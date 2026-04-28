«Он мне жить не давал. Угрожал. В открытую». Отец двоих детей застрелил жениха своей бывшей — хронология трагедии

Рассказываем, что известно о жестоком убийстве в Светлом Яре Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Подъезд пятиэтажной хрущевки в пригороде Волгограда превратился в место кровавой бойни: отец двоих детей расстрелял жениха своей бывшей жены, а затем скрылся на мотоцикле. Школы и детсады в Светлом Яре закрыли, пока его не поймали, а когда близкие погибшего начали говорить — оказалось, что трагедии можно было избежать. V1.RU рассказывает всё, что известно о громком убийстве в Светлоярском районе Волгоградской области.

Примечание редакции: имена и фамилии всех героев материала были изменены.

Источник: Тимофей Крылов / V1.RU

«Орала ему через дверь, просила уйти»

Оглушительные выстрелы было слышно даже за пределами поселка Источник: Тимофей Крылов / V1.RU

Примерную картину происходящего мы составили со слов очевидцев. 39-летний Владимир Коротков утром 23 апреля с ружьем направился в квартиру к своей бывшей жене. Зайти в подъезд для него не было проблемой: с собой у него был заранее заготовленный дубликат ключа от домофона.

В квартире на пятом этаже в этот момент были 45-летний Иван, 32-летняя Валерия и ее 6-летний сын. Когда Владимир начал ломиться в квартиру, ему никто не открыл. Но через какое-то время разобраться с ним вышел Иван — гражданский муж Валерии. Правоохранители предполагают, что у них могла завязаться небольшая потасовка, и Владимир выстрелил в оппонента около пяти раз.

Вот как эти события вспоминает гражданская жена убитого Валерия Короткова.

— Я ему [Ивану] сказала не выходить вообще. «…» Всего выстрелов раздалось четыре или пять. В ушах стоял оглушительный звон и весь подъезд был в дыму. Я через дверь ему орала, просила: «уйди, просто уйди отсюда». Он знал, что дети [были] дома.

Опять же со слов очевидцев, после убийства Владимир сел на мотоцикл и попытался уехать. Панику позже подняли соседи, когда вышли узнать, что за шум был в подъезде.

— Мы еще спали, подскочили из-за хлопков. Подумала еще, что взорвалось что-то, потому что дым из-под двери пошел. Потом уже, когда в подъезд вышли, увидели труп на лестнице. Меня до сих пор трясет, — рассказывает жительница подъезда.

Школы закрыты, убийца бродит по городу

По местным чатам начали распускать слухи о загадочном убийце, кружащем по Светлому Яру, а число жертв завысили сначала до двоих, а затем и до троих раненых.

По словам учеников, школы рядом с местом убийства временно закрыли Источник: Тимофей Крылов / V1.RU

Пока убийцу искала полиция, детей в городе не выпускали из школ и детских садов. Появлялись даже сообщения о баррикадах на входах в здания, но в СУ СКР по Волгоградской области эту информацию позже опровергли.

На месте трагедии работали криминалисты Источник: СУ СКР по Волгоградской области

О задержании стрелка сообщили через 2,5 часа после случившегося — примерно в 12:30. По данным силовиков, поймали убийцу в районе гаражного кооператива «Светлоярец», который находится через дорогу от места убийства. По словам местных, мужчина пытался уехать на мотоцикле по грунтовке в сторону Волгограда, до которого 5 км.

Ориентировочно здесь задержали убийцу Источник: Тимофей Крылов / V1.RU

Убийца с ружьем, кто он?

Как мы уже рассказали, задержанным оказался 39-летний Владимир Коротков. Местные о нем отзываются неоднозначно. С одной стороны — работящий муж и отец двоих детей. С другой же — якобы ранее судимый и страдающий алкоголизмом.

Что известно о Владимире? Узнать Хоть о судимости Владимира Короткова стало известно со слов местных, в архиве Светлоярского районного суда за 2016 год фигурирует его полный тезка. В материалах сказано, что вечером одного из дней он, пьяный, порезал складным ножом два автомобиля и проткнул колеса. После этого, через несколько часов, он зашел в кафе «Золотой берег», где сначала приставил нож к животу своей знакомой, а затем избил другую знакомую. За побои, угрозу вреда здоровью и порчу имущества его приговорили к пяти «условным» годам, обязав его обследоваться у нарколога и при необходимости пройти курс лечения от алкогольной зависимости.

Долгое время он состоял в браке с Валерией Коротковой — той самой, в чью квартиру он ломился 23 апреля. Последние несколько лет они вместе жили в старом советском общежитии в паре домов от места убийства. По словам соседей, Владимир был вахтовиком и часто уезжал в долгие командировки, но при этом полностью содержал жену и двоих родных детей. Конфликтов или драк в семье раньше не замечали.

— Никогда не видела, чтобы он на нее кричал. Они всегда чисто одеты, дети тоже. Видно, что семья была обеспечена и в деньгах не нуждалась. Даже шок был, что у них такое могло произойти, — рассказывает соседка Владимира.

Что известно про жертву расправы?

Убитый же — 45-летний Иван Воронов. Как и когда он познакомился с замужней Валерией, точно неизвестно, однако соседи в хрущевке говорят, что новые квартиранты появились здесь несколько месяцев назад. Тогда же, по словам родственников, Валерия начала разводиться со своим ныне бывшим мужем.

Все пять выстрелов нашли свою цель Источник: Тимофей Крылов / V1.RU

Человек, близко знакомый с погибшим, описывает его как высокого мужчину крепкого телосложения. Какое-то время он работал в МЧС, а после увольнения устроился высотным монтажником. Одним из его увлечений был футбол.

Наш собеседник рассказал, что раньше Иван был женат, но какое-то время назад развелся. Своих детей у него не было.

— Он общительный был, его во дворе многие знали, всем помогал постоянно. Родители знали, что он с новой девочкой встречается, их вместе видели в магазине, но вот со мной не успел познакомить. Он просто радовался, что нашел свою судьбу, очень доволен был. И с детьми хорошо ладил, они его тоже любили. 9 мая ему исполнилось бы 46 лет.

Трагедии можно было избежать?

Момент убийства Ивана Валерия слышала из-за подъездной двери. Хоть соседи и описывали ее как спокойную и сдержанную на эмоции, на месте трагедии она впала в истерику, называя своего бывшего супруга «тварью».

Возле места расправы Валерия не смогла сдержать слез Источник: Тимофей Крылов / V1.RU

Валерия рассказала, что действительно развелась со своим бывшем мужем несколько месяцев назад, но тот не смог принять их разрыв. По ее словам, хоть суд и оставил за ней обоих детей, Владимир не раз заявлял о намерении забрать их. Она уверяет, что он даже уговорил сына помочь ему сделать дубликат домофонного ключа, а проникновение в подъезд планировал заранее.

В разговоре с журналистом Валерия заявила, что около двух месяцев жаловалась участковому на преследования от бывшего: тот регулярно приходил к дверям новой квартиры и однажды якобы даже испортил дверную ручку. Участковый, впрочем, по ее словам, жалобы всерьез не воспринял. А обратиться в дежурную часть или к юристам до того, как случилась трагедия, Валерия не успела.

— Он мне жить не давал. У него крыша поехала. Он мне угрожал. В открытую. Он этого не скрывал, он всем это афишировал. А они [полицейские] меня не слушали. Я начинала там тараторить, а они не хотели со мной разговаривать, — рассказывает Валерия. — Я ему [участковому] сегодня позвонила, [когда Вова в дверь ломился]. Объяснила, что происходит, попросила подъехать. А он мне: «Я в отпуске». Ну что я, буду орать на него?

Что говорят в полиции?

В пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, впрочем, заявили, что за последние два месяца заявлений от Валерии у них не зарегистрировано. Откуда у предположительно ранее судимого Владимира появилось ружье, не смогли ответить ни полицейские, ни бывшая супруга.

Следственные мероприятия в подъезде затянулись до самого вечера. Жителям квартир на верхних этажах приходилось прикрывать лица руками, когда они возвращались домой мимо истекающего кровью тела убитого Ивана.

Подозреваемый в убийстве сейчас у силовиков. По факту происшествия возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Наказать по ней могут лишением свободы до 6 лет, однако родственники погибшего считают такой срок несправедливым.