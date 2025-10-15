«Ансамбль ласки и пляски»: кто стоял за самым громким секс-скандалом СССР

Пока в остальном СССР секса не было, в самом центре Москвы обнаружили полноценный притон для высокопоставленных деятелей искусств Источник: Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный центральный музей современной истории России» / Goskatalog.ru, Евгения Бикунова / Городские медиа

В 50-е годы в СССР разразился немыслимый скандал, в центре которого оказалась группа высокопоставленных чиновников. Злоупотребляя своим статусом, они совращали студенток творческих вузов и начинающих актрис. Правда, есть и другая версия. Она говорит, что всё это дело, известное как «дело гладиаторов», — мыльный пузырь, раздутый ради того, чтобы убрать с пути неугодных.

«Разврат, пьянка, совращение девушек»

Всё началось с анонимки, которая оказалась на столе главы СССР Никиты Хрущева. В ней разгневанная мать одной девушки рассказывала, как ее дочь попала в липкие лапы влиятельных партийных и культурных деятелей. По словам женщины, подруга ее дочери познакомила невинную 18-летнюю девушку с 60-летним мужчиной, который представился ей писателем Константином Кривошеиным.

Константин Кривошеин считается советским драматургом, сатириком и поэтом. Его пьесы ставили в провинциальных театрах, позже дошли и до крупных площадок. Например, один из его спектаклей ставил Георгий Товстоногов в Ленинградском театре комедии. Больше всего Кривошеин известен по своим криминальным делам. Его обвиняли в сводничестве и содержании подпольного публичного дома, также он дважды получал срок за спекуляцию и подпольную торговлю антикварной живописью.

Женщина рассказала, что первые встречи ее дочери с Кривошеиным происходили в кино и ресторанах, а потом он уговорил ее поехать к нему — «читать пьесу». Наивная девушка согласилась.

«Заметив, что дочь забросила учебу и пропадает неизвестно где, я стала ее допрашивать и узнала всё. Я немедленно поехала к нему, пробыла в его шикарной квартире около получаса и всё поняла, — писала мать. — Слушая его циничные рассуждения, я пришла в ужас. И всё это происходит у нас в столице! Совсем он не писатель. Есть у него, кажется, две или три инсценировки, которые нигде не ставят».

Кривошеин и его единомышленники специализировались на совсем молодых артистках: их было так легко обмануть Источник: фотохроника ТАСС

Женщину также возмутил уровень жизни Кривошеина: жил пожилой прелюбодей явно лучше большинства — непорядок!

«Денег у него много, живет он богато. Кроме квартиры, есть дача под Москвой. Очевидно, главным источником существования служит квартира», — не успокаивалась женщина.

Прошлась она и по гостям Кривошеина, которых перечислила со слов дочери. Среди них оказались министр культуры Георгий Александров (позже шутили, что философ Александров на практике доказал неразрывную связь формы и содержания: если ему нравились формы, он брал их на содержание), будущая народная артистка РСФСР Алла Ларионова , литературовед и партийный деятель Александр Еголин , доктор филологических наук Сергей Петров и многие другие. То есть с одной стороны оказались пожилые мыслители, с другой — совсем молоденькие актрисы. Все они собирались в том самом «философском ковчеге».

«В квартире — настоящий притон. Разврат, пьянка, совращение девушек», — описывала происходящее там разозленная мать.

«Я ничего, я только гладил»

Хрущев пришел в ярость и немедленно отреагировал на анонимку. По его указанию «на ковер» вызвали всех высокопоставленных персон, на которых указала женщина в своем письме.

«Расследованием по письму в ЦК одной из оскорбленных матерей было установлено, что некий окололитературный и околотеатральный деятель организовал у себя на роскошной квартире великосветский дом терпимости. Он подбирал для него молодых привлекательных киноактрис, балерин, студенток и даже школьниц-старшеклассниц», — писал в мемуарах тогдашний главред газеты «Правда» и член комиссии по идеологии Дмитрий Шепилов.

Еголина сложно назвать привлекательным мужчиной, однако ему удавалось собрать вокруг себя молоденьких девушек Источник: Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный музей истории российской литературы имени В. И. Даля» / Goskatalog.ru

На заседании бюро Московского горкома, где Хрущев распекал причастных к подпольному борделю, произошел инцидент, вписавший в историю этот секс-скандал под названием «дело гладиаторов». Никита Сергеевич, допрашивая фигурантов, обратился к пожилому министру культуры СССР Александру Еголину, и с укором спросил его: «Ну Александров — мужчина молодой, я понимаю. А ты-то в твои-то годы зачем в это болото полез?»

Пытаясь оправдаться, Еголин в ответ пробормотал: «Так я ничего, я только гладил…» Эта неуклюжая реплика мгновенно разлетелась по партийным коридорам, и к фигурантам секс-скандала приклеился ярлык «гладиаторов».

«Ансамбль ласки и пляски»

Расследование, инициированное ЦК КПСС, поставило партийное руководство в тупик. С одной стороны, нельзя было игнорировать столь вопиющий пример разложения элиты. С другой — публичный процесс бросал бы тень на весь партийный аппарат, ведь в «деле гладиаторов» стали вскрываться новые подробности.

Так, помимо квартиры в центре Москвы, еще одной площадкой для «встреч» стала дача Константина Кривошеина в подмосковной Валентиновке, которую в узких кругах иронично называли «философским ансамблем ласки и пляски имени Александрова». Это место превратилось в настоящий бордель для партийной и творческой элиты.

На фото 1948 года — типовой сборный деревянный щитовой дом в поселке Валентиновка. В одном из таких и происходили тайные встречи деятелей культуры с девушками Источник: Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный научно-исследовательский музей архитектуры имени А. В. Щусева» / Goskatalog.ru

Для обслуживания этого «ансамбля» существовала своя кадровая база: основным контингентом были студентки престижных творческих вузов — Литературного института и Щукинского училища, а также молодые актрисы, мечтавшие о ролях. У посетителей заведения даже сформировался собственный жаргон для конспирации. Так, в их кругу девушка именовалась «диссертацией», а процесс ее совращения — «защитой диссертации».

Министр культуры Георгий Александров был одной из центральных фигур этих собраний и появлялся на даче в сопровождении восходящей кинозвезды Аллы Ларионовой. Ходили слухи, что его любимой забавой было купание актрисы в шампанском. Правда, сама Ларионова отрицала связь с Александровым.

«Меня записали, мягко говоря, в воздыхательницы министра культуры Александрова. Заговорили, что это он пробил мне роль в нашумевшем фильме „Анна на шее“ (0+). Потом Александрова сняли „за аморальный образ жизни“. Говорили, что у него был гарем из артисток. К этому гарему приписали и меня. И запретили сниматься в кино», — объясняла актриса.

Актриса Алла Ларионова уверяла, что ее понапрасну приписали к фигурантам «дела гладиаторов» Источник: кадр из фильма «Анна на шее» (0+), реж. Исидор Анненский, Московская киностудия художественных фильмов им. М. Горького, 1954 год

Также существовало третье место для тайных встреч — в Подмосковье. О том, что творилось в санатории «Узкое», рассказывал известный детский поэт Корней Чуковский.

«Говорят, что Сергей Петров поставлял Александрову девочек-студенток и они распутничали вкупе и влюбе. Подумаешь, какая новость! Я этого Александрова наблюдал в „Узком“. Каждый вечер он был пьян, пробирался в номер к NN и (как говорила прислуга) выходил оттуда на заре», — писал тот в мемуарах.

«Предлагаю вам сдать дела»

После разбирательства фигуранты «дела гладиаторов» лишились своих постов. Георгия Александрова отстранили от должности министра культуры СССР, лишили мандата депутата Верховного Совета и выслали из Москвы в Минск, где он занял скромную должность заведующего сектором в Институте философии и права Академии наук БССР.

Александров лишился должности с формулировкой «как необеспечивший руководство Министерством культуры» Источник: Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный центральный музей современной истории России» / Goskatalog.ru

Александр Еголин перебрался в Ленинград. После перенесенного позора его здоровье серьезно пошатнулось, и спустя несколько лет он скончался.

А хозяин скандального борделя Константин Кривошеин получил реальный срок. Правда, не за сводничество, а за нелегальную торговлю антиквариатом, которая, по версии следствия, и была его основным источником дохода для финансирования разгульного образа жизни.