Мошенники всё чаще стали красть данные у владельцев iPhone — как себя обезопасить

Владельцы iPhone могут остаться без телефона, если авторизуются под чужим аккаунтом Apple ID. Об этом предупредили в МВД РФ.

«Злоумышленники, маскируясь под продавцов цифрового контента, предлагают пользователям временно авторизоваться в стороннем аккаунте Apple ID под предлогом установки игровых приложений. Их мотивация звучит убедительно, ведь требуется „активировать недоступный контент“, „разблокировать премиальную версию“ или получить „доступ по сниженной цене“», — рассказали ТАСС в ведомстве.

Как только человек авторизуется под чужим Apple ID, мошенники сразу же блокируют телефон, включив функцию «Найти iPhone», и переводят устройство в режим «Потерян». После этого человеку приходит сообщение с требованием перевести деньги в обмен на разблокировку телефона. Для большей убедительности злоумышленники прибегают к угрозе распространить личную информацию жертвы.

Как пояснили в МВД, вход под чужим Apple ID дает мошенникам полный контроль над устройством через iCloud. В ведомстве отметили, что эта схема набирает популярность у злоумышленников.

Существуют шесть распространенных ошибок, из-за которых можно стать жертвой мошенников. К потере средств может привести скачанное из непроверенного источника приложение или разглашение личных данных. Подробнее о этом рассказали в отдельном материале. Злоумышленники часто используют определенные фразы, чтобы втереться в доверие или запугать свою жертву. С полным списком таких слов можно ознакомиться по ссылке.