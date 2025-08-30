«Не убивай». Диалог с убийцей второклассницы — о последних минутах жертвы

Резонансное дело об убийстве второклассницы из станицы Ольгинской, поразившее своей жестокостью, завершилось. 22 августа Ростовский областной суд приговорил 26-летнего Руслана Шингирея к пожизненному заключению в колонии особого режима. О том, что рассказал преступник перед приговором и после него, в репортаже 161.RU.
«Раскаиваюсь»
Просторный холл суда вовсе не заполнен журналистами — представителей СМИ можно пересчитать по пальцам. Огромный зал заседания пуст, и лишь слышен звон ключей конвоиров, которые ведут Руслана Шингирея. Ощущение, что даже представители прессы не захотели видеть человека, так жестоко расправившегося с ребенком.
Дело Руслана Шингирея поступило в суд в начале лета 2025 года, заседания шли в закрытом режиме, так как уголовное дело касалось надругательства над ребенком. Но приговор огласили открыто в присутствии журналистов.
Трагедия произошла больше года назад в станице Ольгинской под Ростовом-на-Дону. Восьмилетняя Даша (имя изменено. — Прим. ред.) днем ушла из дома в магазин и не вернулась. Искать девочку начали почти сразу: родные, местные жители, таксисты, силовики и чиновники. Поиски самоорганизовались через пятнадцать минут после того, как родственники Даши попросили о помощи в станичном чате.
Местные выяснили, что последний раз видели ребенка в белом эвакуаторе. Они же узнали в водителе жителя соседнего хутора Дорожного Руслана Шингирея и приехали к нему домой. Туда же вызвали полицию. Но девочки дома у Шингирея не оказалось, Руслан был один. В это время другая часть жителей прочесывала ближайшие поля и лесополосы. Рядом с одной из таких — между Дорожным и Ольгинской — нашли тело школьницы. Она была задушена. А через несколько часов Руслан Шингирей признался в ее убийстве.
Подробно о трагедии 161.RU рассказывал в этом репортаже.
Только в мае 2025 года следствие впервые публично признало, что над второклассницей перед смертью надругались.
— Увидел восьмилетнюю девочку, которая шла по улице домой из магазина. Заговорив с ребенком и пообещав довезти до дома, он силой посадил ее в салон эвакуатора и вывез в безлюдное место. После этого он совершил в отношении ребенка преступления против половой неприкосновенности и с целью скрыть содеянное задушил девочку, — говорится в сообщении донского управления СК.
Шингирей ведет себя спокойно. Не отворачивается от журналистов, не скрывает лицо и отвечает на вопросы. Только изредка, переспрашивая что-то, о чем его спросили, поднимает глаза. Возле зала судебных заседаний изредка крутятся охранники, спрашивают, почему так мало прессы. Предполагают, что люди вокруг осуждают дичайшее преступление и не хотят видеть преступника.
Приводим наш диалог:
— Руслан, вы раскаиваетесь в том, что совершили?
— Да.
— Что вы чувствуете сейчас?
— Боль на душе.
— Какой приговор ожидаете?
— Пожизненное.
— Зачем вы это сделали?
— Не смогу объяснить.
— Вы хотели просто надругаться над ребенком или хотели убить?
— Я не смогу объяснить.
Секретарь суда молча наблюдает, как журналисты фотографируют преступника сотни раз. Сам Шингирей не противится этому, и порой кажется, что даже намеренно позирует, направляя взгляд вдаль. Возможно, он уже ждал приговора, чтобы покинуть зал суда.
Перед началом приговора Шингирей сказал: «Я раскаиваюсь. Я очень раскаиваюсь». А после не смог внятно ответить на вопросы журналистов, почему же он решился на такую жестокость.
— Вы рассчитываете на более мягкий приговор, чем пожизненное?
— Нет.
— Вы целенаправленно шли на это преступление?
— Нет.
— Не планировали его? Расскажите, как это произошло?
— По случайной глупости.
— Что вы имеете в виду?
— Я не смогу объяснить.
— Вы считаете, что пожизненное заключение будет справедливым приговором для вас?
— Да.
Убийца второклассницы несколько раз повторил, что всё произошло спонтанно. Заявил, что тщательно не планировал преступление. Но так и не смог пояснить, что им двигало.
«Всё спонтанно произошло»
Руслан сказал журналистам, что после случившегося он просто поехал домой, оставив убитую девочку в лесополосе.
— Всё спонтанно произошло. Я совершил то, что уже все знают. Поехал домой.
— Скажите, ребенок просил, чтобы вы оставили его в покое?
— Да.
— Что она говорила?
— «Не убивай».
— Вы убили под страхом того, что ребенок всё расскажет?
— Да.
— Вы ее задушили, правильно? Вы же сначала говорили, что не насиловали, а просто задушили. Потом [говорили, что] изнасиловали, но не душили. Вы следствие хотели в заблуждение ввести?
— Нет.
— На следственном эксперименте в первый раз вы сказали силовикам, что задушили ее. Позже на видео вы сказали, что изнасиловали, а потом задушили, надели на нее пакет и оставили.
— Я говорил, что во время изнасилования задушил.
— Вы во время изнасилования уже душили ее?
— Да.
После этих слов по коже прошел холодок. Журналисты переглядывались от чувства, скорее всего, презрения к тому, кто находился на скамье подсудимых. У самого Руслана Шингирея не дернулся ни один мускул. Как будто заметив реакцию людей, он сказал, что хочет извиниться перед родителями Даши, и повторил, что раскаивается. Говорил он тихо, приходилось переспрашивать. Эхом в пустом зале судебных заседаний отдавались громкие вопросы журналистов.
— У вас есть сейчас возможность. Извиняйтесь.
— Дорогой Василий и Анна, извините, пожалуйста, меня за то, что я натворил.
— Вы считаете, что им нужны ваши извинения сейчас?
— Им не нужны. Им ребенок нужен.
— Вы просите извинения для себя, чтобы вам стало легче?
— Нет.
— А для чего?
Но на последний вопрос он так и не ответил. Промолчал, снова опустив голову. В этот момент в зал суда зашел судья, и началось оглашение приговора. Судья без лишних проволочек начал зачитывать приговор, а эвакуаторщик смотрел ему в глаза, казалось, первому из присутствующих в зале.
Шингирея признали виновным по нескольким тяжким статьям и приговорили к пожизненному заключению.
Год назад шеф-редактор 161.RU Александра Шевченко рассказала в репортаже, что Даша была долгожданным ребенком. У пары родился сын, а потом Анна 17 лет не могла забеременеть. Девочку буквально вымаливали, ездили к святой Матроне, писали записки, и вскоре в семье родилась любимая дочка.
Шингирею разъяснили, что он имеет право подать апелляционную жалобу и попытаться обжаловать приговор, но тот промолчал. Приговор ему был понятен.
По данным регионального следкома, Руслан Шингирей признан виновным в похищении, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и убийстве.
Судья быстро покинул зал заседания. Журналисты поинтересовались у убийцы, будет ли он обжаловать приговор. Тот ответил отрицательно, и затем, подписывая документы, заявил, что согласен со своим приговором.
Тайна следствия или попытка уйти из жизни?
Через несколько недель после задержания Шингирея не связанные между собой источники сообщили нам, что его больше нет в живых. По их словам, он умер в новочеркасском СИЗО-3. По одной версии, покончил с собой, по другой — его забили арестанты. ФСИН опроверг информацию о смерти и травмах заключенного.
По одной из версий, которые озвучивались, Шингирей заявил, что «не хочет больше жить». По данным другого источника, Руслана сильно избили, и он попал в реанимацию.
Через три месяца его родные в беседе с нашим корреспондентом сообщили, что информация о смерти Руслана неверна. Один из собеседников рассказал, что Шингирей пишет письма из СИЗО. Другая родственница добавила, что родители возят ему передачки, и подтвердила, что он пишет письма. Видели ли его родные, оба собеседника точно сказать не смогли.
В течение года Руслану Шингирею несколько раз продлевали арест, но не было никаких фактических доказательств того, что он жив. Судебные заседания с ним были закрыты.