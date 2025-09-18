«Как в дурмане»: чета пенсионеров отдала мошенникам почти 10 миллионов — пара осталась без квартиры и денег на лечение рака

Мошенники смогли убедить пенсионеров отдать им все деньги Источник: Юрий Орлов / NGS.RU

Двое пожилых новосибирцев попались на удочку мошенников. На протяжении нескольких дней их «обрабатывали» мнимые сотрудники банка и спецслужб, введя их в подобие эмоционального транса. В результате пожилые люди потеряли всё, что копили большую часть своей жизни, а также единственное жилье и деньги, отложенные на лечение тяжелого заболевания. Мошенники заполучили миллионы рублей наличными. Наши коллеги из NGS.RU выслушали историю, которая в очередной раз демонстрирует, как важно предупреждать пенсионеров о разгуле телефонных аферистов.

Разработка и первые 3 миллиона

У пенсионеров Нины и Андрея Ивановых (имена героев публикации изменены по их просьбе. — Прим. ред.) в банке хранились деньги, накопленные за долгие годы. Когда очередной срок вкладов подошел к концу, супруги отправились в отделение, чтобы продлить их. 21 июля всё прошло успешно.

Ивановы не успели добраться до дома, как мужчине поступил звонок. Собеседница представилась бывшей коллегой Андрея Иванова, до пенсии он работал в Управлении Федерального казначейства по Новосибирской области.

Женщина начала рассказывать, что в ведомстве якобы произошла утечка данных. Говорить по пути домой мужчине было неудобно, но собеседница успела предупредить, что с ним свяжутся сотрудники ФСБ.

Схема началась с того, что человек представился давним знакомым семьи Источник: Юрий Орлов / NGS.RU

Так и произошло: звонок с московского номера поступил, как только пара переступила порог квартиры. Человек на другом конце провода представился сотрудником ФСБ, речь зашла о подозрительных переводах, которые якобы совершил Андрей Иванов. Пенсионер, по версии «следствия», отправил деньги в некую запрещенную организацию.

Дальше всё завертелось очень быстро: угроза возбуждения уголовного дела по тяжкой статье, запрет на звонки другим людям, в том числе сыну, и настоятельная рекомендация перевести сбережения на безопасный счет. Паре в тот день звонили до позднего вечера, всего около сорока пяти раз, вспоминает их сын Александр, живущий в Санкт-Петербурге.

«Они сказали, что деньги надо отправить на безопасный счет. Они даже так выкрутили, что якобы сотрудники банка, их персональный менеджер, находится в мошеннической схеме. А сотрудники ФСБ, мол, спасают деньги моих родителей», — говорит Александр.

Пенсионеры поверили в легенду и согласились перевести деньги на безопасный счет. На следующий день, 22 июля, Нина Иванова сняла со вклада 3 миллиона рублей. За деньгами приехал курьер, забрал наличные и скрылся.

Убеждение, 2,5 миллиона и квартира

Как водится, на первой добыче мошенники не остановились. Трех миллионов рублей им оказалось мало, поэтому деньги пенсионеров, по их словам, всё еще находились в опасности. Весь следующий день «силовики» продолжали обрабатывать пожилую пару. Нина Иванова сегодня признаётся, что она полностью доверяла собеседникам.

Ее «кураторами» стали якобы представители ФСБ и Банка России. Общение шло в Telegram. Окончательно женщина перестала контролировать ситуацию, когда узнала об обвинении, которое якобы могли предъявить ее мужу.

«Я впервые в жизни поняла, что такое чувство страха. Страх меня вообще уничтожал: я по ночам металась от окна к окну, не знала, что делать. Я спрашиваю, можно ли мне поговорить с сыном. Он отвечает: „Ни в коем случае. Вы что, хотите сына еще подставить?“ Говорит, что они целую группировку хотят прикрыть, поэтому ничего нельзя афишировать», — описывает свои чувства Нина Иванова.

Паре угрожали возбуждением уголовного дела Источник: Юрий Орлов / NGS.RU

В результате 24 июля курьер вновь прибыл к Ивановым — в этот раз он ушел с 2,5 миллиона рублей наличными. Это были последние сбережения пенсионеров. Но, получив деньги, мошенники не остановились. Пожилую пару убедили, что некие жулики успели оформить на них 5-миллионный кредит под залог квартиры. Вернуть заём нужно было срочно, иначе семья рисковала лишиться жилья. Александр вспоминает, что родители и раньше планировали продавать квартиру, покупателей искали последние пару лет.

«В планах у родителей была продажа квартиры, потому что года два или три планируем переезд. Но у мамы тут в прошлом году случился рак, она только в этом году закончила лечение, прошла курс химиотерапии», — говорит он.

Ивановы начали собирать деньги, чтобы хотя бы частично покрыть «кредит» под залог их квартиры. 200 тысяч рублей взяли из последних накоплений на лечение, еще 300 тысяч смогли занять у знакомых. Мошенникам было мало, поэтому они предложили пенсионерам продать квартиру и покрыть задолженность.

Придя в банк, Ивановы узнали, что стали жертвами мошенников Источник: Юрий Орлов / NGS.RU

Жилье в Первомайском районе Ивановы изначально собирались продавать почти за 6 миллионов рублей. Мошенники подыскали агентство недвижимости, которое скупает квартиры значительно дешевле рыночной стоимости. В итоге пара буквально подарила свое единственное жилье за 3,6 миллиона рублей. После вычета всех комиссий осталось 3,2 миллиона, которые по прежней схеме забрал курьер.

«На следующий день им сказали приехать в отделение банка на Немировича-Данченко. Пообещали, что банк якобы компенсирует им полтора миллиона рублей от продажи квартиры. Они приехали в банк, и там им уже сказали, что они стали жертвами мошенников», — говорит Александр.

Нина Иванова вспоминает, что осознание ситуации к ней пришло лишь в тот момент, когда мошенники «отпустили» их — все аккаунты и переписки в один миг исчезли. Пенсионерку охватила паника.

«Рано утром проснулась, надо ехать в банк в Кировском районе где-то. Я ему звоню через „Телеграм“, он не отвечает. „Центробанк“ тоже не отвечает. До этого они в любой момент могли подключиться и были на связи. Я заволновалась. Приехали в банк, никто меня не встречает, попросила руководителя. Рассказываю, что попала в мошенническую схему, описала ей что-то схематично, а она говорит: „Срочно в полицию!“» — говорит потерпевшая.

9 августа полиция возбудила уголовное дело по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Общий ущерб составил 9,4 миллиона рублей. Вернуть деньги будет очень сложно, но шанс отбить квартиру еще остается, поскольку суд наложил запрет на дальнейшую перепродажу жилья.

«Колоссальное давление»

Сын пенсионеров Александр узнал о том, что его родители стали жертвами мошенников, слишком поздно. На тот момент дело уже было сделано. В тот же день он вылетел из Санкт-Петербурга в Новосибирск. Воспроизводя хронологию событий, сегодня он понимает, что родственники несколько дней находились под тотальным контролем жуликов.

«Они были в каком-то абсолютном дурмане и напряжении: какие-то методики используются там, всё не просто так. У меня с мамой достаточно доверительные отношения, а здесь она вообще закрылась полностью», — вспоминает Александр.

Родители Александра переехали в Петербург, как и планировали, но теперь это вынужденная мера Источник: Юрий Орлов / NGS.RU

По его словам, на телефон матери установили приложение, которое отслеживало любую активность: от геопозиции до отправленных или принятых сообщений. Мошенники полностью оборвали ее связь с другими людьми.

«Мне она ничего не говорила. Ей звонили каждый день, она должна была отчитываться в 8 утра и в 10 вечера о звонках, о поступающих СМС, с кем контактировала, куда ходила. Была полностью подчинена воля, человек был полностью под контролем», — описывает состояние матери Александр.

Родители Александра остались без жилья и в результате переехали к нему в Санкт-Петербург, как и планировали. Вот только теперь они вынуждены жить с ним.

«Я считаю, что надо огласку такому делу дать, чтобы лишний раз дети своих родителей-стариков предупредили, держали руку на пульсе, еще раз проговорили, что бывают такие ситуации. Если бы у них никого не было, то они бы фактически сейчас остались бы на улице», — заключил собеседник.