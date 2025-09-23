Убивала старушек ради «гробовых». История серийной убийцы Ирины Гайдамачук

Источник: Городские медиа

Ирина Гайдамачук могла бы стать примерной женой и матерью, если бы не алкоголизм. Из-за него рухнул ее первый брак, а дочь отправилась в детдом. Женщина нашла нового спутника и переехала в другой город.

Но от себя не убежишь, и женщина снова принялась пить. Только вот денег на оплату вредной привычки у Ирины не было, а новый спутник отказался оплачивать пагубное пристрастие. Тогда Ирина стала подрабатывать маляром.

Крася потолок одной пожилой клиентке, Ирина подумала: «У всех стариков припрятаны деньги на похороны. Почему бы мне не забрать их, да и не жить припеваючи?» Пенсионерка, у которой работала Ирина, конечно, оказалась против. За что и поплатилась жизнью.

С тех пор Ирина стала появляться в домах Свердловской области с расспросами об одиноких старушках. Представляясь соцработником, она узнавала, где они живут и оставляла записки, чтобы те обязательно были дома в обозначенное время. Потом она забивала их молотком и забирала всё, что могла найти.