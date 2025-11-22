Пришел в крови в магазин: житель Ярославской области убил жену — что известно о ЧП

Житель Рыбинска убил жену. Информация об этом появилась в местных соцсетях. Как сообщили в СК Ярославской области, инцидент произошел на прошлой неделе — 15 ноября.

После убийства житель Рыбинска сбежал через балкон и в крови пришел в продуктовый магазин.

«Отправился в магазинах в трусах и носках, где и был задержан, — написали очевидцы в социальных сетях.

В пресс-службе следственного комитета Ярославской области сообщили, что уже возбуждено уголовное дело по по факту убийства.

«Обвиняемый под стражей в СИЗО», — уточнили в СУ СКР по Ярославской области.

Подозреваемому по статье № 105 УК РФ может грозить лишение свободы сроком от шести до пятнадцати лет. Подробности случившегося выясняются.