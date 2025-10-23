«Мы все вложились в это „МММ“». Как построили финансовую пирамиду на такси — бизнесмен потерял в ней четверть миллиарда

Часть потерявших денег из-за инвестиций в бизнес братьев Землянкиных уверены, что стали жертвой хитроумных мошенников. Но полицейские и даже некоторые пострадавшие считают, что у братьев не пошел бизнес, а они не смогли вовремя остановиться Источник: Юрий Орлов / NGS.RU

Супруги Алексей Жуков и Наталья Андреева из Новосибирска оказались в тяжелой и неприятной ситуации с подозрительным криминальным душком. Супруги вложились в выгодный, на первый взгляд, бизнес, но по итогу не только не получили доход, но и остались фактически бездомными. Казалось бы, ситуация неприятная, но бытовая: любой финансовый риск может принести не только успех, но и полный крах. Но пара оказалась не единственными пострадавшими, и общая сумма ущерба, по предварительным прикидкам, превышает 300 миллионов рублей. Наши коллеги из NGS.RU выслушали пострадавших инвесторов и изучили показания их оппонентов (говорить с журналистами оба отказались).

Отрицательные инвестиции

В 2024 году Алексей Жуков и его жена Наталья Андреева были вполне обеспеченными людьми, владельцами 3-этажного коттеджа в Новосибирском районе и крупной суммы денег, которую пара хотела приумножить. Собственному бизнесу Алексей и Наталья предпочли пассивный доход и решили вложиться в таксопарк.

«Муж вложил в „В2В такси“ средства, которые копил на автомобиль, 2,5 миллиона рублей, — рассказала Наталья Андреева. — Супруг занял деньги компании, ее владелец Артем Землянкин лично выступил поручителем, как и его брат Максим и принадлежащее Максиму юрлицо».

По данным сервиса Rusprofile, ООО «В2В такси» было зарегистрировано в 2008 году, основной вид деятельности — работа легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем. С момента основания и до января 2025 года ее единственным владельцем и директором являлся Артем Землянкин. В январе в состав учредителей вошли Максим Г. (вскоре вышел из бизнеса) и Дмитрий Попов. Отчетность компании за 2024 год не представлена, в 2023 году таксопарк заработал 21 миллион рублей, его чистая прибыль составила 1,6 миллиона рублей.

Инвестицию оформили как договор займа юридическому лицу. На что пойдут деньги, в договоре указано не было. В это же время женщина с мужем решили перебраться с левого берега Оби на правый и стать покупателем их коттеджа, по словам Натальи, решил всё тот же Артем Землянкин. Якобы бизнес-партнеру понравились большие площади и огромный гараж и он решил устроить там офис и базу для ремонта автомобилей. Правда, сделку оформили на третье лицо, но в тот момент супругов это не смутило, как и то, что деньги от продажи дома Артем предложил тоже вложить в бизнес.

Сейчас дом, где раньше жили Наталья и Алексей, вновь выставлен на продажу. Устраивать в его гараже автосервис, похоже, никто не стал Источник: novosibirsk.domclick.ru

В общей сложности супруги одолжили Артему Землянкину 19,85 миллиона рублей. Все займы были официально оформлены договорами (их, как и другие документы, о которых говорится ниже, Наталья Андреева предоставила в распоряжение редакции НГС), но система неожиданно дала сбой: вместо выплат кредиторы начали, по выражению женщины, «кормить завтраками», а потом оказалось, что платить и вовсе стало некому:

«Примерно через месяц компания схлопывается. В нее заходит новый директор, а [Артем] Землянкин выходит из состава учредителей. Одним из новых учредителей стал риелтор, который и познакомил нас с Землянкиным. Мы встретились, и он сказал, что он сам занимал Землянкину денег и пострадал. Новый директор [Дмитрий Попов] обещал дать нам гарантийные письма, главное, чтобы мы никуда не обращались: ни в полицию, ни в суд. <…> Братья Землянкины разводили руками и говорили, что имущества у них нет, быстренько продали все автомобили, которые у них были на балансе, избавились от недвижимости».

В декабре 2024 года супруги сообразили, что, кажется, деньги им никто возвращать не собирается, и обратились в полицию. Уголовное дело не возбудили до сих пор.

«Мошенники таксистами не работают»: версия Артема Землянкина и его окружения

Связаться с братьями Землянкиными журналисту НГС не удалось: на звонки Артем и Максим не ответили, а сообщения в мессенджере прочитали, но проигнорировали. Как выглядит конфликт со стороны кредиторов, которых Наталья и ее муж считают аферистами, можно понять, если изучить их показания, приведенные в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела.

Согласно ему, Артема Землянкина допросили 9 января 2025 года, и он рассказал, что до 19 ноября 2024 года он был директором ООО «В2В» и с апреля до ноября 2024 года компания платила супругам проценты по договору.

«[Потом] произошел конфликт с партнером по бизнесу, после чего произошел раздел имущества и платить по договору займа стало невозможно, — говорится в документе. — В январе 2025 года Алексей Жуков озвучил, что хочет получать 400 тысяч рублей ежемесячно, ему предложил сумму 200 тысяч рублей, которая Жукова не устроила».

Брат Артема Максим Землянкин подтвердил версию родственника и рассказал полицейским, что финансовый крах постиг всю компанию именно из-за его конфликта с партнером — московским предпринимателем Василием Воробьевым, предоставившим компании автомобили в аренду (юридически бизнесы Максима Землянкина и Василия Воробьева никак не связаны. — Прим. ред.).

«Часть денег, [полученных от Алексея Жукова и Натальи Андреевой], пошла на ремонт автомобилей, в том числе после ДТП, часть ушла Василию Воробьеву в оплату аренды автомобилей, работающих в ООО „В2В“. <…> В декабре произошел конфликт с Воробьевым, после которого произошел раздел имущества, после чего они не смогли платить по договору займа и по остальным договорам. Кроме того, он продал квартиру и деньгами, полученными от продажи, погасил аренду по лизингу».

Судя по социальным сетям супруги Артема, семья продолжает вести достаточно обеспеченную (особенно по сравнению с Алексеем и Натальей) жизнь: отдыхает на Алтае и живет в красивом доме. Впрочем, это может оказаться всего лишь красивой картинкой Источник: Vk.com

Иными словами, согласно показаниям братьев Землянкиных, они честно вели дела со всеми своими партнерами, пока Воробьев не забрал у них свои автомобили. После этого выручка таксопарка резко упала и все попытки хоть как-то спасти дело всё глубже толкали Артема, а вслед за ним и его брата Максима, бывшего поручителем, в финансовую яму.

За братьев Землянкиных вступился новый владелец «В2В такси» Дмитрий Попов. По словам предпринимателя, его давний знакомый Артем Землянкин — хороший человек, но крайне плохой бизнесмен, который не сумел вовремя распознать ловушку, которую приготовил ему московский партнер, а люди, называющие себя потерпевшими, пострадали из-за собственной жадности.

«Они [пострадавшие] врут: все получали с Артема деньги, наживались на нем, [занимая ему деньги под проценты], — заявил Дмитрий Попов. — Артем работал в ущерб себе и всё потерял, до конца, и сейчас работает таксистом. Мошенники таксистами не работают».

По мнению Дмитрия Попова, конец бизнесу Артема Землянкина положили деловые отношения с Василием Воробьевым.

«Несколько лет назад он ввел ребят, [Артема и Максима Землянкиных], в заблуждение: мол, ребята, давайте вместе работать, выкатаем эти машины и поделим их пополам. Делать этого он изначально не собирался, все деньги, которые взял Артем, он передал Василию, [и на развитие компании и погашение долгов ничего не осталось]. <…> Сейчас мы с ним пытаемся судиться от лица компании. <…> Василий заключил незаконные договоры с [Артемом] Землянкиным: они должны были машины разделить, а Василий забрал их все. <…> Постоянно говорил: ищите деньги, или я заберу у вас машины», — рассказал Дмитрий Попов.

По словам предпринимателя, он и сам кредитор братьев (ему Артем задолжал почти 30 миллионов рублей), но вошел в их положение и таксопарк забрал не только в уплату долга, но и для того чтобы вытянуть компанию из финансового болота. По словам Дмитрия Попова, сегодня таксопарк существует и работает только благодаря ему.

«Они на самом деле доверчивые ребята, как-то верили на слово людям. Люди получали с них большие проценты, улыбались, — подытожил он. — Но схема, которую построил Артем, нерабочая. Она в любом случае бы схлопнулась в какой-то момент: это пирамида, которую Василий создал их, [Артема и Максима], руками. <…> Они и мне должны. Мы все вложились в это „МММ“».

Долги

Попытки братьев вылезти из финансовой ямы были довольно однотипными и, по мнению Дмитрия Попова, являлись классической финансовой пирамидой: согласно постановлению об отказе в возбуждении уголовного дела, 5 миллионов рублей Артем Землянкин занял в 2023 году у риелтора Максима Глякина (именно он позже познакомил братьев с Андреевой и Жуковым), а в 2024-м — 10 у Дмитрия Попова, которому он впоследствии отдал свою фирму.

И это были не единственные кредиторы, у которых братья заняли крупные суммы приблизительно в одно и то же время. В 2023 году калининградский предприниматель Александр Зеляков заключил договор с братьями на 3 автомобиля. Вместо того, рассказал Александр, чтобы сделать на них нотариальное обременение, один из автомобилей тут же заложили стороннему человеку.

«Потом от сотрудника ОБЭП я услышал, что он вообще все эти автомобили продал», — добавил Александр Зеляков.

Собственных автомобилей у братьев практически не было: они арендовали их у более крупных бизнесменов вроде Василия Воробьева, а затем предоставляли их таксистам Источник: Екатерина Калиневич / NGS.RU

Александр вложил в таксопарк 6,5 миллиона рублей и на этом решил выйти из бизнеса, хотя, по его словам, получил «заманчивое» предложение взять фиктивную ипотеку и деньги от банка вложить в бизнес Землянкиных (судя по срокам, речь шла как раз о коттедже Алексея и Натальи). У предпринимателя в итоге сложилось впечатление, что, занимая деньги у всех вокруг, братья изначально не собирались их отдавать.

Он написал заявление в полицию, но и его постигла та же судьба, что и заявления Алексея и Натальи.

Основной кредитор

«Злой гений» братьев — предприниматель Василий Воробьев подтвердил, что у него с Землянкиными произошел деловой конфликт. Но, по словам москвича, причиной его стали методы ведения бизнеса, которых придерживались братья.

Как следует из постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, с двумя компаниями, упоминавшейся выше «В2В такси» и принадлежащим Максиму Землянкину ООО «ТК Кабриолет», москвич заключил 95 договоров аренды на 367 автомобилей, и поначалу все трое работали без ссор и судов.

«Ребята занимались такси, я с 2022 года давал им автомобили в аренду. Был их основным кредитором, они на мне выросли. <…> Когда только по аренде накопилось [долгов] на 100 миллионов, я дошел до точки кипения. Приехал в Новосибирск и начал изымать парк. И вот тут повсплывали такие интересные факты, как сдача моих автомобилей в залог третьим лицам для получения денежных средств. Мне пришлось ездить к незнакомым людям и забирать у них машины», — рассказал Василий Воробьев.

По данным сервиса Rusprofile, ООО «ТК Кабриолет» было зарегистрировано в 2012 году, основной вид деятельности компании — деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта. Единственным владельцем и директором является Максим Землянкин. По состоянию на конец 2023 года (за 2024-й отчетности нет) компания заработала 12 миллионов рублей и получила чистую прибыль 1,4 миллиона. Согласно картотеке арбитражного суда, компания проходила и проходит ответчиком по 13 делам, недавно арбитражный суд удовлетворил иск Василия Воробьева и запретил новосибирскому предпринимателю регистрационные действия по нескольким автомобилям, чтобы обеспечить иск.

Общая сумма, которую задолжали «В2В такси» и ТК «Кабриолет» компании Воробьеву, по словам московского бизнесмена, в итоге составила четверть миллиарда рублей. Часть судебных разбирательств в арбитражном суде Новосибирской области уже завершилась, как следует из опубликованной карточки дела, в пользу Воробьева. В ближайшее время он намерен обратиться в суд, чтобы обанкротить ТК «Кабриолет». Параллельно вот уже почти два года бизнесмен пытается добиться возбуждения уголовного дела.

«Только мне они должны 250 миллионов. <…> Эти два товарища увели у меня 5 автомобилей и по каким-то поддельным документам их продали. <…> Мне отказывают в возбуждении уголовного дела по месту совершения [преступления], потому что машины оказались в разных местах: какая-то в Ханты-Мансийске, какая-то в Иркутске и так далее», — рассказал Василий Воробьев.

По словам предпринимателя, долгами его ущерб не ограничился: автомобили, которые он и сам брал в лизинг, были в крайне плохом состоянии и только с одной из лизинговых компаний у Воробьева идет судебный спор на 320 миллионов.

В отличие от Натальи, Алексея и Александра, Василий уверен, что изначально «кидать» его новосибирские партнеры не планировали и, по его мнению, в какой-то момент братья не справились с возросшими масштабами своего бизнеса. Но, вместо того чтобы вовремя обанкротиться и понемногу разбираться с долгами, решили перекрыть и без того большие задолженности новыми займами.

«После того как я съездил в Новосибирск, я, наверно, больше уже ничему не удивлюсь в жизни. Столько фееричных нарушений закона и попыток мошенничества, причем очень глупых, без особой фантазии, я никогда не видел. <…> Насколько я знаю, они должны и физическим лицам порядка 100 миллионов, люди квартиры продавали. <…> Они подтягивали всех друзей, знакомых, кинули, кажется, на 15 миллионов даже своего троюродного брата в Красноярске», — рассказал Василий Воробьев.

Предоставить постановления об отказе в возбуждении уголовного дела Василий Воробьев не смог, сославшись на то, что все документы по делу как раз изучают полицейские.

Где деньги, Зин?

Платить братьям Землянкиным как будто бы действительно нечем: принадлежащая Максиму ТК «Кабриолет» проиграла суды и вот-вот окажется в состоянии банкротства, «В2В такси» Артема больше ему не принадлежит и отдана одному из кредиторов — Дмитрию Попову. Со стороны эта история действительно выглядит так, будто братья не справились с ведением бизнес и деньги буквально растворились в воздухе, точнее, ушли на погашение более ранних долгов и ремонт авто.

Впрочем, семейный бизнес братьев выглядит так запутанно, что часть миллионов, вложенных в него, вполне могла и осесть на банковских счетах, на первый взгляд, не связанных с таксопарками. Только при беглом изучении открытых источников журналисту удалось найти 6 компаний, которые могли быть частью одного бизнеса. Они принадлежат самим Артему и Максиму Землянкиным, жене Артема Татьяне и еще одной Татьяне — не то жене Максима, не то сестре предпринимателей.

Мультивселенная таксопарков Узнать Помимо ООО «В2В такси» и ООО «ТК Кабриолет», о которых уже было рассказано выше, в бизнес братьев могут входить (или могли входить) следующие компании (информация представлена по данным сервиса Rusprofile): ООО «Новосибирский диспетчерский пункт». Компания зарегистрирована в 2004 году, основной вид деятельности — предоставление вспомогательных услуг для бизнеса, в списке дополнительных — деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем. Единственный владелец и руководитель — Артем Землянкин. В 2024 году выручка ООО «НДП» составила 72 тысячи, чистый убыток — 539 тысяч рублей. По состоянию на 10 мая 2025 года налоговая задолженность компании составляет 1,43 миллиона рублей. ООО «ТК-42» принадлежала Артему Землянкину, управлялась им же и была ликвидирована в сентябре 2024 года, как компания, сведения о которой были недостоверны. Основным видом деятельности была «торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами», но также компания могла торговать и легковыми авто и небольшими грузовиками. Последние годы она показывала нулевые финансовые результаты либо не подавала отчетность. ООО «Авто-42». Единственным владельцем и руководителем компании является Татьяна Землянкина, по данным источника НГС, это жена Артема Землянкина. Основной вид деятельности компании — аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств. По состоянию на конец 2023 года (отчетности за 2024 год нет) компания заработала 3,9 миллиона рублей и получила 2,5 миллиона рублей чистой прибыли. За историю работы с 2013 года компания проходила в качестве ответчика по 22 арбитражным делам, но активно на нее начали подавать в суд в 2021-м. В настоящий момент рассматривается дело о банкротстве компании. ООО «Созвездие скорпиона» было ликвидировано в мае 2025 года. Ее единственным владельцем и учредителем также была Татьяна Землянкина. Основным видом деятельности компании была указана деятельность информационных агентств, но были и дополнительные — деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта и деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам. Последние годы компания показывала нулевые финансовые результаты. ООО «Вэлком». Владельцем и директором также является женщина по имени Татьяна Землянкина, имеющая другое отчество. Сестра это братьев Землянкиных или жена Максима, выяснить не удалось. Основной вид деятельности компании — деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта. По состоянию на конец 2023 года (более свежей информации о компании нет, несмотря на то что она активно работает), ее выручка составила 13 миллионов рублей, а чистая прибыль — 750 тысяч рублей. ООО «Транслогистик», рассказать о котором стоит чуть ниже и несколько подробнее.

Особняком стоит ООО «Транслогистик», работающее в сфере легкового такси и аренды автомобилей с водителем. Его владельцем и руководителем является Дмитрий Попов — один из кредиторов Артема Землянкина и новый владелец ООО «В2В такси». Компания была зарегистрирована 23 января 2025 года, спустя ровно неделю после того, как новым владельцем таксопарка «В2В» стал Дмитрий Попов.

НГС направил в полицию запрос, чтобы узнать, не изменилось ли с 25 сентября 2025 года (именно так датирован последний отказ в возбуждении уголовного дела) мнение следователей о том, афера описана выше или всё-таки особенно неудачный бизнес-кейс.

Но самым сложным для потерявших деньги людей является другой вопрос: вернут ли им деньги, даже если они добьются возбуждения дела и выиграют суды.