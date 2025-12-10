Столкнулись на обочине: в Ярославле суд смягчил приговор по делу о смертельном ДТП

Смертельное ДТП в Гаврилов-Ямском районе произошло в 2024 году Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

Ярославский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу по делу о смертельном ДТП в Гаврилов-Ямском районе. Авария произошла 11 января 2024 года на дороге «Иваново-Писцово-Гаврилов-Ям-Ярославль».

Ранее суд установил, что вина за ДТП лежит на 61-летнем жителе города Иваново, который был за рулем BMW X7.

«Который со скоростью, не обеспечивающей возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, не учел интенсивность движения, имевшихся дорожных, метеорологических условий (осадков в виде снега и снежных вихрей), недостаточную для безопасного движения видимость при совершении маневра, выехал с целью обгона на встречную полосу, так как впереди шли грузовые автомобили», — рассказали в суде.

Но обгон водитель завершить не успел. Навстречу ему ехала иномарка Volkswagen Golf. Чтобы уйти от столкновения, она съехала на обочину, но водитель BMW сделал то же самое. В итоге, машины врезались друг в друга.

«В результате водитель легкового автомобиля Volkswagen Golf, в действиях которого никаких нарушений ПДД РФ выявлено не было, и его пассажир погибли, два пассажира внедорожника BMW X7 получили травмы различной степени тяжести», — рассказали в суде.

Водителя BMW X7 судили по ч.5 ст.264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Его приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года девять месяцев. Он не признал вину, но до приговора частично возместил ущерб потерпевшим.

Приговор пытались обжаловать потерпевшие — они хотели прекращения уголовного дела ввиду примирения. Одним из аргументов было то, что после постановки судебного акта подсудимый возместил им вред в полном объеме.

Однако в суде сообщили, что освобождение от уголовной ответственности и прекращение уголовного дела по указанному основанию является правом, а не обязанностью суда. А потому приговор было решено смягчить, но не отменить полностью.

«Ввиду полного возмещения вреда потерпевшим смягчено назначенное виновному наказание до трех лет лишения свободы в колонии-поселении, в остальной части приговор суда первой инстанции оставлен без изменения. С учетом конкретных обстоятельств дела, нарушения осужденным значительного количества норм Правил дорожного движения, грубого игнорирования погодных условий при обгоне, совершения преступления в отношении четырех потерпевших, неоднократное привлечение ранее к административной ответственности за правонарушения в области дорожного движения, оснований для освобождения от уголовной ответственности суд апелляционной инстанции не усмотрел», — уточнили в Ярославском областном суде.