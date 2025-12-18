НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
«Помогите, его похитили». Мать два месяца ищет сына: он сел в машину к неизвестным и исчез

Рассказываем всё об этой истории

Данил вместе с мамой | Источник: предоставлено Ольгой ДёминойДанил вместе с мамой | Источник: предоставлено Ольгой Дёминой

Данил вместе с мамой

Источник:

предоставлено Ольгой Дёминой

Ольга Дёмина из Тюмени ищет своего 25-летнего сына Данила. Молодой человек пропал 20 октября. Близкие считают, что Данила могли похитить. Наши коллеги из 72.RU рассказывают, что известно о пропавшем и дне, когда он исчез.

«Прошу возбудить уголовное дело по факту убийства»

Ольга во время исчезновения сына работала на вахте в другом городе. Данил в этот период жил с 17-летним братом Никитой и работал специалистом по укладке асфальта.

Во время командировки Ольга постоянно созванивалась с сыном. Она вспоминает диалог с Данилом, когда почувствовала «что-то странное в его голосе». Позже выяснилось, что незадолго до разговора молодой человек отдыхал с компанией в коттедже.

— Они гуляли в коттедже. И девчонки там были. Подружки 15-летней девочки рассказали, что якобы Даня домогался ее. А он сказал: «Вы что, такого не было!» И они залили глаза сыну перцовым баллончиком, — рассказывает Ольга Дёмина.

Фото с камер за день до исчезновения Данила | Источник: предоставлено Ольгой ДёминойФото с камер за день до исчезновения Данила | Источник: предоставлено Ольгой Дёминой

Фото с камер за день до исчезновения Данила

Источник:

предоставлено Ольгой Дёминой

Потом, рассказывает Ольга со слов младшего сына Никиты, Данилу позвонил отчим той самой девочки и предложил встретиться. До этого молодой человек переводил, предположительно, ему 5 тысяч рублей.

 — Никита мне сказал, что этот мужчина 20 октября поднялся за Данилом домой. Данил собрался и вышел, — говорит мама Данила.

Следом вышел и Никита с друзьями. Он успел увидеть, что брат садится в белый Hyundai Solaris и уезжает. Молодые люди разглядели, что, помимо Данила, в машине сидели еще двое — мужчина и женщина.

— Они начали звонить мужчине, к которому сел Данил. Он сказал, что они хотели ему ногу прострелить. В итоге по морде надавали, Данил выскочил на ММС и убежал. Потом ребята позвонили на номер Дани, и этот же мужик взял трубку. То есть, когда сын убежал, телефон остался у них в машине, — уточнила Ольга.

Данилу 25 лет | Источник: предоставлено Ольгой ДёминойДанилу 25 лет | Источник: предоставлено Ольгой Дёминой

Данилу 25 лет

Источник:

предоставлено Ольгой Дёминой

23 октября близкие написали заявление в полицию о пропаже Данила. Через 4 дня Ольга приехала с вахты и уже сама обратилась в силовые структуры с просьбой разобраться в ситуации.

— Я писала: «Помогите, его похитили» в Следственный комитет. Результата не было. Потом написала: «Прошу возбудить уголовное дело по факту убийства», — говорит тюменка.

Источник: ДПСО «Авангард» / Vk.comИсточник: ДПСО «Авангард» / Vk.com
Источник:

ДПСО «Авангард» / Vk.com

Силовики взяли у Ольги ДНК, кофту Данила и сказали, что нужно ждать результатов экспертизы.

Как сообщал собственный источник 72.RU, уголовное дело по факту безвестного исчезновения Данила Дёмина возбуждено. В интересах следствия детали разглашению не подлежат.

С семьей девочки связаться пока не удалось. Как только она выйдет на связь, мы опубликуем ее мнение по ситуации.

Если у вас исчез близкий человек, то нужно действовать оперативно. Если вы не знаете, что надо делать в такой ситуации и куда бежать в первую очередь, то воспользуйтесь нашей простой и понятной инструкцией.

После того как в полицию поступает информация об исчезновении человека, стартует максимальный комплекс поисковых мероприятий:

  • привлечение служб экстренного реагирования (МЧС, Росгвардии и т. д.) и лесного хозяйства;

  • использование биллинговой информации, средств фото- и видеофиксации «Безопасный город»;

  • проведение сравнительного анализа фотоизображений безвестно пропавших.

Анастасия Малышкина
Анастасия Малышкина
Журналист 72.RU
Пропавший без вести Похищение
Рекомендуем