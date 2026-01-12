«Я убил, а мать труп выносила»: история новокузнецкого маньяка Александра Спесивцева. Видео

Год назад одного из самых жестоких маньяков в истории России повторно отправили под суд. Сегодня о злодеяниях Александра Спесивцева известно, кажется, всем: он насиловал, убивал, расчленял детей и подростков. На кровавом счету извращенца 19 загубленных судеб. Но доказать его причастность к этим смертям в 90-х не удалось, и его отправили в лечебницу за гибель только четырех несовершеннолетних.