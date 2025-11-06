Приложил карту к смартфону и потерял все деньги: мошенники придумали новую ловушку для россиян

Полученные данные позволяют аферистам снять деньги в банкомате только с помощью телефона Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU

Мошенники придумали новый способ украсть деньги у россиян. Под ударом оказались владельцы смартфонов с операционной системой Android. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.

По ее словам, злоумышленники крадут данные банковских карт с помощью NFC-технологии.

«Человеку приходит сообщение с просьбой установить новое приложение банка. Якобы старое перестанет работать из-за санкций. Скачать его можно по предложенной ссылке. При установке приложение предлагает включить в телефоне NFC-модуль и приложить карту к задней панели телефона для авторизации и ввести пин-код карты», — рассказала она.

Мошенническое приложение собирает данные пользователя и передает дубликат карты и пин-код к ней мошенникам. С помощью этого аферисты могут без проблем снять наличные в банкомате с помощью телефона и без физической карты.

По словам Валишвили, банки могут распознавать подобные схемы, однако это срабатывает не в 100% случаев. Чтобы минимизировать риски, она советует никогда не переходить по сомнительным ссылкам из приложений и скачивать только официальные приложения банков. Если у вас возникли сомнения, обратитесь на горячую линию банка или в ближайшее отделение.