«Дочка пишет письма маме»: пенсионера, задавившего насмерть многодетную женщину, приговорили к 11 годам колонии

«Дочка пишет письма маме»: пенсионера, задавившего насмерть многодетную женщину, приговорили к 11 годам колонии

Александр Пак так и не принес извинений близким, которые до сих пор не пришли в себя из-за трагедии. Видео

311

Александр Пак — бывший бизнесмен. Но теперь он заключенный колонии строгого режима

Источник:

Городские медиа

Екатерина Буравлева скончалась 29 ноября 2024 года. За месяц с небольшим до этого Александр Пак, 73-летний на тот момент пенсионер, переехал ее на своем «БМВ Х7» и скрылся. Доводы обвинения убедили присяжных, что сделал он это специально.

Виной всему — дорожный конфликт. По версии следствия, пенсионер за рулем BMW с московскими номерами сначала задел машину Екатерины Буравлевой, а затем наехал на женщину на глазах ее детей и скрылся с места ЧП. Позже он уверял, что не слышал никаких звуков и ударов по машине, а откуда на водительской двери следы от рук, он не знает.

Поначалу случившееся квалифицировали как нарушение ПДД, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью. Но под суд Пак пошел уже как обвиняемый в убийстве. Он сам настоял на том, чтобы его судили с участием присяжных. Пенсионер жаловался на здоровье, утверждал, что оплатил погребение. Но его всё равно признали виновным и не заслуживающим снисхождения.

20 ноября 2025 года судья зачитал приговор. 74-летний Александр Пак получил 11 лет в исправительной колонии строгого режима. Также он обязан выплатить потерпевшим пять миллионов рублей в качестве возмещения морального вреда.

В нашем коротком видео — остальные подробности этого нашумевшего дела. А также комментарии безутешного супруга погибшей матери, у которой осталось трое несовершеннолетних детей.

Никита Егоров
ДТП БМВ Приговор Убийство
Комментарии
1
Гость
34 минуты
Результаты падения планки морали.
Читать все комментарии
Гость
