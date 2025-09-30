НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Криминал «Не выстрелил — хоронила бы двоих сыновей». Буйный уралец ворвался в квартиру и получил пулю — видео

«Не выстрелил — хоронила бы двоих сыновей». Буйный уралец ворвался в квартиру и получил пулю — видео

Подробности криминальной истории

298

У Ивана теперь инвалидность, он потерял глаз

Источник:

Владислав Шитюк / E1.RU

Многодетный отец из Свердловской области Дмитрий Драчев дал жесткий отпор сыну местной коммерсантки Ивану: выстрелил несколько раз из травматического пистолета, когда тот ворвался в чужую квартиру и начал скандалить.

У Ивана теперь инвалидность, он потерял глаз, а Дмитрия обвинили по жесткой статье: покушение на убийство. Ему грозит до 11 лет колонии.

Дмитрий и его родные с обвинением по такой статье не согласны. Объясняют, что никакого умысла на убийство не было: Дмитрий защищался. Он пришел вместе с братом на проводины друга-призывника. Были родители, родные, товарищи. Дверь в квартиру была не заперта.

Сына местной коммерсантки Ивана Попова в гости никто не звал. По словам гостей и хозяев, он ворвался с обрезом под курткой, брызнул из газового баллончика в Дмитрия, ударил по лицу. Тогда Дмитрий и выстрелил в сторону Попова, ничего не видя, из-за слезоточивого газа.

— Если бы не выстрелил, выстрелили бы в них из обреза, я бы двоих сыновей хоронила, — говорит мать Дмитрия, Татьяна Драчева.

Сам пострадавший утверждает, что у них был затяжной конфликт с обвиняемым Драчевым, в гости он пришел с миром, а получил пулю. И еще, якобы, когда-то Дмитрий отобрал у него бизнес — какое-то кафе. Дмитрий от такой версии в шоке, никаких кафе у него никогда не было, он лесоруб.

Местные жители также рассказывают, что эта семья коммерсантов, мать Елена Емелина и сын Иван, несколько лет изводили все село: били людей, портили имущество. По официальным данным полиции, и сын, и мать не раз привлекались и к уголовной, и к административной ответственности, в том числе за нападение на сотрудника полиции. Им назначали штрафы и условные сроки.

Сейчас над представителями этого семейства также идут очередные суды: сына судят за избиение охранника местного завода. А мать — за умышленное повреждение чужого имуществ, она, в гневе, несколько раз протаранила на своем авто, машину начальника заводской охраны.

Глава семейства Емелина разбивает машину начальника заводской охраны

Источник:

читатель E1.RU

Дмитрий, который первым дал жесткий отпор этой семье, сейчас под домашним арестом.

Елена ПанкратьеваЕлена Панкратьева
Елена Панкратьева
Обозреватель E1.RU
