«Тесак — знаешь, кто такой?» Что за группировка, которая ловит педофилов на интимных переписках

Потенциальных педофилов находят в соцсетях и устраивают встречи в безлюдных местах Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

В Екатеринбурге появилась группа парней, которые ловят потенциальных педофилов на живца. Их ищут в популярных чат-ботах для знакомств. В переписках активисты ведут разговор с фейковых страниц от имени 14-летних школьников. Сначала подозреваемые втягиваются в диалог, затем переходят на секс через сообщения и шлют свои интимные фото. В результате мужчине предлагают встретиться, но на свидание приходит не подросток, а толпа общественников — чтобы провести «воспитательный разговор». Об этом Е1.RU рассказал источник, знакомый с организацией. Он уверяет, группа держится на идее и не преступает закон. Но это пока. Подробнее о последователях Тесака — в нашем материале.

Встреча в заброшке

«Никто их не забивает, не мучает и не пытает. Без криминала всё. Парни молодцы, стараются. Хоть что-то делают», — заявил источник Е1.RU.

В распоряжении редакции есть одна из «профилактических бесед», которая состоялась недавно. Ролик длится около 20 минут. На свидание к 14-летнему мальчику собрался 23-летний Константин (имя изменено). Встречу назначили в Юго-Западном районе, в заброшенном здании. До этого с ним вели переписку. Ее содержание настолько откровенное, что закон не позволяет нам публиковать ее.

В рюкзаке у молодого человека оказались секс-игрушки Источник: источник E1.RU

Во время встречи группа молодых людей просила любителя мальчиков-подростков объяснить, зачем он вел такую переписку со школьником. Тот подтвердил, мол, думал, что его собеседнику 14 лет, но по поводу мотивов ничего внятного ответить не смог. Парня попросили показать, что у него в рюкзаке. Там оказались секс-игрушки.

«Тесак — знаешь, кто такой? Он тоже педофилов ловил. Скажи, что ты делал, чтобы стать таким, будешь дальше таким заниматься? Ты бы знал, что за мысли у тех, кто сейчас вокруг стоит. Но мы этого не делаем. Наше дело — помочь человеку», — говорят парни на видео.

«Я не знаю, я в первый раз с таким сталкиваюсь», — невнятно отвечает их «жертва».

Тесак — националист Максим Марцинкевич, один из лидеров движения «Оккупай-педофиляй», действовавшего по всей стране в середине 2010-х годов. Марцинкевича нашли мертвым в камере СИЗО-3 в Челябинске 16 сентября 2020 года, куда он попал во время этапа в московский изолятор, где должен был дать показания по одному из своих уголовных дел.

Представители группировки утверждают, что никогда не брали денег с тех, кого поймали. Однако, когда речь зашла об удалении переписки, состоялся следующий диалог: «За неделю сможешь намутить пятнадцать? Сейчас у него две тыщи на карте. Хотя бы десятку? Это по-божески еще, мы вчера хотели с тебя 50, но мы сейчас с тобой поговорили — ты говоришь, не молчишь. Давайте закончим и потом уже всё проверим», — говорят наперебой борцы с педофилами.

Далее они уточняют, что «сегодня добрые», и дают телефон, чтобы парень удалил всю переписку и скриншоты.

Константин отправлял фото с котиками Источник: источник E1.RU

И не только с котиками Источник: источник E1.RU

Видео и скриншоты этих переписок появились в нескольких телеграм-каналах. По данным E1.RU, Константин стал внезапно известен и был вынужден уволиться с работы. Сам молодой человек на звонки и сообщения от редакции E1.RU не ответил. Его мать сказала, что ничего не знает о подобных проблемах сына.

Грозит ли кому-то отвественость?

Мы попросили адвоката Сергея Колосовского объяснить, есть ли составы преступления в действиях какой-то из сторон.

«Парни, которые ловят, занимаются общественно полезным делом, если они никого не бьют и ничего себе не забирают. Но учитывая безумие прокуратуры и Следственного комитета, могут возбудить, например, дело по статье 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни). Но доказать это будет сложно.

«Проблема всех робин гудов в том, что они часто заигрываются и перешагивают определенную грань, которую перешагивать нельзя. Хотелось бы пожелать парням холодного рассудка», — отметит адвокат.

В действиях Константина также есть состав преступления — их можно квалифицировать как покушение на иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста (часть 2 статьи 134 УК РФ).

«Переписка считалась бы приготовлением к преступлению, а учитывая, что он уже поехал на встречу — это покушение на тяжкое преступление. То, что никакого 14-летнего мальчика не существует, — это называется юридическим понятием „ошибка в объекте“. Если человек пытается украсть наркотики, а ворует глюкозу — это считается покушением на хищение наркотических средств.

Однако просто передать переписку силовикам — недостаточно. То, чем занимаются эти дружинники, называется оперативный эксперимент. По закону оперативно-розыскной деятельностью могут заниматься только определенные органы. Общественники туда не входят. Оперативный эксперимент был проведен с нарушением федерального закона, а по Конституции не допускается использование доказательств, полученных с нарушением. Если бы всё происходило под контролем правоохранительных органов, этого молодого человека можно было бы привлечь к ответственности — но в том случае, если переписка велась под контролем, например, уголовного розыска», — заключил Сергей Колосовский.

Кто такой Тесак

Тесак, которого в видео упоминают общественники, — националист Максим Марцинкевич, ставший известным благодаря проекту «Оккупай-педофиляй», в рамках которого заявлялись борьба с педофилией и продвижение идей нацизма среди молодежи. Последователи Тесака искали педофилов через социальные сети с помощью «наживки» и проводили с ними «профилактические беседы». Охоту Марцинкевич называл «сафари», за участие он даже брал плату. На встречах потенциальных преступников запугивали, избивали и унижали. Всё это снимали на видео и выкладывали в интернете.

В Екатеринбурге последователи Тесака под предлогом борьбы за неприкосновенность несовершеннолетних занимались грабежами и разбоем. Члены банды получили в общей сложности 50 лет колонии.

Проект просуществовал несколько лет, но в 2014-м движение заявило о самороспуске после ареста Марцинкевича и возбуждения многочисленных уголовных дел в отношении его сподвижников.

Самого Тесака нашли мертвым в 16 сентября 2020 года в пересыльном следственном изоляторе № 3 в Челябинске. Ему было 36 лет.