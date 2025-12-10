В Ярославской области бабушка истязала 15-летнюю внучку. Как об этом стало известно

В Ярославской области бабушка избивала внучку Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Некрасовском районе Ярославской области 52-летняя бабушка истязала 15-летнюю внучку. По данным следствия, это происходило с начала августа по конец октября 2025 года.

Известно, что девочка жила с двоюродной бабушкой, которая была ее опекуном. Женщина воспитывала внучку строго: постоянно била ее за малейшую провинность, объясняя это методами воспитания.

«Женщина, опекающая несовершеннолетнюю девочку, в связи с малозначительными поводами систематически причиняла ей телесные повреждения, а также физические и психические страдания путем нанесения побоев и совершения иных насильственных действий», — рассказали в СУ СКР по Ярославской области.

Правоохранителям о происходящем рассказали педагоги школы, в которой учится девочка. Они заметили, что подросток пришла на уроки с синяками.

«Полицейские незамедлительно прибыли в образовательное учреждение, инцидент задокументирован. В ходе дальнейшей проверки правоохранителями установлено, что телесные повреждения несовершеннолетней „в воспитательных целях“ систематически причиняла бабушка, являющаяся ее опекуном. Ранее указанная семья в поле зрения правоохранительных органов не попадала», — рассказали в управлении МВД по Ярославской области.