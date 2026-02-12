Ад длился три минуты. Студент из Анапы открыл стрельбу в техникуме и убил охранника — репортаж с места событий

В Анапе студент устроил стрельбу в частном техникуме практически в центре города. Погиб 55-летний охранник Николай, еще два человека получили ранения. По какой-то причине нападавший не стал ломиться внутрь, ограничившись несколькими выстрелами в холле здания. Затем он вышел, дождался силовиков и дал себя задержать.

Это уже седьмое нападение на образовательные учреждения в России с начала 2026 года. О мотивах этого стрелка ничего неизвестно. Журналистка 93.RU Валерия Дульская побывала в Анапе, пообщалась со студентами техникума и узнала, что там происходило.

Разделся и достал ружье

Среди многоэтажек и десятков магазинов в центральном районе курорта расположился техникум. Со всех сторон его окружают жилые дома, хотя территория учебного заведения выглядит довольно внушительной — судя по панораме с карты, оно расширилось после 2020 года, достроив еще один корпус.

Напротив — пятиэтажка, во дворе которой любили собираться студенты. По словам местных жителей, они бегали туда на перекур или прогуливать занятия, чем сильно раздражали жильцов.

«Они по подъездам ходят, извините, зассали все. У нас такая борьба с ними. Наш именно дом, забора нет, ставят машины, музыка на всю», — рассказывает пожилая женщина, которая живет в многоэтажке.

Именно со двора этого дома студент пришел с оружием в свой техникум. Анастасия, которая работает в одном из магазинов, рассказала 93.RU, что услышала выстрелы и почти сразу выбежала на улицу. К тому моменту парня уже задержали. Позже она посмотрела записи со своих камер — на них она заметила подростка в черной куртке и штанах, который около 13:20 гулял по двору с большим предметом, замотанным во что-то синее. Он несколько раз прошел в разные стороны мимо машин.

Ровно в 13:30 парень прошел последний раз — без куртки, в одной черной футболке с какой-то эмблемой на плече. В руках он держал охотничье ружье. Первые два выстрела раздались через минуту, за ними — женские крики, которые быстро прекратились. В этот момент мимо камеры прошли две школьницы, которые даже не обернулись.

Примерно через 30 секунд прозвучало еще два выстрела. За ними — еще два. Но на этот раз звук был более глухим и отдаленным, вероятно, стрелок уже зашел внутрь техникума.

Два других выстрела прозвучали с небольшим промежутком, а не подряд, как предыдущие. В этот момент мимо камеры промчался мальчишка, держащий в руках прозрачный пакет с «кирпичиком». Сразу после — новый выстрел. Последний попавший на камеры.

Мальчишка с хлебом убегает от выстрелов Источник: 93.RU

Три минуты, минимум девять выстрелов. Один погибший — 55-летний Николай Замараев, который работал охранником. Всего же до приезда силовиков и медиков прошло еще несколько минут, но к тому моменту, как говорят очевидцы, выстрелы уже затихли.

У погибшего Николая осталась семья: жена и дочь. В своих соцсетях он публиковал их фотографии, а еще любимой собаки. По словам студентов, Замараев был «самым добрым из всех охранников».

Не попал внутрь?

Директор техникума Евгения Пономарева рассказала, что первым выстрелом нападавший ранил сотрудницу, которая стояла у входа на улице. Ей оказалась библиотекарь, позже уточнила мэр Анапы Светлана Маслова. Сейчас женщина в больнице, ее жизни ничего не угрожает.

Услышав звук и увидев человека с оружием на камерах, охранник успел быстро сориентироваться и закрыть внутреннюю дверь на ключ. Когда студент подошел ко входу, он выстрелил через стеклянную дверь в Замараева, но тот успел нажать тревожную кнопку.

Учащийся еще несколько раз выстрелил в охранника, утверждает Пономарева. Один из выстрелов по касательной задел студента, который находился в холле (парня тоже госпитализировали, у него ранение в области ребер, его жизни ничего не угрожает).

По словам директора техникума, погибший был в бронежилете. Отметим, что охранник, который дежурил в учебном заведении вечером после трагедии, был одет в обычную черную униформу — он несколько раз выходил на улицу. Бронежилета на нем не было.

На входе в техникум установлено две двери. Первая — раздвижная из стекла. На ней к вечеру никаких повреждений не было. Вторая — тоже стеклянная — запирается на ключ. На ней видны два больших отверстия. Судя по всему, студент стрелял в охранника дважды, разбив выстрелами стекло. Почему он не стал ломиться внутрь и просто вышел, неизвестно.

Судя по кадрам следственных действий, студент всё-таки попал в техникум — оружие и несколько патронов лежали внутри. Дело в том, что в учебном заведении множество дверей для разных корпусов и отделений. Сразу после трагедии справа от главного входа тоже была натянута красная лента. Пройти туда нельзя было, потому что там работали следователи.

На кадрах Следственного комитета видно, что оружие и несколько патронов нашли внутри здания уже возле лестницы. Возле аудитории было разбито зеркало. А разгрузку следователь поднял возле раритетной машины ГАИ, которая стоит в 20 метрах от главного входа в здание, где погиб охранник.

При этом, судя по кадрам, нападавший сдался возле главного входа. То есть он как минимум прошелся вдоль здания с оружием, зашел внутрь, оставив там ружье, и вышел без него. С момента начала стрельбы до задержания прошло ровно 10 минут. Парень не оказывал сопротивления и не пытался убежать.

Стрелявший стоял возле главного входа без оружия и ждал, пока его задержат Источник: 93.RU

Забаррикадировали двери и легли под столы

Согласно расписанию на сайте техникума, занятия, как правило, идут в две смены. Часть групп учится преимущественно с 08:00 до 12:20, часть — с 12:40 до 17:00. В то время когда стрелявший направился к учебному заведению, шли пары у десятков групп, техникум был полон людей.

«Мы сидели на третьем этаже, окна выходят как раз на главный вход. Сначала были выстрелы снаружи, 2–3 выстрела, крики и оры, паника какая-то тут происходила. Затем выстрелы переместились в здание, как будто были в холле. Примерно еще три выстрела, в общей сложности я помню шесть выстрелов», — рассказывает студент второго курса. Парень до сих пор немного напуган, он тихо говорит и сначала отказывается от комментариев, опасаясь последствий. «Мы были в кабинете, с преподавателем забаррикадировали двери, он сказал нам лечь на пол под стол, спрятаться. Через два часа нам разрешили выйти, там велись следственные мероприятия: оружие, кровь», — продолжает молодой человек.

По его словам, после первых выстрелов студенты не поняли, что происходит. Такие звуки для Анапы стали уже привычными: в городе часто объявляют беспилотную опасность, периодически работает ПВО и слышны разного рода взрывы. Но когда «хлопки» переместились в здание, пришло осознание случившегося и паника.

Другой студент выпускного курса Артем в момент стрельбы находился на занятиях на втором этаже. Он говорит, что не почувствовал панику, скорее шок. В остальном в его кабинете происходило то же самое: после выстрелов студенты закрылись в кабинете и ждали, когда всё закончится и им позволят выйти.

Никто из ребят, с кем удалось поговорить, лично не знал нападавшего. Некоторые видели его в техникуме, но никогда не общались. По их словам, это был обычный и нормальный парень, который ничем не выделялся и ни с кем не конфликтовал — во всяком случае, публично.

В соцсетях стрелявшего в статусе стояла фраза: «Невиновных в этот день не будет». По данным СМИ, основанных на социальных сетях подростка, он интересовался темой стрельбы в школах и неоднократно писал об этом.

Что известно о техникуме?

Анапский индустриальный техникум образован в 1995 году Владимиром Константиновичем Пономаревым. Он умер в 2019 году, но до сих пор в списке учредителей значится человек с такими же Ф. И. О. Фактически учебным заведением владеет его сын — Владимир Владимирович Пономарев. Во всяком случае, в соцсетях техникума именно его называют учредителем.

«Сегодня с самого утра учредитель техникума Владимир Пономарев заглянул к нашим выпускникам специальности „правоохранительная деятельность“, чтобы поддержать их перед главным испытанием — защитой выпускных квалификационных работ», — сказано в одном из последних постов в соцсетях.

Владимир Пономарев — 55-летний депутат от «Единой России». По данным СМИ, он родился в Днепропетровской области Украины, но уже в 17 лет начал работать автослесарем в Анапе, а после открытия техникума занимал в нем разные должности. Сейчас, помимо работы в учебном заведении, Пономарев является зампредседателя совета и председателем комитета по внутренней политике и развитию сельских территорий.

Директор техникума — Евгения Пономарева. По данным на конец 2024 года, чистая прибыль заведения составила 41,3 миллиона рублей при выручке в 479,4 миллиона рублей.

На входе в техникум стеклянные двери заклеены баннерами ко Дню Победы — до 2022 года их там не было. В соцсетях учебного заведения почти ежедневно публикуют сообщения о специальной военной операции. Например, в конце января сотрудницы техникума с позывными Кошка и Волна уехали на СВО медсестрами. Время от времени волонтеры из техникума ездят в зону боевых действий.

Судя по панорамам «Яндекс Карт», после 2020 года территория техникума расширилась за счет соседнего здания, которое достроили, увеличив этажность. Справа сделали сквер, в котором сейчас находится несколько муралов на военную тематику: в память о Великой Отечественной войне и в честь погибшего на СВО 22-летнего бывшего студента.

После январского нападения на уборщицу в школе Нижнекамска, в Татарстане власти решили тщательнее изучать соцсети учеников: заниматься этим обязали учителей. Ранее член Российского общества психиатров Юлия Бойчевская рассказывала 93.RU, что, по ее мнению, такие меры не помогут, потому что у педагогов нет медицинского образования, чтобы выявлять реальные проблемы детей. Это, наоборот, загонит школьников в еще большее «подполье» — они начнут тщательнее скрывать свои аккаунты.

«Реальная профилактика трагедий должна строиться не на цифровой слежке, а на создании системы профессиональной психологической помощи и борьбе с буллингом внутри школ», — считает детский психиатр.

Поздно вечером 11 февраля краевой оперштаб сообщил, что в учреждениях образования Краснодарского края снова усилят меры безопасности. Последний раз аналогичная новость была в декабре 2025-го после трагедии в Одинцово, где ученик зарезал 10-летнего школьника и ранил охранника.

«Усиление физической охраны — это борьба со следствием, а не с причиной, которая создает лишь иллюзию безопасности и не способна предотвратить „внутреннюю угрозу“, исходящую от самих учеников. Превращение школы в режимный объект с заборами и рамками зачастую лишь усиливает общую атмосферу тревоги и отчуждения, в то время как истинная профилактика должна заключаться в инвестициях не в металлодетекторы, а в качественную психологическую службу и создание доверительной среды», — комментировала 93.RU Бойчевская.