НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-8°C

Сейчас в Ярославле
Погода-8°

пасмурно, без осадков

ощущается как -12

3 м/c,

вос.

 761мм 85%
Подробнее
4 Пробки
USD 78,57
EUR 92,20
ПСБ: главные события года
Жалобы на стоимость отопления
Проект генплана за 90 млн
Закрылась старейшая пиццерия
Программа Кубка России по биатлону
Приговор за сгоревшие авто
Что со складом «Вайлдберриз»
Криминал Экс-замглавы Минтруда РФ Алексея Скляра нашли мертвым в собственном доме: он оставил записку

Экс-замглавы Минтруда РФ Алексея Скляра нашли мертвым в собственном доме: он оставил записку

Спасателей и полицию вызвали его друзья

571
Скляру было 50 лет | Источник: «MSK1.RU | Новости Москвы | Россия» / TelegramСкляру было 50 лет | Источник: «MSK1.RU | Новости Москвы | Россия» / Telegram

Скляру было 50 лет

Источник:

«MSK1.RU | Новости Москвы | Россия» / Telegram

В Новой Москве в собственном доме нашли мертвым бывшего замминистра труда Алексея Скляра. По предварительной информации, он совершил самоубийство.

«Утром в четверг в частном доме в поселении Филимонковское найден мертвым бывший заместитель главы Минтруда Алексей Скляр», — сообщили ТАСС в оперативных службах.

Перед смертью Скляр разослал своим близким сообщение и перестал выходить на связь. После этого его друзья вызвали спасателей и полицию, передает Telegram-канал Mash.

К сожалению, сотрудники не успели — они приехали в дом бывшего замминистра в поселке Филимоновский и нашли его тело на пороге.

Чиновник родился 25 апреля 1975 года в городе Славянск-на-Кубани, окончил Кубанский государственный университет и также РАНХиГС. Свою карьеру Скляр начал в 1995 году в должности начальника управления инвестиционных программ и комплексного развития Инновационного фонда развития и обновления Кубани, пишет «Коммерсант».

В 1997–2002 годах он трудился в ОАО «Компания „Краснодарагропромснаб“». А после этого перешел на должность замруководителя управления Федерального казначейства по Краснодарскому краю. В 2011–2013 годах Скляр был главой этого управления.

В 2013–2018 годах работал на разных должностях в Счетной палате, после чего перешел на пост замминистра труда. До 2022 года он курировал направления, связанные с развитием информационных систем и предоставлением госуслуг в электронном формате.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Смерть Полиция Самоубийство Минтруда РФ
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
От Эдуарда Успенского остались одни уши. Как «Чебурашка 2» всё дальше уводит нас от советского оригинала — честный отзыв
Илья Овсянников
журналист
Мнение
«Издевательство какое-то!» HR-директор жестко высказалась о пособии по безработице
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Бутерброд не впечатлил»: бизнесмен в 40 лет впервые сходил на балет — что он отметил в театре
Станислав Викторов
маркетолог
Мнение
Дядя Фёдор, пес и дичь: во что Андреасян превратил «Простоквашино»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
Воля — Новосельцев, а Шурик — как Форрест Гамп: стоит ли смотреть «Невероятные приключения Шурика» — рецензия
Ольга Якунчева
корреспондент раздела «Культура»
Рекомендуем