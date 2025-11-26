Пытали за 150 тысяч в месяц. Жуткая история рехаба в Подмосковье, где издевались над детьми: видео

История реабилитационного центра в подмосковном Дедовске, где издевались над детьми

В подмосковном Дедовске накрыли реабилитационный центр, где удерживали и пытали 24 подростка. Дети должны были проходить лечение от зависимостей под присмотром психологов, но вместо этого администраторы мучили их.

Ужасы рехаба вскрылись, когда за 16-летним мальчиком, который лежал в центре, приехала скорая.

«Казалось, что всё, просто замечательнейшее место, — рассказала его мама журналистам. — Что так повезло, что психологи занимаются за 150 тысяч рублей в месяц. Что такие условия там, где-то в Дедовске, на свежем воздухе, у них большой дом, они сами готовят, у них коллектив, друзья».

Мальчик попал к врачам в бессознательном состоянии. На его ноге обнаружили гнойные раны, спина была рассечена, а на теле виднелся огромный пролежень. Ребенку, по словам матери, в качестве наказания приходилось спать на полу без подушки, без одеяла, без матраса.

Большинство детей сейчас передали родителям, восемь из них разместили в специализированных социальных учреждениях. После освобождения дети жаловались, что их морили голодом.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об истязании, причинении вреда здоровью и незаконном лишении свободы подростков. Обвинения предъявили администратору рехаба Виталию Балабрикову, а также одной из постоялиц центра — 18-летней девушке, принимавшей участие в избиениях.

Сейчас следствие разыскивает организаторов реабилитационного центра. Как указывают СМИ, его владелица — Анна Хоботова, которая открыла подобные заведения в нескольких городах России.