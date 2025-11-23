«Избивают и грабят людей»: жители Ярославля сообщили об опасной компании, орудующей в городе. Видео

Ярославцы сообщили о компании, нападающей на жителей Заволжского района. По их словам, инциденты происходят в районе улицы Папанина.
«Орудует группа лиц, избивают и грабят людей, уже три случая точно есть, один точно есть на камерах. Про два других не знаю, делают это в районе девяти вечера. Уже страшно там ходить и жить», — написал местный житель в телеграм-канале «Ярославль Очевидец» 22 ноября.
К своему рассказу ярославец приложил видео. Общедомовая камера записала, как двое парней стояли неподалеку от местного супермаркета. Когда рядом с ними оказался прохожий, они проследовали за ним. Затем агрессоры повалили его на землю и стали вдвоем избивать, не давая подняться на ноги.
Также ярославцы опубликовали видео еще одного нападения. Они утверждают, что оно произошло в том же районе.
На записи парень в желтой куртке пытается убежать от двух преследователей. Те догоняют его, роняют на асфальт и несколько раз ударяют. Дебоширы кричат, матерятся и спрашивают: «Бабки где?». Спустя примерно минуту избитому парню удается подняться на ноги. Двое нападавших о чем-то с ним поговорили, а затем отпустили и стремительно ушли.
В управлении МВД по Ярославской области 76.RU рассказали, что по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.