Опасные связи даркнета. Как школьница стала жертвой карателей и что значат буквы, которые вырезали на ее спине

В Екатеринбурге расследуют дело о покушении на убийство. Двое подростков заставили школьницу раздеться, поставили на колени и стали «наказывать» ее, снимая на видео: жертву избивали ногами и палками, ломали пальцы, вырезали на спине буквы ножом, требовали извиняться. Е1.RU рассказывает, как развивалась эта история.

«Умоляю, простите!»

Расправу над 17-летней школьницей из Первоуральска учинили вечером 5 ноября в парке на Малышева, 30б.

На полном видео (есть в распоряжении редакции Е1.RU) к девушке подходит парень и сбивает с ног ударом кулака, потом продолжает избивать ее, лежащую на земле, руками и ногами. Второй всё это время снимает. Девушка плачет и пытается закрыться руками. Ей говорят: «Не ори!» Угрожают канцелярским ножом.

Над жертвой издевались почти 8 минут

Затем ее заставляют полностью раздеться, встать на колени.

«Зачем ты магазин кинула?» — спрашивает ее парень.

«Я правда не кидала», — отвечает девушка.

После этого девушку бьют с размаха ногой по лицу, она падает на спину и хватается за лицо. Ее продолжают пинать ногами. Смотреть на эти кадры тяжело.

«Ты кинула магазин? Где вес?» — повторяют истязатели.

«Умоляю, простите, я не знаю», — практически скулила девушка.

Ее бьют палками и вырезают на спине канцелярским ножом буквы D и K — инициалы наркомагазина. Потом заставляют встать на колени и извиниться.

«Я прошу извинений у всего ДК и Пабло Эскобара за то, что забрала вес. Я больше никогда не буду этого делать», — говорит плачущая жертва.

Всё лицо девушки было в крови

Но на этом издевательства не заканчиваются. Мучители начинают ломать ей пальцы, бить по голове ногами и палкой. Девушка стоит в крови на коленях и продолжает извиняться перед DK. Она говорит, что не знает, где вес. Ее бьют палкой по голове и лицу.

«Где вес? Где вес, сука?» — повторяет парень.

«Я не знаю», — говорит девушка.

Ее начинают бить бутылкой. Она плачет и кричит.

«Тихо, не ори», — повторяет нападавший.

Девушка взвизгивает от ударов, закрывает лицо и говорит, что отработает деньги. Но это не успокаивает карателей. Ее не перестают колотить, топтаться по голове, бить руками и ногами по лицу, требовать извинений. Когда жертва встает со снега, он весь в крови, как и лицо девушки.

Школьница умоляла мучителей остановиться

Девушка пытается закрыться, сворачивается в клубок, но парень, который не снимает, подходит и со всей силы бьет ее кулаком в лицо. Затем опять требует извинений. Так повторяется несколько раз. Под конец экзекуции у жертвы вместо лица — кровавая маска.

Ее еще раз бьют палкой, затем камнем по руке и пальцам, отрезают волосы, режут ножом руку в районе кисти. На этом видео останавливается.

Каратели сняли на видео, как издевались над школьницей (мы сократили его)

Что известно о жертве

Израненная школьница добралась до ближайшего кафе, оттуда ей вызвали скорую. Бригада доставила ее в ГКБ № 9. Сейчас жизни девушки ничего не угрожает, она находится на больничном.

«В принципе, я чувствую себя нормально, только пальцы сломаны, — отметила девочка в разговоре с корреспондентом Е1.RU. — Наказать их хотелось бы, но они уже в Екатеринбурге в СИЗО».

Пострадавшая живет и учится в Первоуральске, воспитывается в многодетной семье. У ее мамы шестеро детей, пятеро из которых несовершеннолетние. Вероятно, причиной столь жестокой расправы стало то, что девушка украла запрещенные вещества, которые принадлежали местному наркошопу.

Девочка находится на больничном

Знакомые подростка рассказали, что учится она неважно. По их словам, несколько раз оставалась на второй год. С парнями, которые били ее на видео, она связалась около двух с половиной месяцев назад, а сам ролик с издевательствами снят в начале ноября.

«Я не видела, чтобы она употребляла наркотики или была под их воздействием. Не знаю вообще, курит ли она. Скорее всего, деньги нужны были, — рассказала знакомая пострадавшей. — Вообще, она спокойная и тихая, приятный человек».

Мама школьницы не взяла трубку.

Подростки-каратели

Довольно быстро полиция задержала обоих нападавших. Ими оказались жители Березовского — 16-летний Артем и 17-летний Влад. Поскольку они несовершеннолетние, мы не публикуем их фамилии.

«16-летний Артем из многодетной семьи, у него еще пять братьев и сестер от другого отца. Мать его — известная в городе активистка и психолог. Семья считалась идеальной. Вместе с детьми она часто позировала для журналистов, давала интервью. Мальчик интересовался компьютерами, хотел стать программистом, увлекался созданием чат-ботов, обещал заработать много денег и помогать маме», — рассказал E1.RU местный житель.

По словам другого собеседника, у подростка были напряженные отношения с мамой, он стремился стать самостоятельным, заработать денег и жить отдельно. Связаться с мамой Артема не удалось — она не взяла трубку.

Мама Артема — психолог

Второй мальчик, 17-летний Влад, по словам собеседников Е1.RU, из неблагополучной и бедной семьи, жил в частном секторе.

«Влад обладал авторитетом во дворе, имел лидерские качества. Артем за ним тянулся», — говорят жители.

После издевательств парни бросили окровавленную жертву на земле и уехали.

«Сотрудникам уголовного розыск удалось найти и тщательно проанализировать видеозаписи с камер наружного наблюдения и по приметам отследить путь следования подозреваемых. В результате 10 ноября сообщники были задержаны в городе Березовском, где они проживали. При досмотре у одного из задержанных сыщики обнаружили и изъяли телефон с тем самым видео, которое было распространено в интернете, с жестокими кадрами издевательств над потерпевшей», — отметил глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Обвиняемым светит серьезный срок

Никто из ребят ранее не был судим. Сейчас они сидят в СИЗО, Ленинский районный суд арестовал их до 9 января. Им грозит до 10 лет колонии (максимум для несовершеннолетних) за покушение на убийство (часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 105 УК РФ).

Что означают буквы DK?

По неподтвержденной информации, буквы DK — это инициалы наркомагазина Diller Killer, который и заказал нападение на школьницу.

За видео «наказания» проштрафившейся школьницы наркомагазин обещал Артему и Владу несколько десятков тысяч рублей. Подростки записали и отправили кадры расправы, вырезали на спине жертвы ножом буквы DK, но денег так и не получили. Их просто кинули.

Вот как работает эта схема.

«На онлайн-площадке в даркнете магазин выкладывает объявление о том, что требуются люди, которые готовы решить вопрос грубой силой с барыгами, укравшими товар, — рассказал E1.RU Александр, знакомый со схемами работы даркнета. — И те, кто посещает площадку, решают, поработать или нет. Обговариваются условия: как сильно избить, какие слова извинений записать, различные издевательства. В общем, полный спектр заказываемых услуг расписывается. Если каратели согласны, то они оставляют свои паспортные данные, им скидывают контакты жертвы и где ее можно найти. Сумма зависит от степени наказания. Чем жестче — тем больше платят».

Паспортные данные нужны на тот случай, если исполнитель решит обмануть заказчика. Тогда он может стать следующей жертвой: его данные сольют полиции. Схема не предполагает личного общения карателя и организатора. Всё делается дистанционно, из других областей РФ и даже стран.

Записав избиения и издевательства, каратели отправляют их заказчику. Если его всё устраивает, он выплачивает деньги. В итоге, когда нападавших ловят, они ничего не могут сказать о человеке, который их нанял.

