринбурга, потом апелляционная инстанция, а на днях приговор устоял и в кассации.

«Я уже смирилась, что судьба такая. Испытание, которое нам надо пройти. Но после того, как он отсидит срок, его хотят депортировать — выдворят из России. Он мне оттуда звонит: " Сделай что-нибудь. Я не виноват. Почему я тут сижу? Это не мое место. Почему наркоманы на свободе? Я вам, семье нужен " . Мы с ним уже наревелись, никто нас не слышит», — рассказала супруга осужденного.

Сын Раисы сейчас живет с ней. Пока шли суды, он развелся с женой и решил вернуться в дом к маме. По словам женщины, он очень переживает, что всё так обернулось.