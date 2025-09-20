Брачные войны: на бизнесмена завели уголовное дело из-за развода с женой-адвокатом — что делят экс-супруги

За последние годы бывшие супруги подали другу к другу множество исков Источник: Юрий Орлов / NGS.RU

Новосибирские предприниматель и адвокат решили развестись после почти десяти лет брака. Процесс сильно затянулся, Денис и Валерия Бетины судятся уже больше трех лет. Расстаться окончательно паре мешает раздел имущества: мужчина полагает, что его хотят оставить с пустыми карманами. По его мнению, бывшая супруга пользуется своим статусом адвоката и имеет хорошие шансы на успех благодаря соответствующим связям. Как итог: десятки судебных заседаний, уголовные дела, экспертизы и споры. Как дела семейные вышли далеко за пределы Семейного Кодекса — в материале наших коллег из NGS.RU.

Развод

Денис и Валерия Бетины состояли в браке с сентября 2014 года. Денис Бетин — предприниматель. По данным Rusprofile, сегодня он владеет двумя новосибирскими компаниями.

ООО «Экспресс-Фуд» создана в 2013 году и занимается производством мясных снеков на собственном заводе. Выручка в прошлом году составила 54 миллиона рублей, чистая прибыль — чуть меньше полумиллиона.

ООО «Вкусно» создана годом позже и занимается торговлей этими мясными снеками. Согласно последнему отчету, оборот компании составил 2,4 миллиона рублей, чистая прибыль — чуть больше 100 тысяч. Компания поставляет закуски в торговые точки во многие регионы России.

Больше десяти лет компания Дениса Бетина производит и продает мясные снеки Источник: VseSneki / 2GIS

Валерия Бетина — действующий адвокат, состоит в коллегии адвокатов Ленинского района Новосибирска. Специализируется на уголовных делах и процессах по жилищным вопросам. Большинство заседаний с ее участием проходит в Ленинском районном суде Новосибирска.

Официально пара была в браке около восьми лет — Денис и Валерия развелись в конце 2022 года. У семьи в 2015 году родился ребенок. Бизнесмен, обратившийся в редакцию, утверждает, что еще до официального расторжения он перестал жить с супругой. По его словам, жена осталась в их общей квартире, а он съехал к матери за два года до развода. Денис Бетин уверяет, что именно он стал инициатором официального разрыва.

«Первый раз подал заявление весной 2022 года. В итоге она меня уговаривает, чтобы я заявление забрал. Второй раз я подал заявление в сентябре, а в ноябре нас уже развели. В декабре она подает на раздел имущества, при этом подает не на квартиру, а начинает делить мою фирму и машины», — говорит собеседник.

Из искового заявления о разделе совместно нажитого имущества следует, что бывшая супруга заявила права на половину одной из компаний предпринимателя. Долю в 50% оценили в 1,2 миллиона рублей.

Что говорит бывший муж

Спустя несколько месяцев требования изменились. В исковом заявлении Валерии Бетиной говорится, что за время совместной жизни супруги приобрели четыре земельных участка в Кудряшовском сельсовете, несколько автомобилей, в том числе спецтранспорт для предприятий, и компанию «Вкусно», которая занимается торговлей мясными закусками. После развода вышеуказанное имущество было переоформлено на разные компании, женщина потребовала признать эти сделки недействительными. Суд встал на ее сторону.

Сам Денис Бетин уверен, что действия его бывшей жены — это целенаправленная попытка отобрать у него бизнес и его личное имущество. Предприниматель утверждает, что бывшая супруга не имеет права на долю в бизнесе, так как он основал его до брака. По его словам, официально компания «Вкусно» появилась в 2015 году (через год после заключения брака), но фактически работала за несколько лет до этого.

«Маленький нюанс есть: до брака у меня была организация. Когда бизнес ведешь, появляются какие-то косяки в организации. Тогда вводится в фирму новый учредитель, на которого оформляли контору, а потом налоговая ее закрывает. Так у меня случилось с одной организацией. В 2015 году открыли новую компанию, все предыдущие контракты, все имущество автоматически перешло сюда», — утверждает он.

Автомобили, как большую часть имущества, бизнесмен оформил на свои компании Источник: Юрий Орлов / NGS.RU

По данным Rusprofile, так действительно произошло с компанией «Мяском», которую Денис Бетин учредил в 2011 году. Спустя два года директором стал сторонний человек, а еще через несколько лет недействующую компанию исключили из ЕГРЮЛ.

Претензии Дениса Бетина к разделу имущества касаются также автомобилей, которые были оформлены на юридические лица. Бизнесмен утверждает, что бывшая супруга якобы вывела из общего имущества машину Lexus RX за 7,4 миллиона (каждому из супругов принадлежит по 50% от стоимости) и продала ее. Он оценил ущерб в 3,5 миллиона и написал заявление на бывшую жену с требованием привлечь ее по уголовной статье о причинении имущественного ущерба (ч. 1 ст. 165 УК РФ). В возбуждении дела ему отказали.

Другой процесс, по поводу продажи автомобиля Toyota Highlander за 4 миллиона, Денис Бетин выиграл в гражданском суде. Машина была оформлена на компанию «Вкусно», а 1 января 2022 года бизнесмен заключил договор ее купли-продажи с женой. Валерия оформила автомобиль на себя, но, как оказалось, не заплатила по договору. После развода она машину продала, но суд обязал Валерию Бетину вернуть автомобиль, посчитав его совместно нажитым имуществом.

Из семейного в уголовное

Еще одна претензия Дениса Бетина касается трех земельных участков в Кудряшовском сельсовете. По словам предпринимателя, всё началось три года назад, когда он перевел со счета компании на свой личный почти 8 миллионов рублей. Именно на эти деньги он купил землю, на которой планировал обустроить собственные производственные площади.

Бизнесмен потратил лишь часть денег, а оставшиеся 5 миллионов, по его словам, положил в один из оружейных сейфов в их общей с Валерией квартире. Всего сейфов, по словам собеседника, было два: в одном лежал травматический пистолет, в другом он планировал держать ружье, но так и не купил его. Через два года Денис Бетин приехал в их общую квартиру, и денег в сейфе не оказалось.

Бизнесмен посчитал, что их присвоила бывшая супруга, поскольку в квартире она жила одна и якобы сменила замки, и написал на нее заявление о краже. Проверка заняла несколько месяцев, в результате в возбуждении уголовного дела Денису Бетину отказали.

Денис Бетин утверждает, что в сейфе были несколько миллионов рублей Источник: Юрий Орлов / NGS.RU

Зато возбудили уголовное дело в отношении его самого. 5 февраля 2025 года Следственный комитет завел дело по факту заведомо ложного доноса о тяжком преступлении (ч. 2 ст. 306 УК РФ). Если суд признает бизнесмена виновным, ему грозит наказание вплоть до 3 лет лишения свободы.

Денис Бетин заявил, что дело возбуждено по надуманным обстоятельствам. Мужчина настаивает, что из дома якобы пропал второй сейф. По его словам, он предоставил следствию доказательства наличия второго хранилища, но они не повлияли на расследование.

«Они построили всё обвинение вокруг меня на том, что сейф оружейный, поэтому я не могу хранить в нем деньги. Я написал обращение в Росгвардию и попросил выдать все акты, которые у них есть. Мне эти акты выдают, я их приношу в Следственный комитет, но мне говорят, что на дело это не влияет: мол, незначительная улика для следствия», — пожаловался он.

Расследование уголовного дела подходит к концу и скоро материалы передадут на рассмотрение в суд, уточнил Денис Бетин. Предприниматель в ходе разговора неоднократно недвусмысленно намекал, что суды и проверки по уголовным делам складываются не в его пользу из-за статуса его бывшей супруги, которая якобы имеет связи в правоохранительных органах.

Всё так однозначно?

Корреспондент НГС попытался получить комментарий второй стороны конфликта. Валерия Бетина согласилась на встречу в своем офисе, но сразу попросила отключить диктофон. Диалог по существу не состоялся, так как на протяжении всего разговора собеседница неоднократно заявляла, что не желает публично обсуждать эту тему. Она отметила, что на протяжении последних трех лет бывший супруг засыпает ее судебными исками и заявлениями в правоохранительные органы.

Когда статья готовилась к публикации, выяснилось, что дело о ложном доносе — не первое уголовное преследование Дениса Бетина. На сайте Ленинского районного суда есть карточка уголовного дела об умышленном причинении легкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 115 УК РФ). Из материалов следует, что за год до развода в конце 2021-го Денис Бетин дважды ударил Валерию по голове. В результате суд приговорил его к 250 часам общественных работ и обязал выплатить компенсацию в 50 тысяч рублей.

Адвокат не стала общаться с корреспондентом Источник: Юрий Орлов / NGS.RU