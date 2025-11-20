«Будет еще мышь серая нагибать меня на деньги». Очередной любовник скандальной звезды «Дома-2» выступил в суде

Яна Шевцова говорила сразу двум любовникам, что ждет от них детей Источник: yana_mkr / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)

В Екатеринбурге продолжают судить экс-участницу «Дома-2» Яну Шевцову (Макарову). Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере — в течение года она выманивала деньги у своего женатого любовника — предпринимателя Алексея, шантажируя его несуществующим ребенком. Суммарно он отдал возлюбленной 23 миллиона, в том числе на роды и лечение «дочери». В суде выступил свидетель — еще один любовник Яны, бизнесмен Александр. Он состоял с Шевцовой в отношениях в тот же период, что и пострадавший. Александру повезло больше: материальный ущерб он не понес. Но Яна также уверяла его в том, что у них скоро будет ребенок. Свидетель рассказал о романе с Яной и о том, как она хвасталась своими необычными способами заработка. «Мы с Яной познакомились в День города, в августе 2023-го. Просто случайно встретились в баре, я был с другом, она с подругой. В итоге Яна взяла мой номер и потом сразу в атаку пошла, так сказать. Я не знал ее бэкграунд скандальный, что она в „Доме-2“ участвовала, какие-то разборки с Гуфом у нее были, об этом она уже позже сама мне похвасталась. А начиналось всё безобидно: мы встречались, проводили вместе время, я думаю: " Прикольная девчонка ". Несмотря на то что у нас большая разница в возрасте, 20 лет. Чуть позже уже интимные отношения у нас начались», — отметил он. Примерно через два месяца в паре начались конфликты. «Истерики Яны стали напоминать паранойю. Она стала приходить ко мне по ночам в поисках каких-то баб, долбилась в двери. Причем охране она рассказывала сказки, типа я обдолбанный лежу в квартире, надо вскрывать двери, уговаривала ее впустить. Я потом звонил охране, ругался, и ее вышвыривали за шкирку из ЖК с криками. Как-то раз она пришла и ползала у меня под дверью, стучала, несла какой-то бред, я по камерам в подъезде за этим наблюдал. Там дичь творилась адская. Она меня и матом на весь дом крыла, и орала, что сейчас эфэсбэшники приедут», — рассказал бизнесмен. Тогда же, осенью 2023-го, Яна заявила Александру, что она беременна. При этом Яна уже ждала несуществующего ребенка и от Алексея.

«Она свою песенку затянула, что она беременна от меня. Ходила в клуб, моим друзьям в телефоне показывала якобы снимки УЗИ. Я не мальчик, она сама мне рассказывала, как врет, не краснея, конечно, я не поверил ей. Будет еще какая-то мышь серая говорить, что она от меня беременная, нагибать меня на деньги. Ну я умоляю! Я сказал, неси тесты. Она ответила, мол, я тебе сейчас три литра мочи привезу, под дверь поставлю», — утверждает Александр. Александр добавил, что у них с Яной были доверительные отношения. Несмотря на приступы ревности, сама она рассказывала, что ее содержит другой — состоятельный ухажер. Речь как раз и шла о пострадавшем в результате аферы Алексее. «С меня она деньги не тянула, но я понимаю, что, будь я более доверчивым, мог бы оказаться также на месте Алексея, которого она развела на миллионы. И бог знает, сколько еще мужиков она обдирала. Она мне прям хвасталась, что ездит забирать наличные пачками, что ее любовник катается на Mercedes, видимо, впечатлить хотела. У нее прям тяга была нагреть кого-нибудь. Например, она рассказывала, как ехала в такси, когда в очередной раз забрала 500 тысяч рублей у Алексея. Водитель ей нахамил — она пошла и написала заявление в полицию, что таксист эти деньги украл. Решила так проучить его. А позже, когда я сам пошел в полицию по заявлению Яны, мне сотрудники рассказали, что действительно расследовали это дело, таксисту повезло с хорошим адвокатом, а то и сесть мог», — поделился Александр.

На Александра Яна написала заявление по не менее абсурдному поводу. Когда они еще встречались, она одолжила его фотоаппарат. Дорогостоящую технику Яна решила не возвращать. А когда он приехал забрать камеру к ней домой, устроила истерику. Позже она подала заявление в полицию. Яна утверждала, что ее и ее дочь (настоящую) избил Александр и его брат, а после якобы еще и украл из квартиры деньги. Бизнесмен тогда также писал объяснения в полиции. «У нее с финансовой грамотностью явные проблемы. Все карты были заблокированы из-за долгов ее матери за коммунальные услуги. Причем сумма-то небольшая — в районе 40 тысяч, — вспоминает Александр. — А когда у нее деньги появлялись, она сразу шла кутить на них. Один раз, например, позвала в дорогое караоке, сказала, что сняла стол за 70 тысяч. Я объяснял, что это бессмысленная трата денег, для чего это — на двоих брать стол на такую сумму. В итоге тогда приехали ее подруги-шалашовки ужасного формата». Среди источников заработка (помимо развода любовников на деньги) Яна называла координацию встреч с девушками-эскортницами. А еще 23-летняя на тот момент Макарова утверждала, что она хирург.

Она мне сплетала, что в таком возрасте она уже опытный хирург, якобы на ночных сменах она работала, сложные операции проводила. Естественно, у нее даже образования не было! Александр бывший любовник Яны