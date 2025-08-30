«Не убивай». Диалог с убийцей второклассницы — о последних минутах жертвы

Руслан Шингирей признался в похищении, изнасиловании и убийстве восьмилетней девочки Источник: Сабина Бондарь / 161.RU

Резонансное дело об убийстве второклассницы из станицы Ольгинской, поразившее своей жестокостью, завершилось. 22 августа Ростовский областной суд приговорил 26-летнего Руслана Шингирея к пожизненному заключению в колонии особого режима. О том, что рассказал преступник перед приговором и после него, в репортаже 161.RU.

«Раскаиваюсь»

Просторный холл суда вовсе не заполнен журналистами — представителей СМИ можно пересчитать по пальцам. Огромный зал заседания пуст, и лишь слышен звон ключей конвоиров, которые ведут Руслана Шингирея. Ощущение, что даже представители прессы не захотели видеть человека, так жестоко расправившегося с ребенком.

Заседание начали без опозданий Источник: Сабина Бондарь / 161.RU

Дело Руслана Шингирея поступило в суд в начале лета 2025 года, заседания шли в закрытом режиме, так как уголовное дело касалось надругательства над ребенком. Но приговор огласили открыто в присутствии журналистов.

Трагедия произошла больше года назад в станице Ольгинской под Ростовом-на-Дону. Восьмилетняя Даша (имя изменено. — Прим. ред.) днем ушла из дома в магазин и не вернулась. Искать девочку начали почти сразу: родные, местные жители, таксисты, силовики и чиновники. Поиски самоорганизовались через пятнадцать минут после того, как родственники Даши попросили о помощи в станичном чате. Местные выяснили, что последний раз видели ребенка в белом эвакуаторе. Они же узнали в водителе жителя соседнего хутора Дорожного Руслана Шингирея и приехали к нему домой. Туда же вызвали полицию. Но девочки дома у Шингирея не оказалось, Руслан был один. В это время другая часть жителей прочесывала ближайшие поля и лесополосы. Рядом с одной из таких — между Дорожным и Ольгинской — нашли тело школьницы. Она была задушена. А через несколько часов Руслан Шингирей признался в ее убийстве. Подробно о трагедии 161.RU рассказывал в этом репортаже.

Только в мае 2025 года следствие впервые публично признало, что над второклассницей перед смертью надругались.

— Увидел восьмилетнюю девочку, которая шла по улице домой из магазина. Заговорив с ребенком и пообещав довезти до дома, он силой посадил ее в салон эвакуатора и вывез в безлюдное место. После этого он совершил в отношении ребенка преступления против половой неприкосновенности и с целью скрыть содеянное задушил девочку, — говорится в сообщении донского управления СК.

Со стороны осужденного в зале не было никого, кроме адвоката Источник: Сабина Бондарь / 161.RU

Шингирей ведет себя спокойно. Не отворачивается от журналистов, не скрывает лицо и отвечает на вопросы. Только изредка, переспрашивая что-то, о чем его спросили, поднимает глаза. Возле зала судебных заседаний изредка крутятся охранники, спрашивают, почему так мало прессы. Предполагают, что люди вокруг осуждают дичайшее преступление и не хотят видеть преступника.

Приводим наш диалог:

— Руслан, вы раскаиваетесь в том, что совершили?

— Да.

— Что вы чувствуете сейчас?

— Боль на душе.

— Какой приговор ожидаете?

— Пожизненное.

— Зачем вы это сделали?

— Не смогу объяснить.

— Вы хотели просто надругаться над ребенком или хотели убить?

— Я не смогу объяснить.

Секретарь суда молча наблюдает, как журналисты фотографируют преступника сотни раз. Сам Шингирей не противится этому, и порой кажется, что даже намеренно позирует, направляя взгляд вдаль. Возможно, он уже ждал приговора, чтобы покинуть зал суда.

Руслан ранее предполагал, что его могут убить в колонии Источник: Сабина Бондарь / 161.RU

Перед началом приговора Шингирей сказал: «Я раскаиваюсь. Я очень раскаиваюсь». А после не смог внятно ответить на вопросы журналистов, почему же он решился на такую жестокость.

— Вы рассчитываете на более мягкий приговор, чем пожизненное?

— Нет.

— Вы целенаправленно шли на это преступление?

— Нет.

— Не планировали его? Расскажите, как это произошло?

— По случайной глупости.

— Что вы имеете в виду?

— Я не смогу объяснить.

— Вы считаете, что пожизненное заключение будет справедливым приговором для вас?

— Да.

Убийца второклассницы несколько раз повторил, что всё произошло спонтанно. Заявил, что тщательно не планировал преступление. Но так и не смог пояснить, что им двигало.

«Всё спонтанно произошло»

Девочку нашли одетой, руки были связаны за спиной стяжками, на голове — черный пакет Источник: «Ольгинская | Сообщество» / Telegram.org

Руслан сказал журналистам, что после случившегося он просто поехал домой, оставив убитую девочку в лесополосе.

— Всё спонтанно произошло. Я совершил то, что уже все знают. Поехал домой.

— Скажите, ребенок просил, чтобы вы оставили его в покое?

— Да.

— Что она говорила?

— «Не убивай».

— Вы убили под страхом того, что ребенок всё расскажет?

— Да.

— Вы ее задушили, правильно? Вы же сначала говорили, что не насиловали, а просто задушили. Потом [говорили, что] изнасиловали, но не душили. Вы следствие хотели в заблуждение ввести?

— Нет.

Здесь преступник говорит, что изнасиловал, но не убивал намеренно — оставил ребенка в лесополосе с пакетом на голове Источник: читатель 161.RU

— На следственном эксперименте в первый раз вы сказали силовикам, что задушили ее. Позже на видео вы сказали, что изнасиловали, а потом задушили, надели на нее пакет и оставили.

— Я говорил, что во время изнасилования задушил.

— Вы во время изнасилования уже душили ее?

— Да.

После этих слов по коже прошел холодок. Журналисты переглядывались от чувства, скорее всего, презрения к тому, кто находился на скамье подсудимых. У самого Руслана Шингирея не дернулся ни один мускул. Как будто заметив реакцию людей, он сказал, что хочет извиниться перед родителями Даши, и повторил, что раскаивается. Говорил он тихо, приходилось переспрашивать. Эхом в пустом зале судебных заседаний отдавались громкие вопросы журналистов.

Практически всё время Шингирей стоял с опущенной головой Источник: Сабина Бондарь / 161.RU

— У вас есть сейчас возможность. Извиняйтесь.

— Дорогой Василий и Анна, извините, пожалуйста, меня за то, что я натворил.

— Вы считаете, что им нужны ваши извинения сейчас?

— Им не нужны. Им ребенок нужен.

— Вы просите извинения для себя, чтобы вам стало легче?

— Нет.

— А для чего?

Но на последний вопрос он так и не ответил. Промолчал, снова опустив голову. В этот момент в зал суда зашел судья, и началось оглашение приговора. Судья без лишних проволочек начал зачитывать приговор, а эвакуаторщик смотрел ему в глаза, казалось, первому из присутствующих в зале.

Шингирея признали виновным по нескольким тяжким статьям и приговорили к пожизненному заключению.

Год назад шеф-редактор 161.RU Александра Шевченко рассказала в репортаже, что Даша была долгожданным ребенком. У пары родился сын, а потом Анна 17 лет не могла забеременеть. Девочку буквально вымаливали, ездили к святой Матроне, писали записки, и вскоре в семье родилась любимая дочка.

Прокурор просил пожизненное, и суд согласился Источник: Сабина Бондарь / 161.RU

Шингирею разъяснили, что он имеет право подать апелляционную жалобу и попытаться обжаловать приговор, но тот промолчал. Приговор ему был понятен.

По данным регионального следкома, Руслан Шингирей признан виновным в похищении, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и убийстве.

Судья быстро покинул зал заседания. Журналисты поинтересовались у убийцы, будет ли он обжаловать приговор. Тот ответил отрицательно, и затем, подписывая документы, заявил, что согласен со своим приговором.

Тайна следствия или попытка уйти из жизни?

До совершенного преступления Шингирей участвовал в специальной военной операции Источник: Сабина Бондарь / 161.RU

Через несколько недель после задержания Шингирея не связанные между собой источники сообщили нам, что его больше нет в живых. По их словам, он умер в новочеркасском СИЗО-3. По одной версии, покончил с собой, по другой — его забили арестанты. ФСИН опроверг информацию о смерти и травмах заключенного.

По одной из версий, которые озвучивались, Шингирей заявил, что «не хочет больше жить». По данным другого источника, Руслана сильно избили, и он попал в реанимацию.

Через три месяца его родные в беседе с нашим корреспондентом сообщили, что информация о смерти Руслана неверна. Один из собеседников рассказал, что Шингирей пишет письма из СИЗО. Другая родственница добавила, что родители возят ему передачки, и подтвердила, что он пишет письма. Видели ли его родные, оба собеседника точно сказать не смогли.