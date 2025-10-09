«Убил из-за 500 рублей»: маньяка, который охотился на мужчин, поймали благодаря видеодневнику

Кудла начал убивать в 2007 году Источник: Городские медиа

Имя Андрея Кудлы прогремело на всю страну в 2010 году, когда его задержали за серию убийств. Маньяк из Омска охотился на других мужчин из самодельного оружия. О преступлениях, а также о причинах убийств, Кудла рассказывал в своем видеодневнике.

Почему он нападал именно на мужчин и как его поймали — смотрите подробности в коротком видео чуть выше.

Первое убийство Кудла совершил в 2007 году. Вечером 3 февраля на первом этаже в подъезде одной из многоэтажек Омска в тяжелом состоянии нашли 32-летнего мужчину. У него было огнестрельное ранение головы и травма глаза. Позже скончался в больнице. История повторилась через несколько дней.

Маньяка поймали только спустя несколько лет, когда он шел на работу на местный завод. Во время ареста Кудла всё отрицал. На суде он кричал матери, что ни в чем невиновен. Но факты говорили об обратном.

При обыске у него дома обнаружили журнал «Оружейный двор», учебное пособие «Психология криминального поведения», напильник, различные металлические изделия и самое главное — системный блок с жестким диском. За несколько дней до ареста, будто предчувствуя задержание, Кудла удалил с него все файлы.

Однако экспертам Следственного комитета удалось всё восстановить. Оказалось, что маньяк вел видеодневник, где рассказывал о нелегких буднях, объяснял, что готов убивать, но боялся уголовного наказания. Например, показывая крупным планом тарелку с ужином, он говорил на камеру: «Вот, смотрите, это обычный завтрак серийного убийцы». Или, садясь в позу лотоса и держа в руке самодельный пистолет, произносил: «Рожденный убивать должен убивать».