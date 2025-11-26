НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Участвовал полицейский: в Ярославской области вскрыли коррупционную схему передачи данных об умерших

Участвовал полицейский: в Ярославской области вскрыли коррупционную схему передачи данных об умерших

Об этом сообщили правоохранители

716
В Ярославской области участкового обвиняют в передаче информации об умерших похоронщику | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославской области участкового обвиняют в передаче информации об умерших похоронщику | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области участкового обвиняют в передаче информации об умерших похоронщику

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Переславле-Залесском Ярославской области 34-летнему директору похоронной службы предъявили обвинение в даче взятки участковому полиции за информацию об умерших. Об этом сообщили в СУ СК России по Ярославской области.

«Следствием установлено, что с июня 2020 года по апрель 2025 года обвиняемый, являющийся директором службы, занимающейся организацией похорон и предоставления связанных с ними услуг на территории Переславля-Залесского и Переславль-Залесского округа передал денежное вознаграждение участковому за незаконное предоставление персональных данных умерших граждан. Информация была необходима предпринимателю для последующего заключения договоров на организацию похорон с родственниками умерших для извлечения большей материальной выгоды и увеличения размера прибыли», — прокомментировали правоохранители.

В Следственном комитете добавили, что обвиняемый полностью признал вину.

Также уголовное дело по ч.3 ст. 290 УК РФ возбуждено в отношении полицейского, которого обвиняют в получении денег. Сейчас оно направлено в суд.

В УМВД России по Ярославской области отметили, что нарушения выявили оперативники собственной безопасности региональной полиции.

«Гражданин уволен из органов внутренних дел. В случае подтверждения вины он понесет наказание в установленном законом порядке», — сообщили в полиции.

По ч.3 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия» грозит максимальное наказание — до восьми лет лишения свободы. По ч.3 ст. 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий» максимальное наказание — также лишение свободы до 8 лет.

Екатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Взятка Суд Похоронщики Участковый
