Полина Лурье решила отсудить у Долиной не только квартиру, но и деньги: подробности нового иска

Полина Лурье решила отсудить у Долиной не только квартиру, но и деньги: подробности нового иска

Адвокат покупательницы сделала заявление

Громкое дело о московской квартире Ларисы Долиной получило новое развитие. Покупательница Полина Лурье намерена взыскать с певицы судебные расходы, связанные с длительными разбирательствами о законности сделки. Об этом сообщила адвокат Лурье Светлана Свириденко, подчеркнув твёрдое намерение добиться компенсации.

«Расходы судебные я однозначно взыщу», — цитирует адвоката РИА Новости.

Судебная эпопея завершилась для Долиной не в её пользу. Мосгорсуд принял решение о выселении певицы из квартиры, купленной Лурье за внушительную сумму в 112 миллионов рублей. Более того, суд постановил снять с регистрационного учёта также дочь и внучку артистки, прописанных в спорном жилье.

Поворотный момент наступил на прошлой неделе, когда Верховный суд принял сторону покупательницы. После отмены решений нижестоящих инстанций право собственности на квартиру окончательно закрепилось за Полиной Лурье. Всё это время Лариса Долина продолжала проживать в спорном жилье.

История обмана началась летом прошлого года, когда Долина заявила о попадании в руки мошенников. Злоумышленники в течение четырёх месяцев вели психологическую обработку артистки. Под предлогом сохранения сбережений они убедили певицу перевести деньги на якобы безопасные счета, а средства от продажи квартиры передать курьеру. Общий ущерб составил не менее 317 миллионов рублей.

Других участников схемы осудили. Курьер Анжела Цырульникова получила 7 лет колонии и штраф в размере 1 миллиона рублей. Еще двое замешанных в деле, Артур Каменецкий и Дмитрий Леонтьев, также получили по 7 лет лишения свободы со штрафом 900 тысяч, а один фигурант, Андрей Основа, отправится в колонию общего режима на четыре года с аналогичным штрафом.

Несмотря на это, Долина попыталась оспорить сделку по продаже квартиры. В марте Хамовнический суд даже восстановил её право собственности, оставив покупательницу без денег и жилья. Однако последующие инстанции подтвердили законность решения, после чего Лурье обратилась в высшую судебную инстанцию, которая встала на её сторону.

Рекомендуем