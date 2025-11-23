«Избивают и грабят людей»: жители Ярославля сообщили об опасной компании, орудующей в городе. Видео

Ярославцы сообщили о компании, нападающей на жителей Заволжского района. По их словам, инциденты происходят в районе улицы Папанина.

«Орудует группа лиц, избивают и грабят людей, уже три случая точно есть, один точно есть на камерах. Про два других не знаю, делают это в районе девяти вечера. Уже страшно там ходить и жить», — написал местный житель в телеграм-канале «Ярославль Очевидец» 22 ноября.

К своему рассказу ярославец приложил видео. Общедомовая камера записала, как двое парней стояли неподалеку от местного супермаркета. Когда рядом с ними оказался прохожий, они проследовали за ним. Затем агрессоры повалили его на землю и стали вдвоем избивать, не давая подняться на ноги.