НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Ярославле
Погода

облачно, без осадков

ощущается как -4

0 м/c,

 759мм 86%
Подробнее
5 Пробки
USD 80,73
EUR 92,60
Экопроекты российских компаний
Продают огромный недострой
«Умные решения»
Будет ли салют в Новый год
Компании, которые создают будущее области
Стоимость парковок
Шайба попала в голову
Дело экс-министра
Зарплата мэра
Криминал Подробности «Будет еще мышь серая нагибать меня на деньги». Очередной любовник скандальной звезды «Дома-2» выступил в суде

«Будет еще мышь серая нагибать меня на деньги». Очередной любовник скандальной звезды «Дома-2» выступил в суде

Всем своим возлюбленным Яна Шевцова говорила, что беременна от них

93
Яна Шевцова говорила сразу двум любовникам, что ждет от них детей | Источник: yana_mkr / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)Яна Шевцова говорила сразу двум любовникам, что ждет от них детей | Источник: yana_mkr / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)

Яна Шевцова говорила сразу двум любовникам, что ждет от них детей

Источник:

yana_mkr / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)

В Екатеринбурге продолжают судить экс-участницу «Дома-2» Яну Шевцову (Макарову). Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере — в течение года она выманивала деньги у своего женатого любовника — предпринимателя Алексея, шантажируя его несуществующим ребенком. Суммарно он отдал возлюбленной 23 миллиона, в том числе на роды и лечение «дочери».

В суде выступил свидетель — еще один любовник Яны, бизнесмен Александр. Он состоял с Шевцовой в отношениях в тот же период, что и пострадавший. Александру повезло больше: материальный ущерб он не понес. Но Яна также уверяла его в том, что у них скоро будет ребенок.

Свидетель рассказал о романе с Яной и о том, как она хвасталась своими необычными способами заработка.

«Мы с Яной познакомились в День города, в августе 2023-го. Просто случайно встретились в баре, я был с другом, она с подругой. В итоге Яна взяла мой номер и потом сразу в атаку пошла, так сказать. Я не знал ее бэкграунд скандальный, что она в „Доме-2“ участвовала, какие-то разборки с Гуфом у нее были, об этом она уже позже сама мне похвасталась.

А начиналось всё безобидно: мы встречались, проводили вместе время, я думаю: "Прикольная девчонка". Несмотря на то что у нас большая разница в возрасте, 20 лет. Чуть позже уже интимные отношения у нас начались», — отметил он.

Примерно через два месяца в паре начались конфликты.

«Истерики Яны стали напоминать паранойю. Она стала приходить ко мне по ночам в поисках каких-то баб, долбилась в двери. Причем охране она рассказывала сказки, типа я обдолбанный лежу в квартире, надо вскрывать двери, уговаривала ее впустить. Я потом звонил охране, ругался, и ее вышвыривали за шкирку из ЖК с криками. Как-то раз она пришла и ползала у меня под дверью, стучала, несла какой-то бред, я по камерам в подъезде за этим наблюдал. Там дичь творилась адская. Она меня и матом на весь дом крыла, и орала, что сейчас эфэсбэшники приедут», — рассказал бизнесмен.

Тогда же, осенью 2023-го, Яна заявила Александру, что она беременна. При этом Яна уже ждала несуществующего ребенка и от Алексея.

Звезда «Дома-2» стала обвиняемой по делу о мошенничестве год назад | Источник: yana_mkr / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)Звезда «Дома-2» стала обвиняемой по делу о мошенничестве год назад | Источник: yana_mkr / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)

Звезда «Дома-2» стала обвиняемой по делу о мошенничестве год назад

Источник:

yana_mkr / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)

«Она свою песенку затянула, что она беременна от меня. Ходила в клуб, моим друзьям в телефоне показывала якобы снимки УЗИ. Я не мальчик, она сама мне рассказывала, как врет, не краснея, конечно, я не поверил ей. Будет еще какая-то мышь серая говорить, что она от меня беременная, нагибать меня на деньги. Ну я умоляю! Я сказал, неси тесты. Она ответила, мол, я тебе сейчас три литра мочи привезу, под дверь поставлю», — утверждает Александр.

Александр добавил, что у них с Яной были доверительные отношения. Несмотря на приступы ревности, сама она рассказывала, что ее содержит другой — состоятельный ухажер. Речь как раз и шла о пострадавшем в результате аферы Алексее.

«С меня она деньги не тянула, но я понимаю, что, будь я более доверчивым, мог бы оказаться также на месте Алексея, которого она развела на миллионы. И бог знает, сколько еще мужиков она обдирала. Она мне прям хвасталась, что ездит забирать наличные пачками, что ее любовник катается на Mercedes, видимо, впечатлить хотела.

У нее прям тяга была нагреть кого-нибудь. Например, она рассказывала, как ехала в такси, когда в очередной раз забрала 500 тысяч рублей у Алексея. Водитель ей нахамил — она пошла и написала заявление в полицию, что таксист эти деньги украл. Решила так проучить его. А позже, когда я сам пошел в полицию по заявлению Яны, мне сотрудники рассказали, что действительно расследовали это дело, таксисту повезло с хорошим адвокатом, а то и сесть мог», — поделился Александр.

В соцсетях Яна часто делилась откровенными кадрами | Источник: yana_mkr / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)В соцсетях Яна часто делилась откровенными кадрами | Источник: yana_mkr / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)

В соцсетях Яна часто делилась откровенными кадрами

Источник:

yana_mkr / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)

На Александра Яна написала заявление по не менее абсурдному поводу. Когда они еще встречались, она одолжила его фотоаппарат. Дорогостоящую технику Яна решила не возвращать. А когда он приехал забрать камеру к ней домой, устроила истерику. Позже она подала заявление в полицию. Яна утверждала, что ее и ее дочь (настоящую) избил Александр и его брат, а после якобы еще и украл из квартиры деньги. Бизнесмен тогда также писал объяснения в полиции.

«У нее с финансовой грамотностью явные проблемы. Все карты были заблокированы из-за долгов ее матери за коммунальные услуги. Причем сумма-то небольшая — в районе 40 тысяч, — вспоминает Александр. — А когда у нее деньги появлялись, она сразу шла кутить на них. Один раз, например, позвала в дорогое караоке, сказала, что сняла стол за 70 тысяч. Я объяснял, что это бессмысленная трата денег, для чего это — на двоих брать стол на такую сумму. В итоге тогда приехали ее подруги-шалашовки ужасного формата».

Среди источников заработка (помимо развода любовников на деньги) Яна называла координацию встреч с девушками-эскортницами. А еще 23-летняя на тот момент Макарова утверждала, что она хирург.

Она мне сплетала, что в таком возрасте она уже опытный хирург, якобы на ночных сменах она работала, сложные операции проводила. Естественно, у нее даже образования не было!

Александр

бывший любовник Яны

«Но я догадываюсь, где она могла бывать по ночам. Она при мне в каких-то чатах сидела и девочек на ночь продавала — своих подруг. Обсуждала, нужны ли допуслуги, связывала клиентов и работниц, такси им заказывала. А потом радовалась, что с этого комиссионные получает», — заключил предприниматель.

В суде Александр также рассказал всё, что знает о Шевцовой. Напомним, задержали ее во время очередной передачи денег. Яне грозит лишение свободы на срок до десяти лет. Однако, если вина будет доказана, Шевцову вряд ли отправят в колонию, учитывая отсутствие судимостей и то, что она воспитывает дочь (настоящую, от первого брака).

После задержания Яна подтвердила, что никакой годовалой дочери нет, заявив, что на самом деле Алексей угрожал ей и принуждал к сексу.

Источник E1.RU ранее утверждал, что пострадавший Алексей нашел Яну на сайте эскорт-услуг и сначала платил ей за встречи. При этом до разоблачения сама Шевцова рассказывала E1.RU, что бизнесмен разбил ей сердце и скрывал от нее семью.

В 2018-м Яна прославилась, сделав заявление об отношениях с рэпером Гуфом. После этого ее и пригласили на проект «Дом-2». Через год она вышла замуж за финансиста, потом родила ребенка, но спустя время отношения распались.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ЯкуповаАнастасия Якупова
Анастасия Якупова
корреспондент E1.RU
Яна Шевцова Дом-2 Мошенничество Суд Обман Ребенок Отношения
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
8 минут
Новости из зоопарка...
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Улочки из «Аладдина» и миллионные штрафы. Отдых в Узбекистане — что посмотреть, что попробовать и сколько это стоит
Юлия Ляшова
Мнение
«Божественная» комедия с Киану Ривзом. Стоит ли смотреть фильм «Везунчики»: рецензия
Кирилл Титов
Мнение
Секс по расписанию: семейный психолог — о том, как снова разжечь страсть в отношениях и куда она уходит
Лариса Беляева (Паркина)
Мнение
«Отпускные — 500–600 тысяч»: учитель английского переехала на Север ради сына
Ксения Лескова
Мнение
Путевка на 9 дней с перелетами обошлась в 90 тысяч. Туристка в шестой раз провела отпуск во Вьетнаме — колонка
Валентина Лемягова
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление