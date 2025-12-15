Медсестра санатория в Нальчике заразила гепатитом С и ВИЧ более 70 человек

Женщину приговорили к 4 годам лишения свободы Источник: Дарья Пона / 74.RU

В Нальчике медсестра частного санатория заразила гепатитом С и ВИЧ 76 человек. Суд приговорил женщину к 4 годам лишения свободы.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу судебной системы Кабардино-Балкарии, о действиях женщины стало известно после проверки в заведении. В санатории с сентября 2022 года по ноябрь 2023 года нарушались санитарно-эпидемиологические правила. Сотрудники использовали нестерильные медицинские изделия, использовали одноразовые изделия несколько раз и допускали другие нарушения.

«В результате 71 пациент был инфицирован острым вирусным гепатитом С, зафиксировано пять случаев заражения ВИЧ-инфекцией», — говорится в публикации.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Фигурантами, помимо медсестры, также стали генеральный директор и врач заведения. Однако в отношение них дело прекращено в связи с истечением срока давности.

Отметим, что вирусные заболевания преимущественно лечат антибиотиками, однако с каждым годом они становятся неэффективными. По данным, опубликованным в октябре 2025 года Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), уже каждый шестой случай бактериальной инфекции в мире не поддается лечению стандартными препаратами. Такими темпами обычная ангина скоро может стать смертельно опасным заболеванием.