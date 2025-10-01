«Как земля носила этого изверга?». В Барнауле «политеховского маньяка» приговорили к 25 годам — на его счету 11 жертв

«Политеховский маньяк» и родственники убитых им девушек в отражении его клетки Источник: прокуратура Алтайского края

1 октября в Барнауле «политеховского маньяка» Виталия Манишина приговорили к 25 годам лишения свободы за убийство 11 девушек и женщин. NGS22.RU рассказывает, как прошел громкий судебный процесс и что о нем думают родственники жертв, которые более 20 лет ждали справедливости.

Расследование длиной в два десятка лет

В Железнодорожном суде было непривычно многолюдно. Пресса начала подходить еще за час до начала заседания. Позже около зала суда собрались студенты юрфака.

— Процесс открытый, поэтому и пришли. Мы же юристы. До этого тоже следили за делом, — рассказали студентки.

Некоторые жертвы Виталия Манишина были примерно такого же возраста, когда он заманивал их в свою машину, а потом расправлялся на пустырях. В 2000-годы Барнаул содрогнулся от серии убийств совсем юных девушек, вчерашних выпускниц школ. В пригороде нашли тела нескольких абитуриенток местного политеха.

Маняька приговорили к 25 годам лишения свободы Источник: Городские порталы

Первое убийство маньяк совершил еще в 1989 году. Его жертвой стала 17-летняя выпускница, которая отказала ему в близости. Он расправился с ней, а тело спрятал в лесополосе. Труп довольно быстро обнаружили, но подозреваемых у следствия не было. Манишин, кстати, проходил по делу, но только свидетелем. Следующей жертвой серийного убийцы стала 21-летняя Чодураа Ооржак — в летом 1999 года она пропала по пути из общежития. В том же году Манишин расправился с 27-летней Светланой Филипченко, которая приехала в Барнаул в поисках работы, и 25-летней Натальей Бердышевой, которая планировала устроиться в кооперативный техникум. В 2000 году от рук маньяка погибли две 16-летних школьницы, четыре 17-летних и 53-летняя Валентина Михайлюкова. Все они пропадали без вести, когда шли по делам, связанным с учебой: одни приехали подавать документы, вторые шли узнавать результаты экзаменов, а третьи хотели перевестись на бюджет. Валентина же приехала к дочери, которая поступала в аграрный университет.

Правоохранители начали свое расследование, однако Манишин в поле зрения силовиков не попадал. У следователей был другой подозреваемый — Александр Анисимов, который вскоре покончил жизнь самоубийством. После этого долгое время никаких подвижек в деле не было, однако весной 2023-го года по подозрению в серии убийств задержали Виталия Манишина.

Суд перенесли в Барнаул, поскольку калманский суд закрыли на ремонт Источник: Ирина Господаренко / NGS22.RU

Все это время он жил в селе Шадрино Калманского района. Держал большое хозяйство и продвигался как политик: сначала он был депутатом, потом главой Шадринского сельсовета, а потом и вовсе получил должность заместителя главы Калманского района. Незадолго до своего задержания «политеховский маньяк» даже собирался баллотироваться на должность главы, однако не сложилось.

Свою вину «политеховский маньяк» признал. Он подробно описал места убийств и захоронений. В своем последнем слове, как рассказали сотрудники следкома, он попросил прощения.

— Места показал с точность до метра. На последнем слове попросил прощения. Раскаивался. У него даже нашли книжку, в которой был заговор на стирание памяти, — рассказал замруководителя отдела криминалистики следственного управления СУ СК РФ СКР по Алтайскому краю Роман Шаповал.

Очередь из желающих попасть на приговор Источник: Ирина Господаренко / NGS22.RU

По его словам, на след маньяка получилось выйти благодаря оперативно-розыскной деятельности и аналитической работе.

— Неоднократно возобновляли следствие, рассматривали разные версии, были разные подозреваемые, в том числе и после 2007 года. Все понимали, что пять эпизодов — это не вся серия, — добавил следователь.

После задержания, как рассказал Шаповал, Манишин частично признал свою вину. По эпизоду 1998 года — убийстве в его родном селе Зеленая Дубрава — он практически сразу дал признательные показания, по остальным — в ходе расследования. В суде он также признал свою вину.

Роман Шаповал Источник: СУ СК по Алтайскому краю

При этом сотрудник краевого следкома опроверг информацию о том, что в 2023 году Виталий Манишин якобы сдавал кровь, благодаря чему удалось выйти на его биологические следы.

— Может, он и сдавал кровь, но к раскрытию преступления отношения это не имеет, — подчеркнул Роман Шаповал перед началом судебного заседания.

25 лет за 11 жертв

Оглашение приговора было назначено на 16 часов. Сначала в зал зашли прокуроры, потом потерпевшие, их оказалось всего пять-шесть человек. После этого в помещение пустили журналистов.

Весь процесс не продлился и часа Источник: Ирина Господаренко / NGS22.RU

Приговор по одному из самых резонансных дел последних лет решили провести в небольшом зале, который едва вместил в себя всех сотрудников СМИ.

Сам Манишин при виде толпы журналистов будто испугался — он пересел в дальнюю часть клетки и опустил голову, скрывая лицо от многочисленных камер и фотоаппаратов. В противоположной стороне от него расположили потерпевших — родителей и близких жестоко убитых девушек.

Родственников самого маньяка на заседании не было — они не приехали, побоявшись за свою безопасность.

Маньяк прятал свое лицо от прессы Источник: Ирина Господаренко / NGS22.RU

Во время заседания преступник, на счету которого 11 жертв, выглядел довольно подавленным. В целом вид у одного из самых загадочных российских серийных убийц самый обычный: худощавый немолодой мужчина в черном спортивном костюме. Гуляя, по улице на таком точно не остановишь свой взгляд.

Вскоре судья же начала зачитывать приговор: Виталию Манишину назначили наказание в виде к 25 лет лишения свободы, первые семь из которых он проведет в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима.

Весь судебный процесс Манишин сидел с опущенной головой Источник: прокуратура Алтайского края

Помимо этого, его обязали выплатить семьям пострадавших в общей сложности около 7 млн рублей.

Никакой реакции на такое завершение долгого судебного процесса «политеховский маньяк» не показал, отметив только, что приговор, который еще может быть обжалован в течение 14-15 дней, ему понятен. Никаких вопросов он не задавал.

На вопрос, понятен ли ему приговор, Манишин только кивнул Источник: Ирина Господаренко / NGS22.RU

После этого Манишина вывели из зала и отвезли в СИЗО, где он пробудет до вступления приговора в силу.

«По закону, но не по справедливости»

Общаться со СМИ близкие погибших отказались. Отец одной из жертв, Ксении Киргизовой лишь отметил, что приговором он остался доволен.

— Я доволен, что все по закону. По закону, но не по справедливости, — заявил он.

Осталась недовольна приговором сестра другой погибшей от рук маньяка девушки — Чодураа Ооржак, которая на приговор приехала из Тувы.

— Я просила пожизненное заключение. Просила объяснить, почему так произошло, — рассказала она NGS22.RU.

Родственники погибших более 20 лет назад девушек Источник: Ирина Господаренко / NGS22.RU

Женщина, на лице которой застыла печаль, рассказала, что семья до последнего верила, что Чодураа жива.

— Думали, что кто-то украл, что она живая. Она у нас младшенькая была. Брат, мама очень переживали. Мама не дожила, умерла раньше, как все стало известно. Ну хоть я ее похоронила, она домой вернулась, — поделилась она.

Самого Манишина сегодня на суде женщина увидела в первый раз и, по ее мнению, никакого раскаяния в его глазах не заметила.

— Ни капли раскаяния. Столько лет жил человек. Как земля носила этого изверга? — посетовала потерпевшая.

Почему не пожизненное?

Желанное для семей убитых девушек пожизненное заключение Виталий Манишин не получил из-за истечения сроков давности.

— Потерпевшие требовали пожизненного лишения свободы, руководствуясь не юридическими или правовыми нормами, а потерей близких, молодых девочек, по сути детей, семь из убитых были несовершеннолетними. Но при истечении сроков давности пожизненное лишение свободы не назначается, — заявила старший прокурор отдела государственных обвинителей и прокуратуры Алтайского края Марина Тилилицина.

Представительница прокуратуры объяснила, почему маньяк не получил пожизненное Источник: Ирина Господаренко / NGS22.RU

Где Виталий Манишин будет отбывать свое наказание — пока неизвестно. Скорее всего, за пределами Алтайского края.

— Это будет решение ФСИН. Сейчас, скорее всего, защита будет обжаловать приговор, — добавила представительница алтайской прокуратуры.

Заключить же контракт с Минобороны РФ и отправиться на СВО маньяку вряд ли позволит тяжесть совершенных им преступлений.