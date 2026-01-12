«Я убил, а мать труп выносила»: история новокузнецкого маньяка Александра Спесивцева. Видео

Год назад одного из самых жестоких маньяков в истории России повторно отправили под суд. Сегодня о злодеяниях Александра Спесивцева известно, кажется, всем: он насиловал, убивал, расчленял детей и подростков. На кровавом счету извращенца 19 загубленных судеб. Но доказать его причастность к этим смертям в 90-х не удалось, и его отправили в лечебницу за гибель только четырех несовершеннолетних.
Согласно материалам уголовного дела, Спесивцев позднее дал следователям признательные показания по 15 убийствам, которые совершил с марта по август 1996 года. Среди жертв оказались 11 несовершеннолетних (как мальчики, так и девочки) и 4 взрослых.
Дом в Новокузнецке, где проживал маньяк Александр Спесивцев со своей мамой, которая помогала ему в преступлениях, продолжает оставаться местом особого внимания со стороны тех, кто хочет пощекотать нервы. Его жильцы отмечают, что подъезд, в котором когда-то располагалась квартира убийцы, ежедневно посещают десятки подростков и даже детей.