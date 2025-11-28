«Любое действие имеет последствия»: кто такая Анна Хоботова, в чьем реабилитационном центре изощренно издевались над детьми

В Подмосковье силовики накрыли реабилитационный центр, где пытали детей Источник: Mash / T.me; Анна Хоботова / Vk.com

Во пятницу, 28 ноября, суд арестовал организатора реабилитационных центров, в которых пытали детей, Анну Хоботову. Об этом сообщил Следственный комитет Подмосковья. Предпринимательницу обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в ограничении свободы и истязании подростков. Силовики взялись за сеть рехабов, когда 16-летнего постояльца из центра в подмосковном Дедовске увезли на скорой и мальчик попал в реанимацию. В пресс-службе Мособлсуда сообщили ТАСС, что под стражей Хоботова пробудет до 22 января 2026 года. Ей грозит наказание по ст. 117 УК (истязание), ст. 127 УК (незаконное лишение свободы) и ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). MSK1.RU рассказывает, что известно о Хоботовой. Бизнес на помощи детям Она родом из Ростовской области, города Новочеркасска. Там начала свой бизнес: помогала детям за деньги их родителей. Плата за месяц проживания в такой «школе» была в районе 100 тысяч рублей. На сайте указано, что такие центры есть в Москве, Московской области, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону. При этом юридический адрес компании указан только в южном городе. О себе на сайте Анна Хоботова пишет так: «В центрах подростки учатся не только говорить о своих чувствах, но и по-настоящему слышать себя». Начала она эту деятельность еще в 2013 году, тогда она основала правозащитную организацию «Цветы жизни». Как утверждает сама Хоботова, она устраивала спортивные и развлекательные мероприятия для детей, которым требовалась психологическая поддержка. Более того, представляла интересы детей, у которых были проблемы с законом перед органами власти.

Свой центр Хоботова открыла в 2018 году. С тех пор она регулярно давала интервью, пресс-конференции и активно продвигала защиту детей в Ростовской области. В графе образование у нее указано, что в 2012 году она окончила Российскую академию правосудия, став специалистом в области правосудия. В 2015-м уже Южный федеральный университет по специальности «психолог-психотерапевт».

После чего решила дополнительно пройти курс, в 2017 году в «Центре психологической безопасности» овладела эриксоновским гипнозом.

Эриксоновский гипноз — метод, разработанный американским психиатром Милтоном Эриксоном. Он отличается тем, что в нем нет жестких категоричных приказов или прямых внушений. По сути, это диалог пациента и психолога, в ходе которого пациент сам должен найти выход из ситуации.

После начала своей «профессиональной» деятельности Анна Хоботова регулярно открывала фонды, центры и клиники. За непродолжительное время с 2015 года она зарегистрировала 13 компаний, трижды зарегистрировавшись как ИП. Также две компании были открыты на имя папы. Лишь одна из 13 до сих пор действительна и зарегистрирована в Ростове. Ее выручка за 2024 год составил 2,3 миллиона рублей. Идеальный образ Хоботовой Среди наград у Хоботовой есть медаль от патриарха РПЦ Кирилла, почетная грамота Московской патриархии, грамота от председателя Совфеда, медаль от ГУ ФСИН РФ по Ростовской области, с которыми ее компания судилась. Подробнее — здесь. Ее регулярно звали в различные шоу, подкасты, она давала комментарии для СМИ. Нередко она рассказывала публично, как правильно нужно воспитывать детей, и давала рекомендации. Анна Хоботова, к слову, всегда была не редким гостем на телеканале «Спас». В программе «Служба спасения семьи» она высказалась на тему влияния аниме на подростков. «Понятно, что не все комиксы плохие, но есть прямо убийственные, — заявила она в эфире программы. — Там направлено на то, чтобы ребенок пытался себя убить, там идет зомбирование. Ради интереса посмотрите, там „убить мальчика“, „убить себя“ и так далее. Это обращение к родителям: если видите, что смотрят это, нужно однозначно запрещать. Но лучше предлагать какую-то альтернативу».

Как скромно заявляла Хоботова, ее ключевой компетенцией являлось «построение эффективного общения между подростками и семьей». В одном из последних интервью с девочкой, которая проходила реабилитацию в ее центре, был такой диалог. «Какое тебе дали доп. задание?» — спросила Анна. «Мне дали задание „Почему я всех ненавижу“». «Как ты думаешь, почему тебе его дали?» — тяжело вздыхает. «Я думаю, что я постоянно ходила и жаловалась на всех, у меня было много конфликтов в группе». «Хорошо, давай зачитывай».

После этого разговора девочка зачитывает свою «объяснительную», где приходит к выводу, что ненавидит в людях то, что есть в ней. И поэтому ее все раздражают и бесят, на что Анна Хоботова одобрительно кивает головой. Всё это сопровождается рекламной аннотацией, где сказано, что подобные задания важны, так как помогают подростку увидеть свои переживания под другим углом. «Это искренний разговор о поиске себя, о честности и о маленьких шагах к внутренним изменениям», — резюмирует Анна. Кроме того, Анна приводила не очень очевидные достижения, которые помогли детям. В одном из интервью она говорила, что детям «приходится учиться в центре». «За много лет работы у нас не было ни одного ребенка, который бы не сдал экзамены в 9-й класс. Дети звонят, благодарят, говорят: „Сам бы я не сдал экзамены и не мог поступить в колледж, техникум“. Это правда так. Мы мотивируем учиться, хочешь не хочешь, ребенку придется учиться. Когда 15–20 человек учатся, ему придется сесть за учебу », — делилась Хоботова в соцсетях центра. Про принципы своей работы в рехабе Анна Хоботова образцово ответила в интервью «Комсомольской правде» 23 октября этого года, когда в ее центре уже были случаи издевательств над детьми. «В основе те же принципы, на которых должны строиться здоровые детско-родительские отношения. Каждый ребенок — личность, к которой мы проявляем живой интерес. Мы учим их ответственности и причинно-следственной связи: любое действие имеет последствия. Если нарушил правила — получаешь последствия , если стараешься — получаешь поощрение. Важна внутренняя система мотивации: старшие могут стать наставниками , выполнять важные функции. Это помогает им почувствовать значимость и увидеть перспективу, как во взрослой жизни».

Повреждения на теле пострадавшего мальчика