«Избивают и грабят людей»: жители Ярославля сообщили об опасной компании, орудующей в городе. Видео

«Избивают и грабят людей»: жители Ярославля сообщили об опасной компании, орудующей в городе. Видео

Людям страшно выходить вечером на улицу

1 474
Нападение в Ярославле попало на видео | Источник: Ярославль Очевидец / TelegramНападение в Ярославле попало на видео | Источник: Ярославль Очевидец / Telegram

Нападение в Ярославле попало на видео

Источник:

Ярославль Очевидец / Telegram

Ярославцы сообщили о компании, нападающей на жителей Заволжского района. По их словам, инциденты происходят в районе улицы Папанина.

«Орудует группа лиц, избивают и грабят людей, уже три случая точно есть, один точно есть на камерах. Про два других не знаю, делают это в районе девяти вечера. Уже страшно там ходить и жить», — написал местный житель в телеграм-канале «Ярославль Очевидец» 22 ноября.

К своему рассказу ярославец приложил видео. Общедомовая камера записала, как двое парней стояли неподалеку от местного супермаркета. Когда рядом с ними оказался прохожий, они проследовали за ним. Затем агрессоры повалили его на землю и стали вдвоем избивать, не давая подняться на ноги.

Инцидент попал на видео

Источник:

Ярославль Очевидец / Telegram

Также ярославцы опубликовали видео еще одного нападения. Они утверждают, что оно произошло в том же районе.

На записи парень в желтой куртке пытается убежать от двух преследователей. Те догоняют его, роняют на асфальт и несколько раз ударяют. Дебоширы кричат, матерятся и спрашивают: «Бабки где?». Спустя примерно минуту избитому парню удается подняться на ноги. Двое нападавших о чем-то с ним поговорили, а затем отпустили и стремительно ушли.

Пострадавший ушел, воспользовавшись моментом

Источник:

Ярославль Очевидец / Telegram

В управлении МВД по Ярославской области 76.RU рассказали, что по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

Алина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Нападение Заволга Полиция Избиение
Комментарии
14
Гость
45 минут
Да что хоть опять там?! Эй,МВД ! Вас для чего народ кормит вообще?!
Гость
36 минут
Превратили Заволгу в какой то Центр Криминала! Позор такой Власти!
Читать все комментарии
Гость
