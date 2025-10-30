«Вашу квартиру могут продать»: мошенники придумали новую схему. Не поверить в нее очень сложно

Мошенники угрожают, что их деньги могут украсть или вообще продать недвижимость Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

В России набирает обороты новая изощренная схема мошенничества, в основе которой лежит подделка доверенностей. Аферисты используют реквизиты реально существующих документов, чтобы их фальшивки выглядели абсолютно легально, сообщили в Федеральной нотариальной палате (ФНП).

Схема работает так: преступники сначала взламывают аккаунты граждан на портале «Госуслуги» и размещают в личных кабинетах поддельные доверенности, якобы заверенные нотариусами. Затем они выходят на связь с жертвой — звонят сами или провоцируют человека на обращение к подставному лицу.

Мошенники искусно играют свои роли, представляясь сотрудниками Центробанка, Росфинмониторинга или правоохранительных органов. Они в красках расписывают, что гражданин стал жертвой аферистов, которые оформили на его имя доверенность.

Для пущей убедительности злоумышленники предлагают жертве самостоятельно проверить документ через официальный сервис нотариата. И здесь — главная хитрость. Поскольку в подделках используются реквизиты настоящих действующих доверенностей, при проверке фейк отображается в системе как подлинный документ.