«Мою полы, чтобы прожить». Директор школы заставила учителей набрать огромных кредитов и отдать ей деньги

Елена Яковлева начинала карьеру учителем начальных классов, а потом стала директором школы Источник: Филипп Сапегин / E1.RU

Педагоги из поселка Аять в Свердловской области погрязли в долговой яме. У местных преподавателей целая куча кредитов, которые они оформили даже не для себя. Экс-директор школы вынудила свой коллектив взять огромные займы. Для каждого она придумывала свою вескую причину и слезно обещала вернуть всё до копейки.

Вот только в декабре прошлого года Елену Яковлеву попросили уйти с должности. Тогда она оставила школу и перестала переводить деньги коллегам. Теперь педагоги гасят кредиты, некоторым из-за этого пришлось искать подработку.

Наши коллеги из E1.RU рассказывают, как директриса убедила преподавателей влезть в долговую кабалу.

«По-всякому она нас обдуривала»

Директрису Елену Ивановну педагоги ценили и уважали, она проработала в школе не один десяток лет. Благодаря ей, вспоминают коллеги, в кабинетах появлялось новое оборудование и увеличилось количество медалистов.

Прежде она никогда не занимала денег, поэтому, когда в 2019 году впервые попросила учительницу взять для нее кредит, преподавательница поверила, что дело серьезное.

«Я была самой первой, кто взял кредит. Она меня уговорила. Тогда ей нужно было на свадьбу 300 000, второй раз ей надо было на ремонт в ванной — я 350 [тысяч] взяла. В общей сложности, я посчитала, для нее оформила шесть кредитов, на полтора миллиона! — говорит одна из учительниц. — То сын сбил женщину какую-то — его надо срочно выкупать, то машину надо покупать — по-всякому она нас обдуривала».

Тут Елена Ивановна просит деньги на операцию для внучки Источник: читатель E1.RU

Тогда учительница еще не знала, что кредиты для директрисы берет не только она. Начальница просила никому не рассказывать о ее проблемах, и коллеги дружно молчали. Так, сохраняя всё это в тайне, в финансовую кабалу влез почти весь педагогический состав.

Она как будто даром каким-то обладает — как гипноз. школьная учительница из поселка Аять

«Я сначала ничего плохого не думала. Ну беда у человека, надо помочь. А потом, когда она всех родственников стала хоронить друг за другом — кто у нее умер, кто при смерти, то внучка новорожденная у нее в реанимации, срочно нужно операцию делать, то у подруги дочь разбилась, — я уже стала что-то подозревать», — вспоминает одна из преподавательниц.

Географ взяла для начальницы кредит на 300 000 рублей, математик — на 400 000, преподаватель русского оформила займов на 800 000, а учитель начальных классов — на 1 000 000. С каждым разом директриса выманивала деньги всё изощреннее.

«Последний кредит — это мы ее „из тюрьмы выкупали“. Она написала СМС, что ей подбросили наркотики, приехали два здоровых лба и скрутили. Что она сидит в камере, ей нужны деньги. Я взяла кредит на 100 000, — рассказывает бывшая коллега Елены Ивановны. — Она такая актриса».

От новых кредитов учителей спасали отказы банка Источник: читатель E1.RU

Одна преподавательница влезла в долги за несколько месяцев до ухода на пенсию. Она даже не умела пользоваться банковским приложением — Елена Ивановна ее научила.

«Она просила, есть ли у меня сотовый телефон, а мне телефон вот только-только подарил сын. Я ей и сказала, что еще не разобралась в нем. Ну она взяла мой мобильный, что-то там хоп-хоп — и говорит: „Я взяла кредит, не переживайте, за полгода отдам“. А кредит этот на пять лет», — говорит пенсионерка.

Сначала директриса действительно переводила ей деньги на платежи, как и всем остальным, а потом перестала. Бывшей учительнице пришлось срочно искать подработку, чтобы выплачивать долг.

«Теперь я мою полы по вечерам, чтобы прожить. Ежемесячный платеж у меня 12 500, зарплата технички — 13 000. Получается, все деньги отдаю. Муж у меня не знает, что я взяла этот кредит», — делится пенсионерка.

Гнобила тех, кто не брал кредиты

Те, кто отказывал директрисе в кредите, попадали в черный список.

«Она должностное лицо, директор, начинала этим манипулировать. Могла посреди урока зайти и начать при детях отчитывать, находить какие-то поводы для этого, даже если их не было. Унижала, постоянно докапывалась, гнобила прилюдно. Девочки, которые не поддались ей, она ведь их грызла и грызла, — рассказывает один из педагогов. — Со стороны люди замечали и спрашивали, за что и почему она так стала относиться».

«Она ведь не только кредиты, но и просто деньги занимала. У кого — 5000, у кого — 8000. У нас ощущение, что она как раз занимала, чтобы перекрывать другие долги. И по поселку сколько денег собрала: то на ремонт крыши, то еще на что-то», — говорит другая коллега.

Одним из заемщиков стал дедушка ученика. Сергей Константинович говорит, что о кредите он узнал, когда вместо пенсии в 22 000 ему пришло только 4000. Так директриса преподала ему суровый урок финансовой грамотности.

«Я пришел в школу помочь турники установить, а куртку с телефоном оставил в школе. И она по телефону оформила на меня кредит. Я бестолковый, у меня в чехле лежала бумажка с паролями, внуки написали, — вспоминает пенсионер. — Оформила кредит на 500 000, мне до 2028 года его выплачивать».

Сергей Константинович написал заявление. Он продолжает гасить кредит. Елена Яковлева пообещала вернуть деньги, но пенсионер считает, что с ней должна разбираться полиция. К правоохранителям обратились и учителя поселковой школы.

Суд за растрату

После того как Елена Яковлева ушла с должности директора школы, она перестала общаться с бывшими коллегами. Ее телефон выключен, но она по-прежнему живет в поселке. Правда на улицу, говорят местные, почти не выходит.

«Мы ходили к ней, стучали, нам никто не открыл», — рассказывают учителя.

«Я как-то встретил ее в электричке, говорю: „Совесть у вас есть?“, а она улыбается: „Сергей, я буду вам выплачивать“. Ни стыда ни совести», — делится пенсионер Сергей Константинович.

Уже после увольнения вскрылось, что директриса провернула финансовую махинацию и со школьным бюджетом. Это произошло, когда педагог дополнительного образования ушел на больничный. Она написала в документах, что его обязанности временно исполнял другой учитель, и выписала ему зарплату за эти часы.

«Она сказала: „Мы тебя проведем [по документам], но ты не будешь работать, а деньги, которые мы тебе переведем, ты мне отдашь на нужды школы“. Тогда у меня уже был кредит оформлен для нее, и, когда я получила деньги, она сказала внести ими платеж», — рассказывает учительница, которая подменяла заболевшего педагога.

Елену Яковлеву признали виновной в растрате с использованием служебного положения. Она перевела педагогу деньги за 14 рабочих дней и получила за это два года условно.

«В результате умышленных преступных действий школе причинен материальный ущерб в сумме 11 299 рублей 30 копеек, из которых 10 000 рублей учитель оставила себе в счет погашения кредита, взятого ею для директора, а оставшуюся сумму перевела директору», — сообщили в Невьянском суде.

Куда делись деньги

Самое странное, говорят набравшие кредитов педагоги, что материальное положение Елены Ивановны не улучшилось от их займов. Учителя уже выяснили, что ее родственники не попадали в беду, а все трагичные истории она придумала. Даже дочку подруги, которая якобы разбилась в ДТП, учителя нашли в соцсетях. Она написала, что жива и здорова.

«Мы долго это всё обсуждали. Нам кажется, что она играла, может, в онлайн-казино, потому что она даже одежду себе в последнее время не покупала. Мы боялись приходить на работу в новом платье или блузке, она всё это подмечала: раз покупаем — значит, у нас деньги есть. Сразу начинала обрабатывать», — рассказывает один из педагогов.

Учителя переживают, что бывшему директору всё сойдет с рук. Они не знают, возбуждено ли после их заявлений уголовное дело. В полиции Невьянска редакции E1.RU сообщили, что материалы переданы в Следственный комитет, а в региональном СК отказались от комментариев.

По мнению екатеринбургского юриста Игоря Упорова, очевидно, что педагоги стали жертвами мошенничества.

«Когда человек вводит в обман, в заблуждение и заставляет людей брать кредиты, это голимое мошенничество. Мое мнение, что здесь как раз такая ситуация, — говорит юрист. — Если уголовное дело будет возбуждено, можно обратиться в суд с иском к ней, даже не платя госпошлину, и взыскать деньги, а еще и моральный вред».