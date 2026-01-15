Экс-замглавы Минтруда РФ Алексея Скляра нашли мертвым в собственном доме: он оставил записку

Скляру было 50 лет Источник: «MSK1.RU | Новости Москвы | Россия» / Telegram

В Новой Москве в собственном доме нашли мертвым бывшего замминистра труда Алексея Скляра. По предварительной информации, он совершил самоубийство.

«Утром в четверг в частном доме в поселении Филимонковское найден мертвым бывший заместитель главы Минтруда Алексей Скляр», — сообщили ТАСС в оперативных службах.

Перед смертью Скляр разослал своим близким сообщение и перестал выходить на связь. После этого его друзья вызвали спасателей и полицию, передает Telegram-канал Mash.

К сожалению, сотрудники не успели — они приехали в дом бывшего замминистра в поселке Филимоновский и нашли его тело на пороге.

Чиновник родился 25 апреля 1975 года в городе Славянск-на-Кубани, окончил Кубанский государственный университет и также РАНХиГС. Свою карьеру Скляр начал в 1995 году в должности начальника управления инвестиционных программ и комплексного развития Инновационного фонда развития и обновления Кубани, пишет «Коммерсант».

В 1997–2002 годах он трудился в ОАО «Компания „Краснодарагропромснаб“». А после этого перешел на должность замруководителя управления Федерального казначейства по Краснодарскому краю. В 2011–2013 годах Скляр был главой этого управления.