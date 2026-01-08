НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Криминал Задержали за неудачную шутку над милиционерами. История первого скопинского маньяка — насильника и убийцы

Вячеслав Маркин орудовал в 90-е годы. Видео

107

Маркин убил пять человек

Источник:

Никита Егоров / Городские медиа

1991 год. В Рязанской области появляется человек, который вскрывает замки на дверях, убивает и грабит женщин. Это был первый скопинский маньяк — Вячеслав Маркин — серийный насильник, убийца, вор и поджигатель. На его счету пять убитых, и среди них есть ребенок, рассказал YA62.RU следователь Дмитрий Плоткин.

Сразу оговорим: первым скопинским маньяком Вячеслав Маркин считается из-за прописки там и жестокого преступления, в том числе с убитым ребенком.

Первой жертвой маньяка стала Зинаида Тарасова — ее голое тело со следами пыток ножницами нашли в квартире на Московском шоссе в Рязани. Совсем скоро на пожар в Скопинском районе пришлось выезжать и следователям: в доме нашли сразу три трупа — хозяйки дома, ее невестки и пятилетнего внука, все с признаками удушения и связанные. Молодую мать еще и изнасиловали.

Тем же днем в Новомичуринске из горящей квартиры достали труп удушенной и связанной теми же морскими узлами женщины. А из квартиры пропали магнитофон «Комета», перстень с русалкой, две бутылки алкогольной настойки и золотые ложки — их позже нашли в номере, где жил Вячеслав Маркин.

Кражи душегуб мог подтвердить, если были доказательства, а вот об убийствах молчал. Вячеслав Маркин прокололся на том, что терял вещи на местах преступления, а на допросах попросил забрать свои часы, оставленные в Новомичуринске.

До суда Маркин не дожил — он скончался от онкологии в СИЗО.

Виктория УлитоваВиктория Улитова
Виктория Улитова
заместитель главного редактора YA62.RU
Скопинский маньяк Убийца Криминальная история Поджигатель Грабитель
