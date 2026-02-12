Криминал Мошенники ловят россиян в романтическую ловушку: какую схему используют перед 14 февраля

На обман аферистов могут попасться как женщины, так и мужчины

Аферисты активно продвигают новую схему обмана, представляясь звездами шоу-бизнеса. А для убеждения даже используют сгенерированные в нейросети голосовые и видеосообщения. Подробнее об этом рассказал эксперт компании F6 Сергей Золотухин и назвал другие наиболее опасные схемы преступников накануне 14 Февраля.

«Главный тренд года в схемах „про любовь“ — использование искусственного интеллекта. С помощью нейросетей киберпреступники уже давно научились создавать фейковые фото и видео со знаменитостями, которые очень непросто отличить от реальных. Известны случаи, когда злоумышленники использовали для обмана образы Димы Билана, Сергея Лазарева, Брэда Питта, Райана Гослинга и Леонардо Ди Каприо», — рассказал Золотухин.

По его словам, аферисты нацеливаются на пользовательниц в соцсетях или мессенджерах. От имени звезд они восхищаются их красотой, обаянием и талантами, после чего переходят к флирту.

После этого дело доходит до предложения о встрече, но камнем преткновения становится или болезнь, или арест счетов, или любая другая причина, требующая отправки денег. Когда жертва соглашается и переводит требуемую сумму, мошенники иногда пробуют получить еще больше, но в итоге просто пропадают.

Есть и другие рабочие сценарии аферистов, в которых они изображают в сервисах для знакомств успешных предпринимателей. В переписке злоумышленник убеждает жертву в том, что ее собеседник владеет сетью салонов красоты и хочет подарить девушке или женщине бесплатное посещение с услугами премиум-класса.

Для бронирования конкретного времени и применения промокода жертву перенаправляют на фейковый сайт. После этого на ее смартфоне может оказаться вредоносное приложение, а сам контроль над устройством перехвачен.

Обманывают не только девушек и женщин, а также и мужчин. Их приглашают от имени симпатичной девушки на свидание в театр или на концерт. Аферисты отправляют ссылку для покупки билетов, но она также ведет на фишинговый ресурс.

Еще преступники заманивают жертв, предлагая им бесплатные фотосессии. Мошенники представляются начинающими фотографами, а для подтверждения присылают ссылку на сайт студии, который, разумеется, также окажется фишинговым.

Тем, кто пользуется мессенджерами и чат-ботами для знакомств, тоже следует быть бдительнее. Там с жертвой связывается человек, играющий роль успешного инвестора. Он предлагает по мере развития знакомства поделиться контактами проверенных специалистов, якобы готовых помочь вложиться в криптовалюты или ценные бумаги.

«К обману подключаются другие злоумышленники, которые стараются вытянуть из жертвы все сбережения, заставить взять кредиты, а затем исчезают. За обещаниями высокого гарантированного дохода за короткий срок обычно скрывается обман. А если для этого предлагают отправить незнакомым людям много денег — сомнений быть не может», — заключил Золотухин в разговоре с «Лентой.ру».

Аферисты прибегают к обману не только в преддверии праздников. Они активно следят за всеми изменениями в стране и разрабатывают другие, более изощренные схемы обмана. Одна из таких касается способов обойти блокировку Telegram, работу которого на днях решил ограничить РКН.

Алена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
